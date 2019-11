Per chi è in cerca di una nuova offerta Internet casa, una delle migliori opzioni da considerare è, senza alcun dubbio, Wind, un operatore che propone diverse soluzioni per il fisso con la possibilità, inoltre, di poter sfruttare diversi bonus aggiuntivi anche su mobile. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Wind per fibra e ADSL e come fare ad attivare online, in pochi click, sfruttando le promozioni attualmente in corso.

Wind è uno degli operatori di riferimento del settore di telefonia fissa in Italia e propone diverse offerte Internet casa che permettono agli utenti di sottoscrivere un nuovo abbonamento sfruttando la rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) di Open Fiber che garantisce una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload.

Per gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra FTTH, c’è la possibilità di sottoscrivere un nuovo abbonamento tramite rete in fibra mista FTTC (in questo caso, la velocità massima è di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) oppure tramite rete ADSL (con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload).

Ecco le migliori offerte Wind per la connessione di casa:

Fibra 1000 Unlimited di Wind

Il punto di riferimento della gamma di offerte Wind per la rete fissa di casa è Fibra 1000 Unlimited, una tariffa che include una lunga serie di bonus aggiuntivi e che presenta un costo periodico decisamente contenuto, risultando anche una delle offerte più convenienti in assoluto del mercato di telefonia fissa.

Fibra 1000 Unlimited di Wind è disponibile con un canone mensile di 26,98 Euro al mese. Inclusi nel canone ci sono sia il contributo di attivazione che il modem Wi-Fi. Da notare che l’operatore offre un servizio di assistenza gratuito per la riparazione e sostituzione in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti del modem Wi-Fi.

Fibra 1000 Unlimited di Wind presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in Europa Occidentale (Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito), USA e Canada

(0 centesimi al minuto e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in Europa Occidentale (Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito), USA e Canada connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH l’offerta sarà attivabile tramite rete in fibra mista FTTC (in questo caso il nome della tariffa sarà Internet 200 o Internet 100 a seconda della tecnologia disponibile) sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL (in questo caso il nome sarà Internet 20 o Internet 7) con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

A completare i vantaggi di Fibra 1000 Unlimited di Wind troviamo un interessantissimo bonus da sfruttare con i propri smartphone di famiglia in mobilità. Ecco i dettagli:

i clienti che attivano l’offerta avranno a disposizione 100 GB di traffico dati in 4G sotto rete Wind ogni mese ; inserendo il proprio numero Wind al momento dell’attivazione dell’abbonamento, i GB saranno disponibili da solo in alternativa sarà possibile ritirare una SIM dati in un centro Wind; da notare, inoltre, che il bundle dati è condivisibile con altre 4 SIM Wind che, per poter accedere ai GB aggiuntivi, dovranno aver attivato una tariffa All Inclusive, Wind Smart oppure una tariffa Call Your Country con minuti inclusi; in caso di esaurimento del bundle ed in assenza di ulteriori GB a disposizione sarà possibile continuare a navigare ma con una velocità limitata a 128 kbps

; inserendo il proprio numero Wind al momento dell’attivazione dell’abbonamento, i GB saranno disponibili da solo in alternativa sarà possibile ritirare una SIM dati in un centro Wind; da notare, inoltre, che il bundle dati è condivisibile con altre 4 SIM Wind che, per poter accedere ai GB aggiuntivi, dovranno aver attivato una tariffa All Inclusive, Wind Smart oppure una tariffa Call Your Country con minuti inclusi; in caso di esaurimento del bundle ed in assenza di ulteriori GB a disposizione sarà possibile continuare a navigare ma con una velocità limitata a 128 kbps chi non è cliente Wind può portare il suo numero di telefono in Wind al momento della richiesta di attivazione di Fibra 1000 Unlimited attivando una tariffa con minuti illimitati e 150 GB in 4G al mese al costo di appena 7,99 Euro al mese; in alternativa è possibile passare a Wind scegliendo una delle migliori offerte Wind per smartphone attualmente disponibili sul mercato come All Inclusive Flash (disponibile solo per chi passa a Wind da Iliad o da un operatore virtuale) che include minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G al costo di 6,99 Euro a mese oppure All Digital che include minuti illimitati e 40 GB in 4G al costo di 14,99 Euro al mese o ancora All Inclusive Young con Easy Pay (riservata a clienti under 30) che mette a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB in 4G al costo di 11,99 Euro al mese

A completare i vantaggi di Fibra 1000 Unlimited di Wind c’è la promozione attualmente in corso (valida per nuove attivazioni sino al prossimo 12 di gennaio). Per tutti i nuovi clienti che attivano una nuova offerta Internet casa di Wind, infatti, c’è un regalo di benvenuto davvero interessante. L’operatore offre in regalo un Amazon Echo Dot (valore commerciale di 59,99 Euro) che potrà essere ritirato in un Punto Vendita Wind.

Da notare che l’Amazon Echo Dot è incluso con la formula “Telefono Incluso” ed è abbinato alla SIM dati 100 GB. L’offerta prevede anticipo di 0 Euro e 24 rate mensili di 0 Euro oltre ad una rata finale di 59,99 Euro al mese che verrà azzerata se il cliente resterà in Wind per tutta la durata del vincolo di 24 mesi.

Ricordiamo che l’Amazon Echo Dot è lo speaker intelligente che integra l’assistente virtuale Alexa di Amazon che, grazie ai tanti dispositivi lanciati dall’azienda in questi ultimi mesi, è oramai diventato un vero e proprio punto di riferimento in tante case italiane.

Per quanto riguarda i costi, come già sottolineato in precedenza, Fibra 1000 Unlimited è disponibile con un canone mensile di 26,98 Euro. Nel canone sono già inclusi

il contributo di attivazione di 5 Euro al mese per 24 mesi

il contributo per il modem Wi-Fi di 5,99 Euro al mese per 48 mesi

Il cliente, quindi, non dovrà pagare costi extra rispetto al canone di 26,98 Euro al mese ma sarà tenuto al pagamento delle rate mancanti in caso di recesso anticipato prima della fine del pagamento rateale. Nonostante quest’aspetto, che chiaramente rende meno favorevole l’attivazione per chi prevede di recedere prima del tempo, l’offerta resta una delle soluzioni più interessanti tra le tante proposte presenti, ad oggi, sul mercato di telefonia fissa.

Fibra 1000 Unlimited di Wind è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura della fibra ottica, direttamente tramite il sito Wind. Per completare l’attivazione online è sufficiente inserire i dati relativi alla linea telefonica (numero di telefono ed indirizzo) ed all’intestatario della linea stessa. Il costo mensile dell’offerta viene addebitato su conto corrente e l’utente dovrà, quindi, specificare un IBAN.

Per procedere con l’attivazione dell’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 Unlimited di Wind

Fibra 1000 Unlimited Affari per clienti con partita IVA

Per i clienti business con partita IVA c’è la possibilità di attivare l’offerta Fibra 1000 Unlimited Affari. Questa soluzione ripropone le stesse caratteristiche viste per l’utenza “consumer”. Ecco tutti i dettagli di quest’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega o ancora tramite rete ADSL sino a 20 Mega

100 GB di traffico dati in 4G ogni mese da dividere con i propri collaboratori per navigare in mobilità (anche in questo caso è possibile condividere il bundle con altre 4 SIM Wind)

Fibra 1000 Unlimited Affari presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel canone di sottoscrizione dell’offerta. Come visto nel caso precedente, in caso di recesso anticipato andranno pagate le rate dell’attivazione e del modem Wi-Fi ancora da versare.

Per chi attiva Fibra 1000 Unlimited Affari c’è la possibilità di sottoscrivere l’offerta per smartphone Unlimited Professional al costo di 7,99 Euro al mese invece di 14,99 Euro al mese. L’offerta in questione mette a disposizione:

minuti illimitati verso tutti in Italia

20 minuti di chiamate dall’Italia all’estero

Giga illimitati in Italia (20 GB al mese in roaming in UE senza costi aggiuntivi)

Per attivare Fibra 1000 Unlimited Affari è possibile cliccare sul box qui di sotto. Da notare che per l’offerta Affari tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa.

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 Unlimited Affari