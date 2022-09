Nuovo iPhone 14 con TIM: tutte le offerte di Settembre 2022

Le tariffe iPhone TIM sono forse la migliore soluzione per acquistare il nuovo smartphone di Apple ad un prezzo ragionevole. Con le offerte telefono incluso di TIM infatti potete averlo pagandolo a rate senza anticipo. L’operatore permette di scegliere tra tutti i modelli disponibili nelle varie colorazioni e la consegna è gratuita. La soluzione ideale sarebbe quella di abbinare a iPhone 14 una promozione con navigazione 5G inclusa per sfruttare tutto il potenziale del nuovo smartphone.

iPhone 14: modelli e caratteristiche tecniche

iPhone 14 è l’ultima evoluzione dei telefoni di Cupertino ed è dotato del nuovo chip proprietario A16, protezione Ceramic Shield per la resistenza ad acqua e polvere, supporto al 5G, batteria di lunga durata e il nuovo sistema operativo iOS 16. La versione Mini è stata sostituita da quella Plus. Le principali funzioni dei vari modelli sono:

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Display Super Retina XDR da 6,1″ (iPhone 14) o 6,7″ (iPhone 14 Pro Plus)

Sistema di fotocamere evoluto per scatti perfetti con ogni tipo di luce

Modalità Cinema con Dolby Vision 4K a 30 fps

Modalità azione per riprese stabili e senza sbalzi

Rilevamento incidenti: tecnologia salvavita che chiama i soccorsi quando non si è in grado

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

Display Super Retina XDR da 6,1″ (iPhone 14 Pro) o 6,7″ (iPhone 14 Pro Max) always-on con ProMotion

Dynamic Island in sostituzione del classico notch

Fotocamera principale da 48 Megapixel con una risoluzione quattro volte più alta

Modalità azione per riprese stabili e senza sbalzi

Rilevamento incidenti: tecnologia salvavita che chiama i soccorsi quando non si è in grado

Offerte iPhone TIM di settembre 2022

Offerte iPhone TIM di settembre Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Le offerte iPhone TIM permettono di acquistare il modello che si desidera in un’unica soluzione o a rate senza anticipo abbinandolo a un piano di telefonia mobile. Nel secondo caso il pagamento avviene con addebito su carta di credito e si può richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione) con vincolo di 30 mesi. La promozione è disponibile per chi è cliente dell’operatore per il mobile da 6 mesi o per la rete fissa da 12 mesi. Chi ha attivato una connessione di casa con TIM può richiedere l’addebito delle rate in bolletta.

Alcune tariffe di TIM si possono attivare solo online e richiedono la portabilità del numero. Questa operazione viene effettuata gratuitamente dall’operatore in massimo tre giorni lavorativi. Inoltre, si tratta di promozioni che sono disponibili solo per chi arriva da una lista selezionata di operatori.

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. La tariffa è disponibile per arriva da PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri operatori virtuali. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Le altre offerte iPhone TIM invece sono disponibili per chi arriva da qualsiasi operatore anche senza portabilità del numero. Le migliori promozioni di questa categoria sono:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. La tariffa include la navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore in modo da avere la garanzia di una connessione stabile anche con più dispositivi connessi e quando il traffico risulta congestionato. Con questo piano si hanno poi 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare qualsiasi tipo di file nel formato originale e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi collegati alla rete. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Young è disponibile solo per gli Under 25 e include minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano permette anche di ascoltare brani senza consumare traffico dati su TIMMUSIC. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il piano si può poi personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Chi è cliente di TIM contestualmente per la rete fissa e mobile può attivare gratuitamente TIM Unica e avere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della rete fissa) fino a quando si mantiene attiva la connessione domestica. La promozione, che prevede il pagamento con addebito in bolletta, prevede anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti fino a 500 euro per alcuni telefoni selezionati nei negozi TIM e una seconda SIM con TIM Power Smart a 9,99 euro al mese.

Se ancora non siete clienti di TIM per il fisso potete attivare una delle offerte fibra ottica dell’operatore. La promozione base al prezzo di 24,90 euro al mese prevede una connessione fino a 1 Gigabit al secondo in download su FTTH (Fiber the Home), chiamate a consumo e attivazione.

Alle offerte mobile è anche possibile abbinare l’intrattenimento televisivo incluso nella piattaforma TIMVISION. A partire da 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese, con TIMVISION Calcio e Sport è possibile avere film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali insieme a DAZN (tutta la Serie A, Europa League e il meglio della Conference League insieme ad altri sport), Infinity+ (tutta la Champions League e contenuti in 4K) e 6 mesi di Amazon Prime. A 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese, con TIMVISION Gold si hanno anche un abbonamento Netflix standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+. L’attivazione è di 19,99 euro.

I prezzi di iPhone 14 a seconda dei modelli sono:

iPhone 14 da 128 GB – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 128 GB – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 da 512 GB – 47 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 512 GB – 47 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Plus da 128 GB – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 128 GB – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Plus da 256 GB – 44 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 256 GB – 44 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Plus da 512 GB – 52 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 512 GB – 52 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Pro da 128 GB – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 128 GB – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Pro da 256 GB – 49 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 256 GB – 49 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Pro da 512 GB – 58 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 512 GB – 58 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Pro Max da 128 GB – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 128 GB – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Pro Max da 256 GB – 54 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

da 256 GB – 54 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM iPhone 14 Pro Max da 512 GB – 63 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

E’ possibile scegliere tra differenti colorazioni:

iPhone 14 e iPhone 14 Plus in mezzanotte, galassia, viola, blu e rosso

e in mezzanotte, galassia, viola, blu e rosso iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max in nero siderale, viola scuro, oro e argento

Le offerte iPhone TIM prevedono la spedizione gratuita a domicilio via corriere. Per iPhone 14 Plus inizieranno il 7 ottobre 2022. Il corriere vi contatterà per fissare l’appuntamento per la consegna, che avverrà entro qualche giorno lavorativo. Per ritirare il telefono si può utilizzare un account SPID o fornire al corriere una copia digitale fronte/retro del documento d’identità o della tessera sanitaria. Se non siete soddisfatti del modello ricevuto potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro e restituire il dispositivo a TIM senza alcun costo.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 30 mesi dovrete comunque corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.

