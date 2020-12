Iliad annuncia ufficialmente la sua prima offerta 5G. A partire da oggi e sino al prossimo 21 gennaio 2021, infatti, è disponibile la nuova Flash 70 , offerta davvero completa che include 70 GB in 4G/4G+/5G ad un costo periodico di 9,99 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sulla prima offerta 5G di Iliad e come fare per attivarla.

Nuova Offerta Iliad: 70 GB in 5G a 9,99 euro per sempre

Il mercato delle offerte 5G segna, finalmente, anche il debutto di Iliad. L’operatore riserva un’ultima sorpresa prima della fine dell’anno con il lancio della nuova Flash 70. Si tratta della prima offerta 5G dell’operatore ed anche la prima offerta con 5G incluso a meno di 10 euro al mese del mercato di telefonia mobile italiano.

La nuova Flash 70 sarà disponibile per tutti (nuovi utenti e utenti provenienti da un qualsiasi altro operatore) sino al prossimo 21 gennaio 2021. L’offerta conserva tutte le caratteristiche delle altre proposte di Iliad risultando senza costi nascosti e con un prezzo “prezzo per sempre”. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova offerta di Iliad, le caratteristiche ed i bonus inclusi.

Attiva qui la nuova Flash 70 di Iliad »

La prima offerta 5G di Iliad

La nuova Flash 70 è la prima offerta 5G di Iliad ed include un pacchetto di minuti, SMS e GB davvero conveniente. Ecco i dettagli completi della nuova tariffa:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

70 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

La nuova Flash 70 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è, attualmente, la soluzione 5G più conveniente sul mercato di telefonia mobile italiano. Come da tradizione Iliad, anche la nuova Flash 70 non presenta limiti di velocità di connessione ed ha zero costi nascosti. Iliad, inoltre, garantisce la totale assenza di rimodulazioni future. L’offerta in questione sarà “per sempre e per davvero” come sottolineato dall’operatore stesso.

La nuova Flash 70 di Iliad è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore. Scegliendo di sottoscrivere l’offerta online, l’utente riceverà la SIM direttamente all’indirizzo fornito in fase di registrazione al sito. La consegna della SIM è gratuita. Il costo di sottoscrizione complessivo è, quindi, pari al costo del primo mese (9,99 euro) più il contributo di attivazione (9,99 euro) per un totale di 19,98 euro. C’è tempo sino al 21 gennaio 2021 per attivare l’offerta.

In alternativa, la nuova offerta 5G di Iliad è attivabile anche presso un qualsiasi dei 18 Iliad Store sparsi sul territorio nazionale (di recente è stato aperto anche il nuovo Store presso il centro commerciale Euroroa2 a Roma). L’offerta può essere attivata anche presso una qualsiasi delle 1.300 Simbox disponibili negli Iliad Corner e in GDO. Per scoprire il punto Iliad più vicino è possibile consultare la sezione relativa agli store del sito Iliad.

Da notare che Flash 70 si affianca e non sostituisce Giga 50, l’offerta con cui Iliad ha convinto milioni di utenti italiani. Anche per queste settimane di disponibilità della prima offerta 5G, quindi, resta attivabile da tutti anche Giga 50. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta, quindi, ha un costo di 2 euro in meno rispetto all’offerta 5G di Iliad ma mette a disposizione 20 GB in meno oltre a perdere la possibilità di accedere alla rete 5G. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online.

Attiva Giga 50 di Iliad »

L’offerta 5G più conveniente sul mercato

La nuova Flash 70, oltre ad essere particolarmente conveniente e completa, è attualmente l’offerta 5G più conveniente del mercato di telefonia mobile. La nuova proposta di Iliad costa 7 euro al mese in meno rispetto alla precedente tariffa 5G più economica disponibile per tutti.

La tabella qui di seguito evidenzia la convenienza dell’offerta 5G di Iliad in rapporto alle proposte degli operatori concorrenti:

Operatore Offerta Giga in 5G al mese Minuti SMS Costo mensile Iliad Flash 70 70 Illimitati Illimitati 9,99 euro WINDTRE X-Large 100 Illimitati 200 16,99 euro WINDTRE Unlimited Illimitati Illimitati 200 29,99 euro Vodafone Red 40 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 18,99 euro Vodafone Infinito Black Edition Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro TIM TIM Advance 5G 50 Illimitati Illimitati 29,99 euro TIM TIM Advance 5G UNLIMITED Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro

Il 5G di Iliad: copertura e modelli compatibili

Con il lancio della prima offerta, debutta ufficialmente la nuova rete 5G di Iliad. Si tratta solo di un primo passo di un programma che mira ad incrementare, notevolmente, la copertura della rete mobile di nuova generazione nel corso dei prossimi mesi.

Attualmente, la copertura della rete 5G di Iliad si estende ad alcune aree delle seguenti città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Da notare, in ogni caso, nel corso dei prossimi mesi l’operatore espanderà notevolmente la copertura del suo 5G, raggiungendo un gran numero di nuovi comuni. Con il 5G di Iliad è possibile, per il momento, raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili, l’elenco ufficiale include, per il momento, i seguenti dispositivi:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro

Anche in questo caso, il numero di dispositivi compatibili aumenterà notevolmente in futuro.