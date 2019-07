Offerte Internet casa: le migliori tariffe fibra e ADSL a Luglio 2019

Le offerte per ADSL e fibra ottica acquistate su Internet sono molto più convenienti: i contratti stipulati online infatti non si limitano ad essere più comodi, ma regalano anche consistenti risparmi rispetto al costo standard. Oggi la connessione a banda ultralarga è diffusa in tutte le maggiori città e sta allargandosi a macchia d’olio, ma esistono anche molte altre alternative per chi non può ancora contare sulla linea più veloce in assoluto.

Le migliori offerte di luglio

Dall’ADSL da 7 Mb/s fino alla fibra ottica da 1000 Mb/s, le offerte per chi ha scelto di cambiare abbonamento a casa sono molte, e scegliendo le promozioni giuste online e nei giorni più convenienti è possibile risparmiare parecchie decine di euro in un anno. Non avere bisogno di un consulente in carne e ossa, infatti, diminuisce i costi per le aziende, che a loro volta possono offrire proposte più economiche. Qui di seguito, ecco alcune delle offerte più interessanti di questo mese, da scegliere in base alle proprie esigenze, non solo per il canone ma anche per quanto riguarda le varie opzioni aggiuntive (tra cui la televisione in streaming, le chiamate illimitate, i GB in omaggio per Internet mobile, il controllo della navigazione per evitare i siti sospetti e così via).

1. Fibra1000 di Wind

Fibra1000 di Wind propone:

Connessione Internet illimitata in fibra ottica FTTH (fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber)

(fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber) Chiamate da fisso a 23 cent/chiamata verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, Usa e Canada

a 23 cent/chiamata verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, Usa e Canada 100 Giga al mese per Internet mobile, da condividere tra tutti i numeri Wind della famiglia

per Internet mobile, da condividere tra tutti i numeri Wind della famiglia Attivazione inclusa

Modem Wi-Fi proposto in vendita abbinata a 5,99 euro/mese (già inclusi nel prezzo dell’offerta)

Il tutto a un costo di 26,98 euro al mese in esclusiva web.

Le alternative a Fibra1000 per chi non è ancora raggiunto dalla fibra ottica FTTH (ovvero quella che arriva direttamente presso il domicilio dell’utente) sono Internet 200 e Internet 100, con fibra ottica FTTC (quella che arriva fino all’armadio stradale), rispettivamente fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload e fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload, e Internet 20 e Internet 7, in ADSL, rispettivamente fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload e fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload. Per questioni di tecnologia superata, oggi solo l’ADSL a 7 Mb/s ha un costo superiore, a 33,98 euro al mese.

2. Fastweb Casa di Fastweb

Le offerte di Fastweb sono state recentemente ribattezzate, semplificate e riordinate, e ora ci sono soltanto Fastweb Casa, con diverse opzioni, e Fastweb Mobile per la telefonia mobile. Fastweb Casa include:

Connessione Internet illimitata in fibra ottica FTTH (fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload), oppure fino a 100/200 Mb/s con FTTC e 20 Mb/s con l’ADSL

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Modem FASTGate incluso

incluso Attivazione gratuita

Il tutto ha un costo di 29,95 euro al mese prezzo fisso, tutto incluso, invece di 34,95 euro al mese, abbonandosi online.

In più è possibile arricchire l’offerta con due opzioni facoltative: Opzione Internazionale, a 5 euro in più al mese, che dà diritto a 1000 minuti di chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali; e NOW TV, per accedere alla tv in streaming di Sky con un pacchetto che comprende NOW TV Intrattenimento, NOW TV Smart Stick e 12 mesi di Cinema, a 9,99 euro al mese.

3. Internet Unlimited di Vodafone

La proposta di Vodafone è Internet Unlimited, spesso in offerta a 27,90 euro al mese invece di 33,90 euro al mese, come di consueto solo per chi si abbona online. La tariffa include:

Connessione Internet illimitata in fibra ottica FTTH (fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload), oppure fino a 100/200 Mb/s con FTTC e 20 Mb/s con l’ADSL

Chiamate verso i fissi nazionali a 19 centesimi al minuto e 0 centesimi di scatto alla risposta, verso i mobili nazionali e i fissi internazionali a 19 centesimi al minuti e 19 centesimi di scatto alla risposta

Servizi Vodafone Ready inclusi, con il modem Vodafone Station Revolution e l’assistenza

inclusi, con il modem Vodafone Station Revolution e l’assistenza SIM Dati con 30 GB al mese, per navigare anche fuori casa su tablet e chiavette

con 30 GB al mese, per navigare anche fuori casa su tablet e chiavette Attivazione inclusa

Abbonamento PlayStation.Plus incluso per 12 mesi, solo se si acquista senza il supporto di un consulente

Anche con Internet Unlimited è possibile selezionare un’opzione aggiuntiva: Chiamate incluse, che costa 5 euro in più al mese e permette di non spendere nulla quando si chiamano fissi e mobili nazionali e fissi internazionali.

4. TIM Super Fibra di TIM

L’offerta di TIM è vantaggiosa soprattutto il primo anno, poi diventa una delle più costose ma anche delle più ricche di opzioni. Il costo per i primi 12 mesi di TIM Super Fibra è infatti di 25 euro al mese (solo online), che poi diventano 45 euro al mese, per un’offerta che include:

Connessione Internet illimitata in fibra ottica FTTH (fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload), oppure fino a 100/200 Mb/s con FTTC e 20 Mb/s con l’ADSL

Modem TIM top di gamma incluso (TIM HUB oppure, con un contributo iniziale di 29 euro, il FRITZ!Box 7590 )

) Chiamate a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

TIMvision, con una selezione di contenuti di intrattenimento dal catalogo TIMvision Plus, la tv streaming di TIM, disponibili su un decoder TIM Box (opzionale) oppure su Smart TV, PC, smartphone e tablet.

In più TIM Super Fibra offre anche a titolo gratuito un’offerta tra quelle disponibili, a scelta tra Safe Web Plus (per fornire al cliente informazioni in merito ad eventuali rischi su siti con potenziali malware e phishing), TIMvision Plus (con tutta l’offerta del catalogo TIMvision e non solo una selezione), Smart Home (il noleggio di un kit composto da due telecamere Wi-Fi (TIM Cam) per controllare l’abitazione da smartphone attraverso l’App IoTIM), Assistenza (per l’assistenza tecnica telefonica per la risoluzione delle problematiche più comuni nella gestione del PC, configurazione Modem TIM o di altri device), Voce (traffico voce nazionale illimitato dalla linea di casa verso i numeri di rete fissa e verso i cellulari). Acquistate singolarmente, le eventuali altre opzioni dopo la prima gratuita costano 5 euro in più al mese.