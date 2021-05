Quale tariffe luce e gas conviene a giugno 2021?

Le tariffe luce e gas del mercato libero dell’energia e del gas naturale sono consigliate per risparmiare rispetto al prezzo previsto nel mercato tutelato. Per individuare le migliori promozioni disponibili a giugno 2021 si consiglia di fare un salto sul comparatore di offerte di SOStariffe.it.

Sarà disponibile una sezione dedicata alle offerte luce e una alle offerte gas, attraverso le quali sarà possibile effettuare delle simulazioni e avere la certezza di quanto si potrà risparmiare ogni anno.

Di seguito sarà presentata l’analisi comparativa relativa a una famiglia:

composta da due persone;

che vive in una casa di 75 metri quadri;

che consuma energia elettrica principalmente per elettrodomestici quali il frigorifero, il forno, il climatizzatore e il forno;

che utilizza il gas per cucinare, il riscaldamento e l’acqua calda.

Le migliori tariffe luce di giugno 2021 sono quelle proposte da:

Pulsee;

Illumia;

Wekiwi;

E.ON;

Tate.

Le migliori tariffe gas sono, invece, quelle proposte dagli operatori:

Pulsee;

Wekiwi;

Acea;

Iberdrola;

Engie.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche delle varie offerte e quanto si potrà risparmiare rispetto ai costi del mercato tutelato.

Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Pulsee propone una tariffa luce di tipo monorario chiamata ZeroVentiquattro Luce Fix, la quale si caratterizza per il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi.

Questa promozione:

potrà essere attivata direttamente online;

prevede un prezzo della luce scontato del 60%;

permette di risparmiare fino a 143 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri ZeroVentiquattro Luce Fix »

Illumia Luce Extra Web

La tariffa luce di Illumia più conveniente del mercato libero si chiama Luce Extra Web: si tratta di una offerta di tipo monorario, con prezzo bloccato fino a 12 mesi, prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La promozione di Illumia:

non prevede alcun deposito cauzionale;

garantisce fino a 120 kWh in omaggio sulla materia prima per un periodo di 12 mesi;

permette di risparmiare fino a 135 euro.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Luce Extra Web »

Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

La promozione proposta dal fornitore di servizi luce e gas Wekiwi ha un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, è di tipo monorario e, grazie al meccanismo della carica mensile, consente di pagare soltanto quello che si consuma (si pagherà di più solo se si consumerà effettivamente di più).

La tariffa luce Energia Prezzo Fisso 12 mesi permette di risparmiare fino a 83 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato e di avere diritto:

a uno sconto online per l’utilizzo esclusivo dell’area personale Wekiwi;

a uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-commerce;

a uno sconto extra nel caso in cui si consumasse di meno rispetto a quanto stimato.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12 mesi »

E.ON Luce e gas insieme

E.ON Luce e gas insieme è una promozione di tipo Dual Fuel, che prevede l’attivazione simultanea di una fornitura sull’energia elettrica e di una sul gas.

Nella pratica:

permette di risparmiare fino a 75 euro;

garantisce dei risparmi aggiuntivi nel caso di acquisti su Amazon, uno sconto speciale pari al 10% sulla componente energia e uno sconto extra nel caso di bolletta smart e addebito sul conto corrente delle fatture;

l’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri E.ON Luce e Gas Insieme »

Tate Luce

La tariffa luce di Tate si differenzia dalle altre per il fatto di essere di tipo triorario, in cui l’energia è prodotta al 100%, con la quale si possono risparmiare circa 70 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

La promozione si caratterizza per l’assenza di deposito cauzionale, per l’assistenza clienti sia tramite chat sia al telefono e per il programma Porta gli amici in Tate, con il quale si può ottenere uno sconto fino a 200 euro.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Tate Luce »

Pulsee ZeroVentiquattro Gas

Si tratta di una promozione con prezzo bloccato per 12 mesi, che potrà essere gestita direttamente online. Nella pratica:

permette di risparmiare fino ad 80 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela;

prevede uno sconto del 45% sul prezzo del gas.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri di più su ZeroVentiquattro Gas »



Wekiwi Gas Prezzo fisso 12 mesi

Questa tariffa gas proposta da Wekiwi, con la quale si possono risparmiare fino a 60 euro, si caratterizza per:

il meccanismo della carica mensile;

uno sconto online per l’utilizzo dell’area personale Wekiwi;

uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-shop.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri di più su Gas Prezzo Fisso 12 mesi »

Acea Fastclick gas

Il fornitore Acea propone una tariffa gas:

con prezzo bloccato fino a 12 mesi;

con la quale è prevista la bolletta online;

che consente di risparmiare fino a 44 euro all’anno sulla bolletta del gas.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri di più su Acea Fastclick Gas »



Iberdrola Ecochiara Gas

Il fornitore Iberdrola propone una tariffa gas con la quale si possono risparmiare circa 40 euro rispetto alla Maggior Tutela.

Tra le sue particolarità ci sono:

uno sconto del 2,5% sul corrispettivo gas;

un ulteriore sconto del 5% nel caso in cui si scegliere di attivare la bolletta digitale e la domiciliazione delle fatture, che rappresenta una soluzione non solo economica ma anche a sostegno dell’ambiente.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri di più su EcoChiara Gas »

Engie Energia 3.0 Light 12 mesi

Questa tariffa gas permette di risparmiare fino a 35 rispetto al prezzo del mercato tutelato: si tratta di un’offerta di tipo monorario e prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi.

Tra le sue caratteristiche ci sono:

la possibilità di attivare la bolletta elettronica;

la bolletta unificata nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel;

fino a 300 euro di sconto in bolletta con il programma Porta un amico.

Clicca sul link per saperne di più o fai sul salto sul comparatore di tariffe luce e gas di SOStariffe.it per effettuare nuove simulazioni.

Scopri di più su Energia 3.0 Light 12 mesi »