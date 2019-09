Bollette luce e gas Maggior Tutela, stangata di ottobre: energia +2,6% e gas +3.9%

Come previsto, in queste ore ARERA ha annunciato il nuovo aggiornamento dei prezzi di luce e gas che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre 2019. L’Autorità dell’energia ha confermato un nuovo incremento sia per l’energia elettrica, che fa segnare una crescita del +2.6%, che per il gas naturale, in aumento del 3.9%. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo aumento delle tariffe energetiche e le motivazioni che hanno generato questa nuova variazione dei prezzi.

ARERA ha annunciato, in queste ore, il periodico aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas per il mercato energetico italiano che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre 2019. Per i clienti in tutela è in arrivo un nuovo rincaro tariffario legato all’andamento stagionale dei mercati ed anche alle criticità internazionali.

Come confermato dall’Autorità per l’energia, infatti, dal prossimo mese la “famiglia tipo” (consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui) registrerà un incremento del +2.6% per le bollette dell’energia elettrica e del +3.9% per il gas naturale.

Nell’anno scorrevole (gennaio 2019 – dicembre 2019), la “famiglia tipo” affronterà una spesa di 559 Euro per l’energia elettrica e di 1.107 Euro per le bollette del gas. Per la “famiglia tipo”, quindi, la spesa per il 2019 sarà grossomodo allineata con quella del 2018 con un incremento dell’1.35% per l’elettricità e del +1% del gas naturale nel confronto con lo scorso anno. Si tratta, quindi, di un incremento contenuto, per entrambe le forniture energetiche.

Ecco il commento del Presidente dell’ARERA, Stefano Besseghini, in merito al nuovo aggiornamento delle tariffe di luce e gas che entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di ottobre: “Le variazioni tariffarie di questo ultimo trimestre ci consegnano un 2019 in cui i costi energetici hanno mantenuto una sostanziale stabilità nel medio periodo anche a fronte degli interventi sugli oneri che hanno caratterizzato la prima parte dell’anno. Nel complesso quindi uno scenario positivo che però conferma, ancora una volta, l’importanza di un sistematico lavoro di revisione degli oneri generali per recuperare tutti gli spazi possibili a vantaggio di consumatori e aziende”Scopri le migliori offerte luce

I fattori che hanno generato l’incremento dei prezzi di luce e gas di ottobre

ARERA ha confermato che l’aumento finale per l’energia elettrica è legato ad una crescita dei costi di acquisto dell’elettricità solo in parte attenuato da una riduzione degli oneri generali. In particolare, si registra un incremento della componente a copertura della spesa per la materia energia, che cresce del +3.2%, ed un calo della componente per gli oneri generali, che fa segnare una flessione del -0.6%. Non si registrano variazioni per le componenti per il trasporto e la gestione del contatore e la componente per la commercializzazione.

Situazione decisamente differente per quanto riguarda il gas naturale. In questo caso, infatti, l’aumento è legato, quasi per intero, all’incremento della spesa per la materia prima, che per la “famiglia tipo” è pari al +3.8%. Tale aumento deriva dalle quotazioni stagionali nei mercati all’ingrosso attese per il prossimo trimestre. Da segnare anche un leggero incremento, pari al +0.1%, per i costi di trasporto.