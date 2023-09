La piattaforma di streaming NOW si rinnova mettendo a disposizione dei nuovi utenti un prezzo più basso per l'accesso ai contenuti, anche grazie ad alcuni bundle promozionali. Tra le novità c'è l'introduzione della pubblicità nei contenuti on demand che potrà essere eliminata con l'opzione Premium che, se attivata, garantisce anche la doppia visione in contemporanea, anche per i contenuti sportivi. Vediamo, quindi, le nuove offerte NOW da 8,99 euro al mese .

Cambiano le offerte NOW: la piattaforma di streaming di Sky, infatti, si rinnova introducendo alcune novità. Si riduce il prezzo dei Pass Entertainment e Cinema, con l’introduzione della pubblicità nei contenuti on demand che potrà essere eliminata con l‘opzione Premium.

Tale opzione, disponibile senza costi per i già clienti, garantisce anche le 2 visioni in contemporanea (anche sul Pass Sport) e aggiunge la possibilità di sfruttare l‘Audio Dolby Digital 5.1 su alcune versioni del servizio. Resta confermato lo “schema” a tre Pass: Entertainment, Cinema e Sport.

Tutte le proposte di NOW sono riepilogate tramite il comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal link qui di sotto, da cui è possibile accedere al sito ufficiale NOW e completare poi l’attivazione dei Pass desiderati per accedere ai contenuti preferiti in streaming.

Vediamo ora, nel dettaglio, tutte le novità introdotte da NOW con le offerte di settembre 2023, già attivabili direttamente dal sito ufficiale della piattaforma di streaming di Sky.

Le offerte NOW di Settembre 2023 per nuovi clienti

La “nuova” versione di NOW ripropone i tre Pass (Entertainment, Cinema e Sport) già disponibili in precedenza ma con nuovi contenuti, nuove funzionalità e, soprattutto, prezzi differenti, con varie opportunità per un accesso completo e vantaggioso ai contenuti presenti sulla piattaforma.

Gli utenti possono scegliere tra:

Entertainment : con accesso a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky

: con accesso a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky Cinema : con accesso a tutti i contenuti di Sky Cinema

: con accesso a tutti i contenuti di Sky Cinema Sport: con accesso a tutti i contenuti di Sky Sport e Sky Calcio

Ci sono poi le novità introdotte dal servizio:

per i contenuti on demand c’è l’introduzione della pubblicità

c’è l’introduzione della con l’opzione Premium (dal costo di 5 euro al mese ma gratuita per i già clienti) è possibile rimuovere la pubblicità dai contenuti on demand, beneficiare della doppia visione contemporanea e dell’Audio Dolby Digital 5.1

Tutti i vantaggi di Premium saranno attivi a partire dal 28 di settembre.

Con il nuovo listino, cambiano i costi dei Pass e arrivano anche nuovi bundle promozionali. Per quanto riguarda i Pass Entertainment e Cinema, infatti, ci sono tre opzioni da considerare:

Entertainment al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi (con vincolo annuale

al costo di oppure (con vincolo annuale Entertainment + Cinema al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi (con vincolo annuale)

al costo di oppure (con vincolo annuale) Entertainment + Cinema + Premium al costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi (con vincolo annuale)

Per scegliere e attivare una delle offerte NOW dedicate ai pass Entertainment e Cinema è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di NOW tramite il link qui di sotto.

È disponibile anche il Pass Sport che consente l’accesso a tutti i contenuti di Sky Calcio e Sky Sport e, quindi, alle partite di Serie A (3 partite per turno), di Serie B, alla Champions League, alla Formula 1 e a tutti gli altri eventi trasmessi da Sky. Tutti i contenuti di NOW Sport sono visibili in diretta streaming.

NOW Sport costa:

14,99 euro al mese

9,99 euro al mese per 12 mesi (con vincolo annuale)

Per attivare NOW Sport è disponibile il link qui di sotto.

Come già anticipato in precedenza, NOW Premium è disponibile senza costi aggiuntivi per i già clienti. Per attivare l’opzione è possibile fare riferimento alla pagina La tua offerta dell’Area Personale del sito ufficiale di NOW. Tale opzione, che di listino ha un costo di 5 euro al mese, resterà gratuita fino a quando l’utente non disattiverà uno dei Pass attivati.

