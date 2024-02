Con il Laaf Program del brand Bluetti il fotovoltaico combatte la povertà energetica in Africa donando kit per l'autoproduzione e lo stoccaggio di energia elettrica rinnovabile in case e scuole sprovviste di illuminazione. Ecco i successi centrati finora dal progetto solidale, oltre a un focus su come trovare il miglior preventivo fotovoltaico a febbraio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Quando il fotovoltaico sposa sostenibilità e solidarietà. Si chiama Laaf Program (Lighting An African Family) l’iniziativa che “illumina” case e scuole africane sprovviste di corrente attraverso la donazione di kit per l’autoproduzione e lo stoccaggio di energia elettrica rinnovabile off-grid.

Il Laaf Program, lanciato nel 2021, è un piano quinquennale di sviluppo energetico promosso dal brand Bluetti, azienda leader nel settore dell’energia solare e dei dispositivi di accumulo, i cui prodotti stanno conquistando anche il mercato italiano da nord a sud della Penisola. L’obiettivo finale dell’iniziativa è quello di garantire l’accesso all’energia pulita a un milione di famiglie africane entro la fine del 2026.

Il fotovoltaico “illumina” case e scuole in Africa con il Laaf Program

LAAF PROGRAM: COSA SAPERE 1 È un progetto quinquennale lanciato dal brand Bluetti per combattere la povertà energetica in Africa 2 L’obiettivo del progetto è portare energia pulita a un milione di famiglie africane entro la fine del 2026 3 Grazie al Laaf Program sono stati finora donati 2mila kit solari domestici off-grid a scuole e case in 9 Paesi africani, tra cui Nigeria, Malawi, Tanzania, Namibia, Zimbabwe e Mozambico 4 I dispositivi solari sono composti da una power station e da un pannello solare che garantiscono autoproduzione e stoccaggio di energia green

A dicembre 2023, grazie al Laaf Program, sono stati consegnati 20 kit per l’energia solare agli alunni della scuola primaria Oke Odan Baptist di Yewa sud, nello Stato di Ogun, in Nigeria. Il risultato? La scuola può ora contare su una fornitura di corrente stabile, così come una connessione a Internet. Una dotazione di oltre 100 kit solari domestici firmati Bluetti sono arrivati anche agli studenti dello Yaba College of Technology, sempre in Nigeria.

Tra i beneficiari dei dispositivi per l’autoproduzione di energia – composti da una power station e da un pannello solare – anche la Croce Rossa del Malawi: i 30 kit fotovoltaici domestici sono destinati alla popolazione colpita dal ciclone Freddy. E ancora: 100 solar home system “illuminano” ora altrettante case a Moshi Town, in Tanzania.

Finora, il Laaf Program ha donato 2mila kit in 9 Paesi africani tra cui Nigeria, Malawi, Tanzania, Namibia, Zimbabwe e Mozambico. L’obiettivo per il 2024 è quello di donare altri 10mila kit nel corso dell’anno.

“Sul nostro pianeta, circa 1,2 miliardi di persone non hanno accesso all’elettricità e più della metà di loro vive in Africa – si legge in una nota sul sito del brand Bluetti -. Oltre 640 milioni di africani non hanno accesso all’energia, il che corrisponde a un tasso di accesso all’elettricità per i Paesi africani di poco superiore al 40%, il più basso al mondo”. Solo per fare un esempio, come rileva l’azienda che opera nel campo dell’energia solare, il consumo annuo pro capite di energia nell’Africa subsahariana (escluso il Sudafrica) è di 180 kWh, rispetto ai:

14.000 kWh pro capite degli Stati Uniti;

pro capite degli Stati Uniti; ai 7.500 kWh dell’Europa.

La povertà energetica in Africa si traduce in “centinaia di migliaia di morti all’anno dovute all’uso di stufe a legna per cucinare (avvelenamento da monossido di carbonio o incendio)”, fa sapere ancora Bluetti, oltre a ostacolare “le operazioni degli ospedali e dei servizi di emergenza” e a compromettere “i risultati scolastici”.

Da qui l’impegno di Bluetti a portare energia rinnovabile, off-grid e autoprodotta nelle case e nelle strutture in Africa: “Vogliamo rendere autosufficienti quante più persone, famiglie e realtà possibili, perché l’energia è uno dei key driver del cambiamento, creando opportunità per i bambini, i giovani e le donne nei contesti urbani e, ancor più fondamentale, nelle aree rurali più remote”.

