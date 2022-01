Carta di Credito Hype: l'offerta 2022

Canone zero, bonifici gratuiti e prelievi senza commissioni, in più cashback sugli acquisti e una piattaforma per comprare e vendere Bitcoin, sono solo alcune delle condizioni dell'offerta per attivare la carta Hype. Ecco una guida alle tre promozioni di Gennaio per avere la carta conto Hype con in dettaglio i costi e le caratteristiche dei tre profili: Start, Next e Premium.

Con la pandemia è cresciuta la richiesta da parte degli utenti di servizi digitali e le aspettative dei clienti verso il proprio conto corrente o la carta stanno cambiando. Fare un pagamento online è diventato molto più semplice e lo scambio immediato di denaro tramite app è un servizio molto utilizzato dai giovani. Allo stesso tempo le persone più anziane hanno la possibilità di scattare una foto ai bollettini e di pagarli in pochi secondi invece di recarsi presso gli sportelli, magari dovendo anche fare la fila.

Una delle soluzioni che puoi adottare se vuoi abbattere i costi legati alle soluzioni tradizionali di conto e se vuoi avere un prodotto flessibile e in continua evoluzione puoi puntare sulle carte delle neo bank Hype. Questa società ti offre le sue carta con IBAN con funzionalità innovative e costi contenuti. Essere una banca virtuale nata negli ultimi anni permette alle offerte di Hype di seguire le nuove esigenze dei clienti e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Prodotti come le carte Hype individuano dei profili tipo di utente e costruiscono dei pacchetti di servizi digitali per semplificare l’operatività di questi utenti.

Grazie all’app puoi investire in Bitcoin o aprire il tuo conto in pochissimo tempo e senza troppi filtri, ottieni il cashback sugli acquisti. Elemento indispensabile per chi opta per l’attivazione di una delle proposte di Hype è lo smartphone sul quale scaricare l’app della banca e dal quale gestire i propri movimenti.

Uno dei limiti di queste soluzioni è l’impossibilità di avere una carta di credito. Le carte conto sono a debito, quindi ti consentono di prelevare o pagare solo delle somme già disponibili sul tuo conto. In genere inoltre queste offerte prevedono dei limiti rispetto agli importi ricaricabili in un anno, le versioni a pagamento di Hype però eliminano questi vincoli. A parziale compensazione della mancanza di un fido su cui poter contare c’è da dire che Hype garantisce un cashback sui tuoi acquisti, si tratta di un rimborso del 10% degli importi che spendi tramite l’app.

Per attivare la tua nuova carta Hype potrai scegliere uno dei tre profili, avrai poi bisogno di allegare alla tua richiesta il tuo documento di identità e il codice fiscale. La carta Hype è disponibile sia per maggiorenni – nelle sue versioni Start, Next e Premium – che come conto deposito con Hype Minori per chi ha tra 12 e 17 anni. La procedura di apertura richiede cinque minuti ed entro 24/48 ore, dopo le dovute verifiche, il profilo sarà attivo.

L’offerta di Gennaio per chi sceglie una carta Hype

Per capire quale delle promozioni Hype è più adatta a te potrai utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che ti permette di velocizzare il confronto tra le soluzioni di questo istituto e di altre banche o emittenti. La ricerca effettuata ti consentirà di verificare in modo semplice le differenze tra i costi di tenuta dei diversi prodotti, le principali condizioni operative e i costi per poter effettuare le transazioni con le tue carte conto.

Le proposte che Hype fa ai nuovi clienti a Gennaio sono

Hype Start – prodotto gratuito con funzionalità limitate

Hype Next – canone da 2,90 euro al mese

Hype Premium – costo mensile di 9,90 euro con promo e polizze per te

Diventa un Hyper

Ecco quali sono le caratteristiche e i servizi digitali che la società ti garantisce con ognuno di questi profili.

Hype Start a zero spese

Con questa soluzione potrai avere una carta con IBAN a zero spese, senza imposta di bollo e con interessanti condizioni:

prelievi senza commissioni

bonifici gratuiti

cashback sugli acquisti

pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay

gestire i propri risparmi con obiettivi di spesa prefissati

comprare e vendere bitcoin tramite app

apertura 2 fondi di investimento con Gimme 5

commissioni sul pagamento dei bollettini 2,15 euro

2,50 per ricariche in contanti

0,90 euro per ricariche con carte

Il profilo ti offre la possibilità di richiedere anche prestiti fino a 25 mila euro.

Per quanto riguarda le soglie per le tue transazioni i limiti sono:

250 euro al giorno per le ricariche con carta o contanti

1000 euro di ricarica al giorno tramite bonifico

2.500 come soglia massima di ricarica annuale

Carta Next

Visti i vincoli così ridotti potresti trovare interessante il profilo Next, il canone annuale è di 34,80 euro che pagherai con rate da 2,90 euro al mese. Il pacchetto predisposto per questi clienti prevede:

emissione di carta di debito Mastercard gratuita

nessuna spesa di attivazione

possibilità di accredito dello stipendio o della pensione

accesso a prestiti fino a 25 mila euro

bonifici online gratuiti

10 bonifici istantanei gratuiti al mese, poi 2 euro per ogni transazione

opzione per programmare i bonifici

possibilità di creare 20 box di risparmio

possibilità di aprire 5 fondi di investimento

12 mesi di Amazon Prime Video gratis

Le condizioni operative proposte ai clienti Next sono:

ricarica senza costi da conti Hype o con carte di pagamento

ricarica in contanti con commissione 2 euro

ricarica illimitata

protezione acquisti web e prelievi

potrai monitorare i tuoi pagamenti con Hype web o da pc

Con Next hai una soglia massima di ricarica illimitata, non si potrà però superare il limite di 250 euro come soglia massima giornaliera con carta, però tutti gli altri limiti mensili e annuali spariscono.

Carta Premium

Il conto Hype Premium è la soluzione più costosa, ma anche più completa. Se attivi questa offerta entro il 31 Marzo potrai attivare la carta pagando gratuitamente, altrimenti ti costerà 9,90 euro. Il canone richiesto per questo prodotto è di 9,90 euro al mese (in totale in un anno spenderai 118,80 euro), i servizi e i costi associati a questa offerta comprendo tutto quello che abbiamo già visto per i profili Start e Next ed inoltre:

carta di debito World Élite MasterCard

prelievi e bonifici gratuiti sia in Italia che all’estero

bonifici istantanei gratuiti senza limiti

pagamenti bollette, pagamenti MAV, RAV, CBILL, e Pago PA senza commissioni

ricarica in contanti 1,60 euro

assicurazione viaggi completa

una polizza che copre i tuoi acquisti

assistenza con supporto prioritario tramite smartphone e canali digitali

ricarica illimitata sia mensile che giornaliera con bonifici

ricarica giornaliera fino a 500 euro

12 mesi di Amazon Prime Video gratis

Hype per minori

Se hai meno di 18 anni o se stati cercando un prodotto che ti consenta di risparmiare per i tuoi figli minorenni potrai optare per questa soluzione ibrida, metà conto deposito metà carta conto. In un anno sono consentite spese per un valore massimo di 2.500 euro. I genitori potranno richiedere gli estratti conto e monitorare i risparmi sul Hype per minori in qualsiasi momento.

Al compimento della maggiore età l’intestatario potrà decidere se chiudere il suo rapporto con Hype o se trasformare la soluzione per Minori in un conto Start, Next o Premium.

Hype, assistenza e servizi

Potrai usare l’app per contattare il tuo consulente Hype, inoltre potrai bloccare o sbloccare la carta in qualsiasi momento semplicemente collegandoti al tuo profilo digitale.

Diventando un Hyper ti garantirà un bonus di benvenuto pari a 25 euro e potrai anche iscriverti al Club, accumulare punti con le tue operazioni e richiedere i primi al tuo istituto al termine della raccolta. Per non dimenticare il cashback del 10% sugli acquisti fatti tramite l’app della banca presso gli e commerce dei partner dell’istituto.

Le migliori carte di Gennaio

Hype è solo una delle società che ti offre questa tipologia di prodotti e funzioni innovative per gestire le tue spese. Se vuoi capire se l’offerta di attivazione della carta Hype è effettivamente la più conveniente per te puoi effettuare un analisi con il comparatore di carte di SOStariffe.it.

Scegliere le carte conto, come abbiamo visto, ti offre dei vantaggi rispetto ai costi e ad alcune condizioni operative. Se però attivi i profili base dovrai fare i conti con le limitazioni di ricarica e spesa previste da Hype e la convenienza delle carte in questi casi dipenderà esclusivamente dalle tue esigenze.

Puoi eseguire una ricerca personalizzata delle migliori carte conto e confrontare i risultati con i profili Hype per essere sicuro o sicura di aver fatto la scelta giusta.

