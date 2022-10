Bollette luce e gas raddoppiate nel 2022: come contenere gli aumenti con le offerte di Ottobre

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.453,74 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

I maxi aumenti sulle bollette di luce e gas stanno intaccando i risparmi delle famiglie italiane. Con un +59% del costo dell’elettricità nel trimestre che ci traghetterà fino a dicembre (rispetto al periodo luglio-settembre) e un rialzo stimato del 74% del prezzo del gas a ottobre (rispetto al mese di settembre), i clienti domestici sono a caccia di strategie per “salvare” l’inverno. Una di queste è affidarsi ai fornitori del Mercato libero che assicurino un prezzo contenuto (compatibilmente con la crisi in corso) dei beni energetici. Ma quali sono le offerte delle energy company a cui tendere l’orecchio a Ottobre 2022?

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte di luce e gas, è possibile avere un quadro completo delle promozioni disponibili e metterle a confronto, a partire dai dati del proprio consumo annuale. Inserendo questa informazione nel comparatore di SOStariffe.it (è sempre riportata nell’ultima bolletta del proprio fornitore), oppure stimandola attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso, è possibile scovare le soluzioni luce e gas “tarate” sul fabbisogno energetico della propria famiglia.

Le offerte per contenere gli aumenti a Ottobre 2022

FORNITORE OFFERTA TARIFFA LUCE/GAS COSTO 1 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,42992 €/kWh

1,941062 €/Smc 116,36 euro al mese

238,92 euro al mese 2 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,42992 €/kWh

1,941062 €/Smc 121,56 euro al mese

246,06 euro al mese 3 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce



EcoTua Index Casa Promo Gas 0,42992 €/kWh

1,941062 €/Smc 124,67 euro al mese

247,31 euro al mese 4 A2A Smart Casa Luce

Smart Casa Gas 0,45492 €/kWh

2,021062 €/Smc 124,68 euro al mese

248,24 euro al mese

La classifica delle promozioni luce e gas “campionesse” del risparmio è stata stilata confrontando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, abbiamo confrontato le soluzioni proposte dai fornitori di energia e gas a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo”. Queste promozioni sono considerate le più convenienti per un nucleo familiare con un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Tutte le promozioni luce e gas citate in tabella e analizzate di seguito hanno un minimo comun denominatore: propongono tariffe a prezzo indicizzato o variabile. Questo significa che assicurano l’accesso ai prezzi di energia elettrica e gas del mercato all’ingrosso, garantendo così ai clienti domestici bollette in linea con l’andamento del mercato.

Secondo gli esperti di SOStariffe.it, le tariffe a prezzo variabile sono quelle al momento più vantaggiose per i titolari di utenze domestiche del Mercato libero perché garantiscono più margini di guadagno rispetto alle spese sostenute da chi è ancora in regime di Maggior Tutela.

Edison World Luce e Gas Plus

Questa offerta di Edison Energia, che può essere sottoscritta in modalità Dual Fuel (luce+gas, unico contratto) ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo fisso mensile scontato del 50%: da 15 euro a 7,50 euro al mese a fornitura;

servizio EDISONRisolve gratuito ;

; attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 116,36 euro per le bollette della luce e 238,92 euro per quelle del gas.

Pulsee Luce e Gas Relax Index

L’offerta proposta da Pulsee ha la seguente carta d’identità:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; sconto del 20% sul contributo fisso mensile: da 15 euro a 12 euro, per chi approfitti dell’offerta entro il 5 Novembre;

possibilità di attivazione dell’offerta in modalità Dual Fuel, ovvero scegliendo Pulsee come unico fornitore di luce e gas: in questo caso il prezzo fisso mensile del gas è ridotto da 15 euro a 10,50 euro;

gestione 100% digitale della fornitura grazie all’App Pulsee Energy;

energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 121,56 euro per le bollette della luce e 246,06 euro per quelle del gas.

EcoTua Index Casa Promo Luce e Gas

Iberdrola, multinazionale spagnola nata nel 1992 che oggi vanta una presenza in 14 Paesi e 39mila dipendenti, scommette sulla seguente promozione:

• prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra;

• contributo fisso annuo pari a 78 euro per la fornitura di luce e di 210 euro per la fornitura di gas;

• gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

• possibilità di arricchire l’offerta con i servizi Tuttofare Luce e Tuttofare Gas. Nel primo caso, a 2,95 euro al mese in più saranno inclusi assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un elettricista incluse. Nel caso del servizio per il gas, si potrà beneficiare del servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto idraulico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un idraulico/termoidraulico incluse;

• spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 124,67 euro per la fornitura di energia elettrica, e 247,31 euro (esclusi i servizi Tuttofare) per la fornitura di gas.

A2A Smart Casa Luce e Gas

Di seguito l’identikit della promozione proposta da A2A Energia:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,025 €/kWh (per la luce) e a 0,08 €/Smc (per il gas);

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a (per la luce) e a (per il gas); contributo fisso mensile pari a 9,5 euro al mese per 12 mesi (114 euro all’anno) per fornitura;

opzione di scelta tra la tariffazione monoraria e bioraria ;

e ; possibilità di attivare l’offerta anche tramite WhatsApp;

energia elettrica prodotta 100% da fonti rinnovabili ;

; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 124,68 euro per le fatture luce e a 248,24 euro per quelle del gas.

