Eni Gas e Luce regala sconto hotel: offerta valida fino al 2 giugno

“ Vai in vacanza con Eni Gas e Luce ” è l’offerta di Eni pensata per chi sta organizzando le sue vacanze e allo stesso tempo pensando di cambiare fornitore di gas ed energia elettrica: oltre allo sconto del 10% sui soggiorni di Hotels.com, in palio ci sono anche i voucher da 500 euro da spendere in pacchetti vacanza. Qui di seguito, tutti i dettagli.

L’offerta Eni per le tue vacanze

È maggio, e chi ancora non ha pensato alle proprie vacanze sta consultando i principali siti o le agenzie di viaggio per regalarsi qualche giorno di relax senza spendere un patrimonio, anche perché man mano che il caldo si avvicina – o almeno così si spera – i prezzi per una notte salgono non poco.

Per fortuna chi passa a Eni gas e luce ha la possibilità di ottenere uno sconto del 10% sui già convenienti soggiorni di Hotels.com, una delle più grandi realtà a livello mondiale nella prenotazione degli alberghi. Non solo: chi accede alla promozione, che scade il 2 giugno, avrà la possibilità di partecipare all’estrazione di sei voucher del valore di 500 euro da spendere su Hotels.com.

Come funziona la promozione

Per chiudere benissimo maggio e iniziare ancora meglio giugno, Eni propone la promozione “Vai in vacanza con Eni Gas e Luce”, in collaborazione con Hotels.com. Le offerte che possono essere attivate dai nuovi sottoscrittori sono, per il comparto residenziale, LinkPlus, ScontoCerto, LinkBasic, FastEnergy e SceltaSicura; in ambito business, invece, Raddoppio Sicuro, LinkPlus Business, LinkBasic Business, FastEnergy Business e MyEnergy.

La promozione è attiva dal 27 maggio fino al 2 giugno 2019. In seguito alla sottoscrizione, il nuovo utente che ha scelto un’offerta luce o un’offerta gas (o un’offerta dual fuel, per entrambe le forniture) riceverà direttamente al recapito indicato in fase di registrazione con uno sconto del 10% sulla prenotazione di uno degli hotel aderenti all’iniziativa, per un soggiorno tra le 1 e le 28 notti. Il codice voucher verrà inviato dopo i 14 giorni in cui è possibile il ripensamento a norma di legge.

Il voucher ricevuto è valido per le prenotazioni effettuate entro il 31/12/2019 per soggiorni entro il 15/01/2020 (esclusi i voli).

Per quanto riguarda invece il concorso a premi per i 6 voucher da 500 euro l’uno per pacchetti vacanze (voli esclusi), possono accedervi tutti gli utenti che hanno sottoscritto un’offerta Eni Gas e Luce. L’estrazione con i vincitori avverrà il 10 giugno, e chi si aggiudicherà il premio riceverà una mail contenente il codice per il voucher.

Il regolamento per i voucher premio

Per utilizzare i codici sconto assegnati in seguito all’estrazione, bisogna avere più di 18 anni di età ed essere residenti in Italia. Il codice permette di prenotare entro il 15/01/2020 sulla versione italiana di Hotels.com, per soggiorni da completare tra il giorno 15/06/2019 e il giorno 15/06/2021. Le prenotazioni sono soggette a disponibilità e ai termini e alle condizioni dell’hotel.

Il codice sconto può essere utilizzato solo una volta e per intero. Non è possibile utilizzare nuovamente il codice sconto, nemmeno in caso di cancellazione della prenotazione. È previsto un limite di un codice sconto per prenotazione. Il codice sconto è cumulabile con le tariffe scontate di Hotels.com, tuttavia, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni di Hotels.com, che siano offerte da una parte terza o meno.

Le offerte valide per la promozione

Per quanto riguarda il comparto residenziale le offerte valide per la promozione di Eni e per lo sconto sono le seguenti:

LinkPlus: è l’offerta Eni vantaggiosa, innovativa e digitale. Permette di bloccare una quota del prezzo per 24 mesi e dà diritto a uno sconto del 10% sui corrispettivi, attivando la bolletta digitale e l’addebito diretto (o 5% di sconto per ognuno dei due). In più offre 50 euro di buono acquisto da spendere dell’e-store di Eni per l’acquisto di tutti i prodotti Smart Home di Hive, marchio attivo nella domotica che comprende il Termostato Hive Active, il kit Termostato Hive Active Heating, il kit Illuminazione Hive Active Light, il kit Controllo Casa Hive View.

Con LinkPlus, se si attiva l’opzione Energia Verde con 2 euro al mese IVA esclusa, si consuma solo energia rinnovabile certificata. Attualmente, il corrispettivo luce con LinkPlus è di 0,0765 €/kWh con l’opzione monoraria, e di 0,0805 €/kWh in fascia 1 (dalle 8 alle 19, da lunedì a venerdì escluse festività) e di 0,0745 €/kWh in fascia 2-3 (tutti i giorni dalle 19 alle 8, più i weekend e i festivi) per la bioraria. Il corrispettivo gas è di 0,279 €/Smc.

FastEnergy: FastEnergy è l’offerta gas e luce di Eni in collaborazione con Fastweb, che consente di attivare i contatti Internet (Internet illimitato fino a 1 Gigabit/s, modem FASTGate, profilo gaming) e Internet+Telefono (Internet illimitato fino a 1 Gigabit/s, chiamate illimitate verso numeri fissi, modem FASTGate) con lo sconto. Più precisamente, per chi attiva solo il gas o la luce lo sconto è di 7,5 euro al mese (22,45 euro al mese per Internet e 27,45 euro al mese per Internet+Telefono); con l’offerta dual fuel invece lo sconto è di 10 euro al mese (19,95 euro al mese per Internet e 24,95 euro al mese per Internet+Telefono). FastEnergy è un’offerta monoraria e blocca i corrispettivi gas e luce per 2 anni: 0,279 €/Smc per il gas e 0,0765 €/kWh.

ScontoCerto: è l’offerta con 100% energia verde, corrispettivi gas e luce fissi per 2 anni (0,299 €/Smc e 0,079 €/kWh), uno sconto a partire dal secondo anno del 10% sul corrispettivo gas e del 10% sul corrispettivo luce, lo sconto del 5% con addebito diretto su ogni fornitura, l’Assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa per gli impianti gas e luce, un buono acquisto da 24 euro da spendere sui servizi di Manutenzione caldaia e scaldacqua.

LinkBasic: offerta con sconto digitale del 10% con addebito diretto e bolletta digitale, corrispettivi gas e luce fissi per 12 mesi (0,243 €/Smc per il corrispettivo gas e 0,0585 €/kWh per il corrispettivo luce, entrambi con sconto digitale incluso), possibilità di attivare l’opzione Energia Verde a 2 euro al mese.

SceltaSicura: l’offerta luce che unisce i vantaggi del mercato tutelato con quelli del mercato libero: -20% di sconto sul Prezzo Energia tutelato luce fino al 30/6/2020, presso Energia tutelato luce certo e bloccato fino al 31/12/2020, i consigli di Genius per usare meglio l’energia. Il corrispettivo luce è di 0,04346 €/kWh con la monoraria e 0,04403 €/kWh in fascia 1 e 0,04319 €/kWh in fascia 2-3.