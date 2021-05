Fibra TIM: con la nuova offerta i primi 2 mesi sono gratis

Da oggi e fino al prossimo 13 giugno, i nuovi clienti che scelgono la fibra ottica di TIM potranno beneficiare di un'offerta decisamente vantaggiosa. Per tutti i nuovi clienti, infatt i, TIM propone gratis la sua fibra ottica per i primi due mesi . La promozione, quindi, consente di risparmiare ben 60 euro con la possibilità di accedere ad un abbonamento completo e personalizzabile che consente di accedere ad Internet con una velocità massima di 1.000 Mega in download. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta fibra ottica di TIM con due mesi gratis per i nuovi clienti.

C’è tempo fino al prossimo 13 giugno per sfruttare la nuova offerta fibra ottica di TIM. Per tutti i nuovi clienti, infatti, ci sarà la possibilità di attivare TIM Super Fibra con un canone azzerato per i primi due mesi. Grazie alla promozione è, quindi, possibile risparmiare quasi 60 euro durante i primi mesi di sottoscrizione andando a ridurre al minimo i costi della connessione Internet di casa. Restano tutti gli altri vantaggi a partire dalla possibilità di ottenere Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile e fino ad arrivare alle opzioni di personalizzazione che consentono di accedere a Netflix e Disney+ a prezzo scontato.

Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta TIM:

TIM Super Fibra: primi 2 mesi gratis per i nuovi clienti

I nuovi clienti che attivano TIM Super Fibra potranno beneficiare di una promozione davvero imperdibile. I primi due mesi d’abbonamento sono disponibili con canone gratuito con un risparmio di 60 euro per il cliente. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; anche in questo caso, in caso di indisponibilità, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; anche in questo caso, in caso di indisponibilità, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica; la promozione prevede l’addebito in bolletta del canone mensile dell’offerta mobile ed è attivabile su un massimo di 6 SIM per linea telefonica fissa

grazie alla promozione TIM Unica; la promozione prevede l’addebito in bolletta del canone mensile dell’offerta mobile ed è attivabile su un massimo di 6 SIM per linea telefonica fissa Opzione Mondo Intrattenimento: Netflix Standard (due accessi e contenuti in HD), Disney+, TIM VISION e TIM VISION Box a 14 euro al mese invece di 23,98 euro al mese

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e Modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Grazie alla promozione valida fino al prossimo 13 giugno, i primi due mesi di abbonamento sono gratis con un risparmio complessivo di 59,80 euro. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online disponibile al link qui di sotto:

La tabella qui di sotto riassume le caratteristiche delle offerte principali disponibili:

Offerta Linea telefonica ed Internet Costi Note TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 0 euro al mese per i primi due mesi poi 29,90 euro al mese; attivazione (10 euro per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro per 48 mesi) inclusi Giga illimitati per già clienti TIM su mobile; Opzione Mondo Intrattenimento con Netflix, Disney+ e TIM VISION a 14 euro al mese Sky WiFi linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese con modem Wi-Fi incluso e attivazione di 29 euro Attivabile solo da clienti Sky TV Super Fibra Unlimited di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,99 euro al mese con attivazione gratis e modem Wi-Fi (5,99 euro al mese per 48 mesi) incluso un anno di Amazon Prime gratis; Giga illimitati per i già clienti WINDTRE Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis fino a 100 GB gratis al mese per i già clienti Vodafone Fastweb NeXXt Casa Light linea telefonica e Internet illimitato fino a 2.500 Mega 27,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis chiamate gratis disponibili a 3 euro in più