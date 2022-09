Bollette luce e gas ai massimi storici: le opportunità di risparmio a Settembre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.069,19 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.417,11 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

La spirale dei prezzi di energia elettrica e gas continua a tradursi in bollette astronomiche, drenando sempre più risorse dai bilanci delle famiglie italiane. Per arginare l’impatto di una stangata che si protrae da mesi e per tentare di “salvare” l’inverno da nuove mannaie, i clienti domestici possono affidarsi al Mercato libero, le cui offerte assicurano un prezzo della componente energia e gas più basso rispetto al regime Tutelato.

Eppure, districarsi tra le innumerevoli soluzioni luce e gas del Mercato libero potrebbe trasformarsi in un lavoro a tempo pieno per i titolari di utenze domestiche. Ecco perché un supporto fondamentale arriva dal comparatore di SOStariffe.it, una vera e propria bussola dei prezzi del comparto energetico.

Digitale e gratuito, questo strumento aiuta i clienti domestici a confrontare le promozioni luce e gas attualmente disponibili sul mercato e a scegliere (sulla base dei propri consumi reali) quella maggiormente “cucita” sulle possibilità di spesa e fabbisogno energetico della propria famiglia.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it

Le offerte luce e gas del Mercato libero più vantaggiose a Settembre 2022

La classifica delle “top” promozioni di Settembre 2022 è stata stilata a partire da una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” che accumuli un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale, con fornitura attiva nel comune di Milano.

I prezzi dell’energia elettrica e del gas riportati in tabella fanno riferimento ai valori degli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale) del mese di Agosto 2022, gli ultimi attualmente disponibili. Il PUN (espresso in €/kWh) è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana, mentre il PSV (espresso in €/Smc) è il principale punto di incontro virtuale per lo scambio e la cessione di gas tra gli operatori in Italia.

Di seguito la classifica delle promozioni da tenere d’occhio in questa coda di Settembre 2022:

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

wekiwi, la web company controllata dal gruppo Tremagi, scala la vetta del risparmio grazie a un’offerta con due carte vincenti: il prezzo di energia e gas allineato alle condizioni del mercato all’ingrosso (e scontato di ulteriori 10 centesimi a Smc) e il sistema della “carica mensile” che assicura fatture di luce e gas con importo e periodicità predeterminata (stabiliti dal cliente) per evitare sorprese in bolletta e avere conguagli solo su consumi reali.

Ecco una panoramica della promozione:

tariffa indicizzata in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas scontato di 0,10 €/Smc ;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base all’indice (Punto di Scambio Virtuale) per il gas scontato di ; bonus di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura);

(riconosciuto al termine del primo anno di fornitura); 10% di sconto sullo shop online wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici;

possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel , cioè affidandosi a wekiwi sia per la fornitura di luce sia per quella del gas;

, cioè affidandosi a wekiwi sia per la fornitura di luce sia per quella del gas; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Sottoscrivendo questa offerta, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette della luce pari a 84,61 euro al mese e bollette del gas dal costo complessivo di 147,93 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

A2A Easy Luce e Gas

Anche A2A Energia, la divisione del Gruppo A2A dedicata alla vendita di energia elettrica e gas naturale, sfodera una combinata vincente che rende la sua promozione competitiva tra le offerte a prezzo variabile del Mercato libero: la prima è l’accesso al prezzo all’ingrosso per l’energia elettrica e il gas. La seconda è un “benefit” che dà sollievo al portafogli: per i primi 6 mesi di fornitura, il contributo mensile fisso (che ammonta a 12 euro) è azzerato, facendo risparmiare ben 144 euro con attivazione sia della fornitura luce sia di quella relativa al gas con A2A.

Di seguito le principali caratteristiche della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

; possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria, in base alle proprie abitudini di consumo;

con A2A Easy Moving , l’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un’auto elettrica;

, l’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un’auto elettrica; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Scegliendo di affidarsi a questa promozione A2A, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere nel proprio budget una spesa mensile di 85,70 euro per la luce e 146,13 euro per il gas.

Ulteriori dettagli sono disponibili cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Pulsee Luce e Gas RELAX Index

Tra i “magneti del risparmio” a Settembre 2022 c’è anche l’offerta messa a punto dalla energy company Pulsee, il marchio del Gruppo Axpo Italia che fa della sua veste 100% digitale e sostenibile un punto di forza. Anche Pulsee assicura ai propri clienti il prezzo di luce e gas alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso, senza costi extra. Inoltre, il brand digitale dell’energia “coccola” i nuovi clienti garantendo un bonus di benvenuto di 35 euro in bolletta con il codice sconto “SOS35!”, che sarà corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura.

Di seguito, la promozione “in pillole”:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi; contributo fisso mensile scontato del 20% con attivazione dell’offerta entro il 30 Settembre 2022: 12 euro al mese, anziché 15 euro al mese;

con attivazione dell’offerta entro il 30 Settembre 2022: anziché 15 euro al mese; possibilità di sottoscrivere un unico contratto di fornitura con Pulsee sia per l’erogazione di energia elettrica sia per quella del metano ( tariffa Dual Fuel );

); energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 89,41 euro al mese per le bollette della luce e di 155,67 euro al mese per quelle del gas.

Per chi vivesse in condivisione, c’è la possibilità di personalizzare l’offerta Luce e Gas RELAX Index attivando l’opzione “Cost Sharing”: con un leggero sovrapprezzo (1,50 euro in più al mese), tutti i coinquilini dell’appartamento illuminato o riscaldato da Pulsee riceveranno una bolletta (online) con la propria quota da pagare. In fase di attivazione dell’offerta, infatti, è possibile inserire fino a 5 indirizzi e-mail (di altrettanti coinquilini) a cui far recapitare le bollette già divise.

Al link qui sotto è possibile consultare l'offerta completa di Pulsee relativa alla fornitura di energia elettrica:

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, tutte le informazioni sull'offerta Pulsee per la fornitura di gas:

