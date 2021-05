Iliad Internet Casa: le novità di Giugno 2021

Iliad ha annunciato la scorsa estate il futuro ingresso nel mercato della rete fissa. Sono in molti in trepidante attesa di scoprire quando verrà lanciata ufficialmente l’offerta Iliad Internet casa e un indizio in tal senso è arrivato dal comunicato rilasciato dall’operatore in merito ai risultati finanziari per il primo trimestre del 2021. L’azienda dichiara di aver superato i 7,5 milioni di utenti di telefonia mobile grazie alle 305.000 nuove SIM sottoscritte solo negli ultimi tre mesi (+ 21% rispetto allo stesso periodo del 2020). Iliad ha inoltre ottenuto, a seguito di un’indagine indipendente sul livello di soddisfazione degli utenti italiani, il riconoscimento dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) come primo operatore mobile del 2021 in merito all’aspetto qualitativo e economico offerto. Per quanto riguarda l’offerta Iliad Internet casa, invece, il gestore low cost conferma che avverrà “nei prossimi mesi“.

Iliad Internet casa: tutti i dettagli sulla tecnologia

L’anno scorso Iliad ha confermato di aver raggiunto un accordo con Open Fiber, uno dei principali wholesaler per la banda larga in Italia, per la realizzazione di una rete in fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home). Questa tecnologia prevede che il segnale raggiunga direttamente il modem dell’utente finale e oltre a garantire un segnale stabile permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e circa 200 Mbps in upload. A livello di copertura, Open Fiber dovrebbe garantire l’accesso alla fibra ottica a tutti i principali Comuni italiani e anche località più piccole che rientrano nelle maggiori province.

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it. L’offerta Iliad Internet casa, quindi, almeno nelle fasi iniziali non prevederà alternative alla FTTH come la fibra mista rame (FTTN – Fiber to the Node) o FWA (Fixed Wireless Access).

Non è da escludere l’offerta Iliad Internet casa possa prevedere non solo la fibra ottica ma anche includere una SIM mobile. La tariffa convergente potrebbe quindi permettere non solo di navigare su Internet da casa alla massima velocità disponibile ma anche su smartphone. L’operatore sta infatti lavorando con grande impegno all’ampliamento della sua rete mobile proprietaria. Alla fine dello scorso aprile sono stati attivati 7.100 siti, in linea con l’obiettivo di 8.500 stazioni radio attive in tutto il Paese entro la fine dell’anno in corso. La copertura in 4G è stata ampliata fino a raggiungere il 99,6% della popolazione mentre in 5G è possibile navigare fino a 855 Mbps in download sulla rete Iliad nei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad Internet casa, quando arriva?

Il lancio dell’offerta Iliad Internet casa dovrebbe avvenire a breve. La conferma arriva anche dal fatto che l’operatore si è registrato sulla lista dei provider che aderiscono al Bonus PC e Internet. Il piano prevede la possibilità per le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro di ottenere un voucher fino a 500 euro per l’attivazione di un’offerta Internet casa da almeno 30 Mbps in download e l’acquisto di un tablet o PC. Il dispositivo, le cui caratteristiche tecniche minime sono state stabilite da Infratel, viene ceduto in comodato d’uso per un anno poi il cliente ne diventerà l’effettivo proprietario.

Inizialmente stando alle note ufficiali diffuse dall’operatore, l’offerta Iliad Internet casa avrebbe dovuto debuttare sul mercato nell’estate del 2021. La pandemia di Covid-19 però ha ritardato i piani dell’azienda, che ha confermato di aver ritardato il lancio a “dopo l’estate 2021“. Nel comunicato del 18 maggio, invece, l’azienda più genericamente afferma di voler “nuova rivoluzione sul mercato della rete fissa” nei prossimi mesi. Il lancio della tariffa Iliad Internet casa potrebbe quindi avvenire a settembre o comunque nei primi mesi del prossimo autunno ma al momento non è possibile stabilire una data precisa.

Nel frattempo, l’operatore ha profondamente rivoluzionato la sua offerta di telefonia mobile nelle ultime settimane lanciando due nuove tariffe:

1. Flash 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. La tariffa è disponibile fino alle 18:00 del 30/6/21.

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro Motorola : Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G

: Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G Nokia 8.3 5G

Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (40 MB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Iliad non include nelle offerte un’app per la gestione della linea ma permette di operare sull’offerta accedendo all’Area Personale sul proprio sito da mobile o web. Dopo l’autenticazione è possibile monitorare i consumi di traffico voce e Internet, verificare il credito residuo, effettuare una ricarica online nella modalità di pagamento che si preferisce, gestire Segreteria e deviazioni di chiamata e moltre altre operazioni.

A tutte le offerte di Iliad è poi possibile associare l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei principali modelli di iPhone. Il telefono verrà consegnato a domicilio entro 5 giorni dalla ricezione dell’ordine. La modalità di pagamento a rate prevede un vincolo di 30 mesi ed è riservata a chi ha acquistato una SIM Iliad da almeno 3 mesi. Gli importi da versare vengono addebitati su carta di pagamento (credito o debito). Ecco i modelli tra cui scegliere:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 11 da 64 GB 699 euro 18 euro al mese 159 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.189 euro 32 euro al mese 229 euro iPhone XR da 64 GB 559 euro 16 euro al mese 119 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone 12 da 64 GB 919 euro 24 euro al mese 199 euro iPhone 12 da 128 GB 979 euro 25 euro al mese 229 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 819 euro 21 euro al mese 189 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 879 euro 22 euro al mese 219 euro

Le chiamate incluse nelle offerte sono gratuite verso i Paesi dell’Unione Europea e altre destinazioni extra Ue:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca