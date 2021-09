Con la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie A, oltre alla Serie B, le coppe europee e tanti altri eventi, DAZN diventa un riferimento assoluto per tifosi e appassionati di calcio. A partire dalla stagione 2021/2022, infatti, la programmazione di DAZN si arricchisce in misura notevole con tanti match da seguire. Il servizio è accessibile da computer, via browser web, oppure tramite una delle tante app. Ecco come accedere a DAZN sul proprio TV.

Come vedere le partite di DAZN in TV

Con l’inizio della nuova stagione calcistica, DAZN diventa il punto di riferimento dei tifosi italiani che hanno la possibilità di seguire tutta la Serie A (con 7 partite su 10 per ogni turno in esclusiva e 3 in co-esclusiva), tutta la Serie B, l’Europa League, la Conference League ed il calcio estero. Per accedere a DAZN è possibile utilizzare un qualsiasi browser web, collegandosi al sito ufficiale, oppure utilizzare una delle app del servizio.

Per vedere DAZN in TV ci sono diverse opzioni su cui puntare. Anche in questo caso, infatti, abbiamo delle applicazioni ufficiali da sfruttare per poter seguire le partite dal grande schermo del TV di casa. Da notare, inoltre, che da questa stagione DAZN è anche sul digitale terrestre con il nuovo canale di backup DAZN Channel. Ricordiamo, invece, che non è più disponibile il canale DAZN su Sky. La partnership tra le due emittenti è terminata con la fine della stagione calcistica 2020/2021.

Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere in merito alle opzioni disponibili per vedere DAZN in TV:

Le app per vedere DAZN sul TV di casa

DAZN mette a disposizione diverse applicazioni ufficiali per accedere al servizio. Chi ha uno Smart TV, molto probabilmente, potrà sfruttare l’app ufficiale di DAZN da installare direttamente sul proprio TV. Basta andare nello store delle app del TV e cercare DAZN, procedere con l’installazione e accedere con il proprio account seguendo le istruzioni fornite.

Attualmente, DAZN supporta ufficialmente i modelli con Android TV di vari brand oltre alle TV di Samsung, LG e Panasonic. I modelli meno recenti potrebbero, però, non essere supportati. Per gli utenti c’è la possibilità di fare riferimento alla sezione assistenza del sito di DAZN per verificare tutti i modelli di Smart TV supportati dall’app DAZN ufficiale. Se il proprio Smart TV è supportato e può contare sull’app del servizio, vedere DAZN sul TV di casa sarà semplicissimo.

Cosa fare, invece, se il proprio TV non ha l’app di DAZN? Anche in questo caso, le alternative non mancano. Il servizio di streaming dedicato al mondo dello sport, infatti, supporta un gran numero di dispositivi che possono essere collegati direttamente al TV per utilizzare l’app di DAZN. Tra i dispositivi in questione troviamo:

l’ Amazon Fire TV Stick disponibile in Italia in vari modelli

disponibile in Italia in vari modelli il Google Chromecast

l’Apple TV

le console Xbox (i modelli Xbox One, One S, One X, Series X e Series S) e le console Playstation (i modelli 4, 4 Pro e 5)

Basterà collegare uno dei dispositivi elencati al proprio TV e scaricare l’app di DAZN per poter avere pieno accesso alla programmazione di DAZN e a tutte le partite trasmesse in streaming dal servizio. Da notare, inoltre, che le soluzioni a disposizione degli utenti per vedere DAZN in TV non finiscono qui.

A completare le opzioni a disposizione degli utenti ci sono, infatti, i set top box TIMVISION Box e DAZN TV Box. Questi due dispositivi sono anche gli unici dotati di decoder in grado di garantire l’accesso al canale del digitale terrestre di DAZN. Disponibile dall’agosto del 2021, DAZN Channel è accessibile dalla numerazione LCN 409 del digitale terrestre. L’accesso però può avvenire solo tramite l’app DAZN installata nei set top box TIMVISION BOX e DAZN TV Box.

Il canale del digitale terrestre di DAZN funge da soluzione di backup. In caso di problemi con la connessione, infatti, l’app effettuerà lo switch in automatico passando dallo streaming al digitale terrestre (ma solo se il programma che si sta vedendo in streaming viene contemporaneamente trasmesso anche sul digitale terrestre). L’utente non può effettuare in automatico lo switch dallo streaming al digitale terrestre.

Il DAZN TV Box può essere acquistato direttamente online, al prezzo di 139,99 euro, collegandosi al sito Digiquest.it. Il TIMVISION Box viene incluso nelle offerte TIMVISION come la nuova proposta TIMVISION Calcio e Sport che, da quest’anno, include senza costi aggiuntivi anche l’accesso a DAZN.

Le offerte per accedere a DAZN

DAZN è disponibile con un abbonamento mensile senza vincoli di permanenza. Il costo della sottoscrizione a DAZN, che consente di accedere a tutti i contenuti inclusi nella programmazione del servizio, è di 29,99 euro al mese. Con un singolo account è possibile accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea, anche per guardare lo stesso evento. In qualsiasi momento, inoltre, l’utente può disattivare il rinnovo mensile ed interrompere l’abbonamento senza costi aggiuntivi.

Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN è possibile fare riferimento al link qui di sotto. L’attivazione sarà immediata e l’accesso ai programmi avverrà subito dopo la sottoscrizione.

Come anticipato in precedenza, per accedere a DAZN è possibile fare riferimento anche all’offerta TIMVISION Calcio e Sport, disponibile con un osto di 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi 34,99 euro al mese) con attivazione di 19,99 euro una tantum. L’offerta in questione include:

tutti i contenuti di TIMVISION con film e serie TV da guardare on demand

con film e serie TV da guardare on demand abbonamento a DAZN

12 mesi di Infinity con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming

con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming TIMVISION Box

Da notare che l’abbonamento può essere personalizzato con l’aggiunta di Disney+ (+5 euro) e/o Netflix Standard (+10 euro) e può essere attivato anche in abbinamento a TIM Super Fibra, offerta Internet casa di TIM disponibile a partire da 19,90 euro al mese. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

