Fastweb lancia una nuova offerta 5G: 150 GB al prezzo più basso di sempre

Fastweb ha rinnovato il suo listino di offerte con una nuova promozione mobile davvero conveniente. La nuova offerta Fastweb Mobile 5G , infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti (con o senza portabilità del numero) un bundle con 150 GB in 4G e 5G al costo più basso di sempre. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova promozione Fastweb attivabile direttamente online in pochi click.

Tra le offerte 5G disponibili sul mercato di telefonia mobile è ora disponibile una tariffa davvero molto conveniente proposta da Fastweb. L’operatore, infatti, ha rinnovato il suo listino di offerte mettendo a disposizione dei nuovi utenti che passano a Fastweb, attivando un nuovo numero o richiedendo la portabilità da altro operatore, un’offerta 5G mai vista prima. Ecco i dettagli completi:

Fastweb Mobile 5G è l’offerta 5G più conveniente di sempre con 150 GB a 7,95 euro al mese

La nuova Fastweb Mobile 5G mette a disposizione:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti i mobili nazionali

150 GB in 4G e 5G ogni mese

in roaming in UE, Regno Unito e Svizzera: minuti illimitati, 100 SMS e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta

tutti i servizi accessori (Segreteria telefonica, avviso di chiamata, servizio “Ti ho chiamato”, verifica del credito residuo) sono inclusi senza alcun costo aggiuntivo

L’offerta Fastweb presenta un costo di appena 7,95 euro al mese con un contributo iniziale di 10 euro. L’addebito del canone mensile può avvenire su credito residuo oppure tramite autoricarica su carta di credito o conto corrente. Non ci sono vincoli in tal senso. Queste condizioni sono valide per tutte le condizioni di attivazione. È possibile, quindi, richiedere l’offerta con un nuovo numero oppure richiedere la portabilità del numero da un altro operatore (non ci sono vincoli in merito all’operatore di provenienza). Costi e condizioni dell’offerta non cambiano in base alle modalità di attivazione.

I nuovi clienti interessati ad attivare l’offerta Fastweb Mobile 5G possono sfruttare una semplice procedura di attivazione online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente stesso nel giro di pochi giorni lavorativi dalla richiesta. Per attivare l’offerta Fastweb Mobile 5G è possibile seguire il link qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore. L’offerta sarà poi attivabile cliccando su Abbonati Online. Per completare l’attivazione serviranno i dati anagrafici ed un documento dell’intestatario della SIM. In caso di portabilità da altro operatore sarà necessario anche il codice ICCID della SIM.

Ecco il link per sfruttare l’offerta:



Da notare, inoltre, che l’offerta 5G di Fastweb è accessibile anche in combinazione con la fibra ottica dell’operatore. È possibile attivare, infatti, Fastweb Casa Light + Mobile. L’offerta in questione include:

la linea telefonica fissa con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega

attivazione e modem Wi-Fi gratis

La parte fissa dell’offerta presenta un costo periodico di 25,95 euro al mese. Dopo aver verificato la copertura, il cliente può aggiungere una SIM Fastweb (anche con portabilità del numero) abbinando una delle seguenti offerte:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e in 4G e 5G a Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G a 11,95 euro al mese

Il costo della SIM è di 10 euro una tantum. Complessivamente, quindi, il costo dell’offerta fisso + mobile di Fastweb è di 33,90 euro al mese.

Per tutti i dettagli relativi all’offerta combinata proposta da Fastweb è possibile fare riferimento al link qui di sotto:



Il confronto tra le offerte 5G disponibili oggi

La nuova offerta 5G di Fastweb è tra le soluzioni più convenienti del mercato e, senza dubbio, è l’offerta 5G più economica attualmente disponibile per gli utenti. Per un quadro completo sulle tariffe disponibili, in questo momento, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Nella tabella qui di seguito, invece, andiamo a riepilogare le altre offerte 5G attivabili oggi considerando le soluzioni più economiche proposte dagli altri operatori di telefonia mobile che, come Fastweb, includono in listino il 5G.

Offerta Minuti ed SMS inclusi Giga inclusi Canone mensile Flash 150 di Iliad minuti ed SMS illimitati 150 GB 9,99 euro al mese Di Più Lite di WINDTRE minuti illimitati e 200 SMS 50 GB 12,99 euro al mese RED Pro di Vodafone minuti ed SMS illimitati 50 GB 14,99 euro al mese MAGNIFICA Mobile di TIM minuti ed SMS illimitati 100 GB 19,99 euro al mese