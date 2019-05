Mercato libero, le 10 offerte gas e luce più convenienti

Le bollette italiane di luce e gas secondo i dati diffusi da Eurostat sono tra le più alte d’Europa. Paghiamo fino a 21,6 euro ogni 100 kWh di luce e 9,5 euro per il gas. Ecco le migliori offerte per risparmiare su gas e luce

Gli italiani pagano tra le bollette più care d’Europa. A sostenerlo sono i dati dell’ultimo rapporto Eurostat che hanno confrontato i costi di gas e luce sostenuti dalle famiglie residenti negli stati dell’Unione. Il report dell’Ufficio di statistica europeo evidenzia come nel secondo semestre del 2018, per ogni 100 kWh di energia consumati in Italia il costo medio è stato di 21,6 euro per l’elettricità e 9,5 euro per il gas.

Su questo costo incidono una serie di voci che a ben vedere non hanno granché a vedere con il servizio di cui usufruiscono i cittadini. È nata proprio negli scorsi giorni una polemica intorno agli “oneri di sistema”, una voce presente nelle bollette che avete a casa ma che comprende i costi del bonus famiglie, dello smantellamento di siti nucleari, delle agevolazioni alle FS, ecc…

Le tasse in bolletta

Le tasse pesano per il 35% sul prezzo della bolletta del gas e della luce pagata dagli italiani. Se si fa un confronto con gli altri paesi europei solo in Svezia le famiglie hanno speso di più per le bollette del gas (12,2 euro per 100 kWh). Sul fronte elettricità invece c’è chi è messo decisamente peggio dei cittadini italiani: in Danimarca il costo della luce è stato di 31,2 euro a famiglia, in Germania di 30 euro e in Belgio di 29,4 euro (prezzo per il consumo di 100kWh).

Nel nostro paese inoltre nel giro di un anno le bollette sono cresciute del 3,9% quelle della luce e dell’8,8% quelle del gas. Perciò diventa ancora più importante scegliere con cura la migliore offerta luce e gas disponibile sul mercato.

Il mercato libero e ARERA

Nel 2020 l’Italia passerà dal mercato a tutela al libero mercato. Con questo si intende che il mercato di gas e luce sarà liberalizzato. Il processo di cui stiamo parlando è iniziato nel 1999 in conformità alle normative europee. Prima che questo percorso fosse avviato i consumatori non avevano la possibilità di scegliere tra diversi fornitori, infatti in Italia vigeva il monopolio sia per la fornitura di luce che di gas.

La liberalizzazione del mercato energetico italiano è seguita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che deve monitorare le pratiche dei diversi fornitori e tutelare gli interessi del consumatore. In particolare, i compiti di questo organismo sono la regolamentazione delle tariffe, la pari d’accesso e l’utilizzo delle reti di distribuzione e come detto la tutela dei consumatori.

E ancora assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio; definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio; si occupa di promuovere l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile; ed infine aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero.

Le migliori offerte di gas e luce

Se non siete ancora passati a libero mercato ecco come fare in pochi step. Scegliete le tariffe gas e luce che volete attivare, se non avete idea di quali siano le migliori offerte del momento aiutatevi con il comparatore di SosTariffe.it.

Dopodiché potrete modificare il vostro fornitore online e attivate il nuovo piano. Il nuovo gestore da voi prescelto si occuperà di completare le operazioni per il trasferimento delle vostre utenze. Questo processo è gratuito, non implica interruzione della fornitura, né cambio del contatore.

Scopriamo quindi quali sono le migliori offerte luce del momento.

1. Illumia Web

45.35 euro al mese con un prezzo dell’energia elettrica di 0.0390 €/kWh

Questa è la tariffa più conveniente al momento. Il costo è stimato su una spesa per una potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh per il 40% nelle fasce F1 e al 60% in F2/F3. Queste sigle indicano le fasce orarie di consumo, F2 sta per la fascia da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 ed esclude le festività nazionali. Mentre F3 indica le ore serali e i weekend, considerati orari non di punta. F1 invece indica un consumo concentrato nelle ore di punta: dal lun-ven dalle 8.00 alle 19.00, escluse festività nazionali.

2. Wekiwi Energia Prezzo Fisso per 12 Mesi

46.42 euro al mese

Tra i benefici aggiuntivi offerti con questa promozione ci sono: assicurazione salute inclusa se attivi luce e gas; energia rinnovabile inclusa nel prezzo; buono spesa in regalo: 30 euro se attivi luce e gas; conguagli solo su consumi reali; sconto 10% sui prodotti e-shop; un ulteriore sconto aggiuntivo se si consuma meno di quanto stimato.

3. Sceltasicura di Eni Gas e Luce

46.58 euro al mese con un prezzo dell’energia di 0.0434 €/kWh

Ancora per pochi giorni è attivabile questa offerta Eni gas e luce. La promozione del cane a sei zampe prevede un 20% di sconto sul prezzo dell’autorità fino alla fine del mercato a Tutela e successivamente un rinnovo al prezzo dell’autorità del I trimestre 2020. Fino al 2 giugno sottoscrivendo un’offerta Eni luce e gas si può ottenere anche un bonus del 10% sulla prenotazione di un hotel aderente all’iniziativa. In più per i clienti della compagnia è possibile partecipare all’estrazione di un voucher di 500 euro valido per pacchetti vacanza. E ci sono anche 6 mesi di Sky gratis inclusi nell’offerta.

4. Energia 3.0 lightMonoraria di Engie

spesa mensile di 47.67 euro a prezzo bloccato per 24 mesi e con la garanzia di fornitura di energia verde.

5. Sorgenia Next Energy Luce

48.60 euro al mese con un prezzo della materia prima di 0.0569 €/kWh

Questa offerta prevede un prezzo unico dell’energia elettrica uguale per tutte le ore e per tutti i giorni. Con questa soluzione avrete il prezzo dell’energia bloccato per un anno. In più Sorgenia propone un’ulteriore promozione con l’opzione Porta i tuoi amici: se sottoscrivi l’offerta e porti un amico ottieni un bonus di 30€ in bolletta. Tra gli altri incentivi ci sono premi per i clienti Italo, buoni UberEats e la possibilità di accumulare punti Payback.

E passiamo alle offerte gas, ecco le 5 più interessanti di oggi.

6. Ecoclick Casa Gas

La società offre il prezzo bloccato per un anno con un costo del gas di 0,2300 €/smc. La stima del costo mensile per una casa di 100 mq in cui vivono 3 persone è 78.73€ (si basa su un consumo annuo di 1410 m³).

7. Wekiwi Prezzo Fisso Gas 12 mesi

Promozione che prevede tra i benefici addizionali: l’assicurazione salute inclusa se attivi luce e gas, un buono spesa di 30 € sempre attivando il doppio abbonamento; e uno sconto del 10% sui prodotti e-shop

8. Illumia Gas Web

Anche in questo caso la tariffa proposta è a prezzo bloccato per 1 anno e la stima di spesa mensile è di 83,46€.

9. HERAComm Prezzo netto special web Casa Gas

Pensata per i nuovi clienti e prevede un bonus benvenuto (30€) e un ulteriore incentivo per chi attiva insieme le forniture di energia elettrica e gas.

10. E.ON Gas Click

Infine troviamo la promozione offerta da E.ON. Anche questa è una soluzione a prezzo bloccato. In questo caso il bonus per l’opzione Porta un amico può arrivare fino a 480€ di sconto in bolletta ed è previsto un altro bonus se si sceglie la bolletta digitale con pagamento diretto sul conto corrente. Prezzo bloccato per 1 anno.