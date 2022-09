I conti correnti con l’imposta di bollo azzerata di Settembre 2022

Azzerare l’imposta di bollo su conto corrente è possibile in due modi: o avendo un valore medio di giacenza annuo inferiore a 5.000 euro, oppure approfittando delle promozioni offerte delle banche che talvolta si fanno esse stesse carico di questo costo con un risparmio per il cliente. Con SOStariffe.it , le migliori soluzioni per aprire un conto corrente a Settembre 2022 .

L’imposta di bollo è uno dei costi fissi di un conto corrente. È un tributo a carico del titolare di un conto bancario, che per le persone fisiche è di 34,20 euro. È possibile non pagarla se si possiede un valore medio di giacenza inferiore a 5.000 euro. Oppure approfittando delle offerte delle banche che, per i nuovi clienti, si fanno carico esse stesse del pagamento dell’imposta, proponendo dunque conti correnti che insieme al canone annuo gratuito non prevedono nemmeno il versamento di questo tributo.

Ma quali sono i conti correnti più convenienti di Settembre 2022? Grazie al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOSstariffe.it in versione Android e iOS), ecco le proposte più vantaggiose. Si tratta di conti correnti online, i più economici attualmente sul mercato.

Conti correnti online: le migliori offerte di Settembre 2022

NOME DEL CONTO IMPOSTA DI BOLLO CANONE ANNUO 1 ControCorrente Semplice -IBL Banca Gratuita perché a carico della banca per tutto il 2023 Gratuito per sempre, per i primi 6 mesi sulle altre versioni del pacchetto ControCorrente, ma sono previsti sconti 2 Conto BBVA Si paga solo con giacenza media annua pari o superiore a 5.000 euro Gratuito per sempre 3 My Genius Green – UniCredit Non si paga con valore di giacenza media inferiore a 5.000 euro Gratuito a tempo indeterminato 4 Widiba Start – Banca Widiba Non dovuta con valore di giacenza media minore di 5.000 euro Gratuito per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese, ma sono previsti sconti

Questi sono i conti correnti più vantaggiosi (anche per l’azzeramento dell’imposta di bollo) di Settembre 2022 e sono stati selezionati da SOStariffe.it.

Contro Corrente Semplice di IBL Banca

Per chi apre ControCorrente Semplice di IBL Banca o anche in una delle altre 3 versioni del conto corrente c’è una promozione davvero vantaggiosa: per i nuovi clienti, infatti, l’imposta di bollo sarà gratuita per tutto il 2023 con l’istituto che si farà carico dell’imposta se dovuta dal cliente.

IBL Banca offre anche i nuovi clienti che aprono questo conto corrente entro il 31 Dicembre 2022 sei mesi di canone gratuito per le altre tre versioni, mentre per “ControCorrente Semplice” il canone è sempre a costo zero grazie agli sconti (con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi). IBL Banca, inoltre, offre anche interessi lordi del 2% fino al 31 Marzo 2023 su tutte le somme libere, con giacenza media annua di 8.000 euro.

Aprendo “ControCorrente Semplice” si hanno anche:

carta di debito dotata di tecnologia contactless;

dotata di tecnologia contactless; un bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi 0,40 euro;

pagamenti RAV/MAV senza costi online o presso ATM evoluti

servizio Bancomat Pay;

ricarica telefonica online;

online; addebito sul conto di pedaggi autostradali (Telepass) e altri servizi di mobilità.

IBL Banca offre anche un pacchetto di conti correnti online con sei mesi di canone gratuito se li si apre entro il 31 Dicembre 2022:

ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese con gli sconti).

IBL Banca fa notare che questi costi si riferiscono al canone mensile scontato che è applicato in caso di:

vincolo attivo;

giacenza media superiore a 5 mila euro ;

; accredito di stipendio o pensione da almeno 800 euro mensili (per l’azzeramento del canone del conto Semplice non è richiesto questo requisito);

(per l’azzeramento del canone del conto Semplice non è richiesto questo requisito); per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca (per l’azzeramento del canone dei conti Semplice e Particolare non è richiesto questo requisito).

Per conoscere maggiori dettagli sulla proposta di IBL Banca:

Conto BBVA

Il conto corrente online di BBVA non ha spese di apertura e il canone annuale di tenuta del conto è gratuito per sempre. L’imposta di bollo di 34,20, invece, è applicata su base annua in caso di giacenza media annua pari o superiore a 5.000 euro.

Per i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 31 Ottobre 2022, la banca multinazionale spagnola offre anche le seguenti promozioni:

Cashback 20% di BBVa, fino a 100 euro per il primo mese;

per il primo mese; Cashback 1% di BBVa, fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

nei successivi 12 mesi; Passaparola, fino a 100 euro invitando 5 amici in BBVA.

Con IBAN italiano e carta di debito a zero spese per sempre, il conto BBVA mette a disposizione anche:

bonifico istantaneo in area SEPA: importo massimo di 1.000 euro;

in area SEPA: importo massimo di 1.000 euro; bonifico ordinario nell’area SEPA: limite massimo di 6.000 euro;

nell’area SEPA: limite massimo di 6.000 euro; prelievo contanti a partire da 100 euro in qualsiasi sportello ATM in Italia e in tutti i Paesi di zona Euro;

il servizio “Pack Risparmio”, per risparmiare e raggiungere i propri obiettivi con le regole automatiche del “Programma il tuo Conto BBVA”;

l’anticipo dello stipendio sul conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro;

il servizio Pay&Plan per pagare gli acquisti in comode tare. È vantagioso in quanto si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensile a partire da 0,50 euro;

per pagare gli acquisti in comode tare. È vantagioso in quanto si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensile a partire da 0,50 euro; la possibilità di pagare online le bollette non domiciliate dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Per conoscere i dettagli di quest’offerta di BBVA:

My Genius Green di UniCredit

Non si paga l’imposta di bollo con giacenze medie inferiori a 5.000 euro sul conto corrente online My Genius Green di UniCredit. Questo conto è a canone gratuito e senza costi sono anche i principali prodotti e servizi bancari, come per esempio:

carta di debito internazionale MyOne (circuiti Visa o Mastercard);

servizio di Banca Multicanale per gestire il conto tramite Internet, telefono e app;

per gestire il conto tramite Internet, telefono e app; bonifici/giroconti SEPA online (non istantanei);

addebito diretto della domiciliazione delle utenze.

Al conto My Genius Green possono essere associate soltanto carte di debito internazionali e carte di credito in materiale ecosostenibile per la loro versione fisica, oppure strumenti di pagamento digitali.

Inoltre, il conto My Genius Green si caratterizza per un’operatività che riduce al minimo l’utilizzo della carta allo scopo di difendere l’ambiente: per esempio, non è previsto il rilascio del carnet assegni e le comunicazioni della banca sono previste generalmente in formato elettronico grazie al servizio Banca Multicanale.

Per conoscere maggiori dettagli di quest’offerta di Unicredit, segui il link:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Anche per il conto corrente online Widiba Start l’imposta di bollo non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo non è superiore a 5.000 euro. Questo conto di Banca Widiba del Gruppo Montepaschi è a zero spese per i primi 12 mesi se lo si apre entro il 12 Ottobre 2022, mentre è sempre il canone è sempre gratuito per chi ha meno di 30 anni. La procedura di apertura è veloce grazie a riconoscimento di SPID o webcam.

Inoltre, offre gratuitamente:

carta di debito ;

; maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

c asella PEC da 1 Giga inclusa per ogni esigenza personale e professionale;

da 1 Giga inclusa per ogni esigenza personale e professionale; bonifici SEPA gratuiti verso 36 Paesi;

deposito titoli incluso.

A disposizione c’è anche il servizio di portabilità WidiExpress per trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e altre) solo compilando un modulo online.

Dopo il primo anno con canone gratuito, dal secondo anno il canone di tenuta del conto è i 9 euro a trimestre, ma è possibile approfittare di questi sconti ridurne il costo fino ad azzerarlo:

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio o pensione; 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (Per esempio: fondi, sicav, polizze);



1 euro in meno investendo 20.000 euro in obbligazioni, azioni, ETF, ETC;

Le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba:

