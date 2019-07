Anche a luglio 2019 sono disponibili un gran numero di offerte per poter dare un taglio alla bolletta del gas e risparmiare, anche più di 100 Euro all’anno, passando dal mercato tutelato al mercato libero. Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori offerte gas di luglio 2019 e come fare per attivarle direttamente online.

Per dare un taglio alla bolletta del gas naturale è necessario scegliere una delle migliori offerte gas tra le tante opzioni disponibili sul mercato libero dell’energia in questo mese di luglio 2019. Individuando l’offerta più adatta alle proprie esigenze sarà possibile ottenere un risparmio considerevole, rispetto a quanto pagherebbe un utente nel mercato tutelato.

Per poter quantificare, con precisione, il risparmio ipotizziamo un profilo di “cliente tipo” così definito:

consumo annuo di 1450 m³ (valore tipico di un appartamento di 100 metri quadrati con 4 abitanti in cui il gas viene utilizzato per il riscaldamento, l’acqua calda e la cottura);

L’effettivo risparmio garantito dalle offerte gas del mercato libero è correlato al consumo di gas dell’utente che andrà ad attivare l’offerta. In generale, le tariffe del mercato libero garantiscono un risparmio considerevole rispetto alle proposte del mercato tutelato anche grazie alla presenza di promozioni e bonus aggiuntivi (buoni sconto da utilizzare su store partner come Amazon, promozioni “Porta un amico” per ottenere sconti in bolletta etc).

Da notare, inoltre, che, a differenza delle offerte del mercato tutelato i cui prezzi vengono aggiornati ogni tre mesi, buona parte delle offerte del mercato libero presentano un prezzo bloccato per uno o due anni. Individuando l’offerta giusta per le proprie esigenze, quindi, si potrà attivare una tariffa con la certezza che il prezzo del gas resterà fisso e bloccato per un lungo periodo di tempo garantendosi un’importante difesa contro i rincari tariffari.

Ricordiamo anche che le tariffe del mercato libero sono attivabili direttamente e senza costi di attivazione. Il passaggio al mercato libero non prevede l’interruzione della fornitura e non necessità di un cambio del contatore. Il cliente deve solo richiedere l’attivazione dell’offerta gas che ritiene più vantaggiosa. Tutto il procedimento sarà poi gestito direttamente dal fornitore.

Qui di seguito vediamo, quindi, quali sono le migliori tariffe gas del mese di luglio 2019 e come fare ad attivarle per risparmiare, in modo significativo, sulla bolletta.

1. Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le migliori offerte gas del mese di luglio 2019 troviamo Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Si tratta di un’offerta davvero molto vantaggiosa che permetterà di minimizzare i costi della bolletta, grazie ad un prezzo della materia prima particolarmente contenuto, senza dover per forza dare un taglio ai consumi.

Scegliendo l’offerta gas di wekiwi, si sfruttare un prezzo della materia prima gas pari a 0,1699 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, quindi dal secondo anno, wekiwi comunicherà un nuovo prezzo del gas al cliente che sarà libero di scegliere se restare con il fornitore o se scegliere una nuova offerta gas tra le tante opzioni presenti sul mercato libero.

Con le condizioni di “cliente tipo” fissate in precedenza, il costo annuo per il gas naturale a casa per chi sceglierà l’offerta di wekiwi sarà di 976 Euro. Rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato, scegliendo questa tariffa si risparmieranno quasi 96 Euro all’anno sulle bollette del gas.

Da notare, inoltre, che attivando anche un’offerta luce di wekiwi, il cliente otterrà un buono spesa di 30 Euro. Tra i bonus aggiuntivi previsti dal fornitore c’è anche la possibilità di ottenere un buono sconto del 10% da utilizzare sullo shop di wekiwi per l’acquisto, ad esempio, di prodotti per l’illuminazione LED.

Per attivare l’offerta gas di wekiwi è possibile cliccare sul box qui di sotto:Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

2. Prezzo Netto Special Web Gas di HeraComm

Un’altra ottima offerta per la fornitura di gas naturale per la propria casa di questo mese di luglio 2019 arriva da HeraComm con la sua tariffa Prezzo Netto Special Web Gas. Scegliendo questa soluzione tariffaria, il cliente potrà sfruttare un prezzo scontato della materia prima par ad appena 0,1913 €/smc.

Con le condizioni di “cliente tipo” fissate in precedenza, Prezzo Netto Special Web Gas garantisce la possibilità di risparmiare circa 73 Euro all’anno rispetto ad un’analoga tariffa del mercato tutelato. In totale, la spesa annuale per la fornitura di gas per chi opta per l’offerta di HeraComm sarà di 999 Euro.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti HeraComm riserva uno sconto di 30 Euro in bolletta. Per chi sceglie anche un’offerta luce di HeraComm, infine, lo sconto in bolletta diventerà di ben 60 Euro permettendo così di massimizzare il risparmio sulle bollette energetiche. Per attivare l’offerta clicca sul box qui di sotto:Attiva Prezzo Netto Special Web Casa di HeraComm

3. E.ON Gas Click

Tra le migliori offerte gas di luglio 2019 troviamo anche E.ON Gas Click. Questa tariffa di E.ON permette di sfruttare, per questo mese di luglio, uno sconto extra del 20% sul prezzo della materia prima gas. In sostanza, attivando E.ON Gas Click, il cliente potrà sfruttare un prezzo del gas pari ad appena 0,1840 €/smc.

Da notare, inoltre, che il prezzo pratico da E.ON per quest’offerta è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione e solo al termine del periodo promozionale il fornitore comunicherà al cliente un nuovo prezzo. Il cliente, a questo punto, sarà libero di scegliere se restare con il fornitore o cambiare offerta gas, senza costi o penali.

Con le condizioni di “cliente tipo” utilizzate per quantificare il risparmio, possiamo notare che l’offerta di E.ON permette di risparmiare circa 69 Euro all’anno con un costo complessivo delle bollette del gas per il primo anno pari a circa 1.000 Euro. Le opportunità di risparmio garantite da chi passa ad E.ON non finiscono qui.

I clienti E.ON, infatti, hanno la possibilità di sfruttare la promozione “Porta un amico” che garantisce uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che passa ad E.ON, sino ad un massimo di 480 Euro. Potenzialmente, quindi, un “cliente tipo” può arrivare quasi a dimezzare la bolletta del gas per il primo anno di sottoscrizione con questa promozione. Gli amici invitati che attivano una fornitura con E.ON otterranno uno sconto in bolletta di 30 Euro.

Attiva l’offerta cliccando sul box qui di sotto.Attiva E.ON Gas Click

4. Next Energy Gas di Sorgenia

Un’altra offerta gas di luglio 2019 particolarmente vantaggiosa è Next Energy Gas di Sorgenia. Questa tariffa presenta un costo della materia prima gas pari a 0,2200 €/smc. Il prezzo indicato è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Come già visto in precedenza, solo dopo il primo anno Sorgenia comunicherà al cliente il nuovo prezzo del gas, basto sulle nuove condizioni di mercato. Il cliente potrà decidere se restare in Sorgenia o se cambiare fornitore, senza costi o penali.

Scegliendo Next Energy Gas di Sorgenia, un “cliente tipo” spenderà circa 1028 Euro all’anno per la bolletta del gas con un risparmio di circa 44 Euro all’anno rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato. Da notare che è possibile massimizzare il risparmio sfruttando la promozione “Porta un amico” che garantisce 30 Euro di sconto in bolletta per ogni amico invitato che passa a Sorgenia (anche l’amico invitato che passa a Sorgenia otterrà uno sconto di 30 Euro in bolletta).

Per i suoi clienti, Sorgenia propone una serie di promozioni aggiuntive molto interessanti. Attivando una fornitura energetica con Sorgenia, infatti, si riceveranno 1800 punti per il programma Italo Più che consente di ottenere biglietti gratis per viaggiare con i treni dell’alta velocità di Italo Treno. Con 1800 punti è possibile ottenere un biglietto gratis per una tratta breve come Napoli – Roma.

Per chi attiva anche un’offerta luce di Sorgenia oltre che Next Energy Gas, il fornitore propone un bonus aggiuntivo. Attualmente, chi sceglie Sorgenia sia per la luce che per il gas ottiene un buono Amazon da 30 Euro che va ad incrementare, ulteriormente, il risparmio complessivo garantito dal fornitore. A completare i vantaggi riservati da Sorgenia ai nuovi clienti troviamo la possibilità di partecipare al programma fedeltà multipartners PayBack che permette di accumulare punti ed ottenere diversi premi aggiuntivi.

Clicca su box per attivare l’offerta gas di SorgeniaAttiva Next Energy Gas di Sorgenia

5. Energia 3.0 Light di Engie

Per proteggersi dai futuri rincari tariffari per il gas naturale è possibile optare per un’offerta gas che preveda un prezzo bloccato per un lungo periodo di tempo. Una delle migliori soluzioni di questo tipo arriva da Engie con la sua tariffa Energia 3.0 Light. Chi sceglie questa tariffa potrà contare su di un prezzo della materia prima gas pari a 0,2265 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per 24 mesi, invece che i tradizionali 12 mesi, garantendo al cliente una difesa aggiuntiva contro i rincari tariffari.

Scegliendo l’offerta gas di Engie la spesa annuale di un “cliente tipo” sarà di circa 1053 Euro mentre il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato sarà di 20 Euro con il cliente che avrà la certezza di poter contare su di un’offerta “a prezzo bloccato” per ben due anni ottenendo così una protezione aggiuntiva contro eventuali rincari dal secondo anno.

Clicca sul box per attivare l’offerta di Engie.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie