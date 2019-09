Offerta Sky-Dazn, come attivare il canale Dazn 1 con l’area Fai da te

Non si dovrà più impazzire su più dispositivi e con più abbonamenti. Sky e DAZN hanno unito le forze per proporre un’offerta integrata per la copertura degli eventi sportivi e dalla stagione del Campionato di serie A in particolare. In dettaglio le condizioni generali e i costi dei pacchetti proposti a vecchi e nuovi clienti dalle due piattaforme

Chiusi i drammi da Calciomercato, archiviate le prime quattro giornate di campionato con l’Inter prima in classifica, Juventus che si sta lentamente adeguando ai cambiamenti imposti da Sarri e il Napoli è a 9 punti in terza posizione. La Serie A ha ripreso vita e queste sono le premesse con cui ci si avvicina alla quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Le novità sul campo sono state seguire anche da alcune svolte in fatto di accordi tv. Da Settembre i tifosi potranno seguire questa stagione calcistica da casa per intero, senza perdere neanche uno degli appuntamenti Scudetto e delle Coppe, e la soluzione è arrivata dalla sottoscrizione di un accordo tra Sky e DAZN.

La pay tv e la streaming tv hanno anche facilitato le cose ai tifosi per quest’anno. Infatti da Settembre hanno siglato un accordo per cui da meno di una settimana è disponibile sulla piattaforma di Sky anche un canale DAZN. DAZN1 è entrato nel catalogo sportivo di Sky ufficialmente il 20 Settembre. Sarà visibile per gli abbonati al canale 209 e durante le giornate in cui ci saranno diversi eventi in contemporanea sarà implementato con l’attivazione anche del 212.

Per conoscere le migliori offerte delle due piattaforme e le tariffe dei pacchetti, singoli o combinati, proposti da Sky e DAZN è possibile usare il comparatore di SosTariffe.it. Con questo strumento sarà possibile confrontare le proposte dei fornitori di servizi e individuare quali siano le più adatte rispetto al vostro stile di consumo.

Confronta le offerte pay tv più convenienti »

Cosa offre la combo Sky e DAZN

Chi aderirà a questa promozione combinata potrà accedere, oltre che al pacchetto Sky Calcio o Sport per cui paga l’abbonamento, anche al catalogo di DAZN. I clienti Calcio aggiungeranno quindi all’offerta di 7 incontri del campionato per ogni giornata, alle partite della Uefa Champions League e di Europa League, al calcio femminile e agli incontri di Premier e Bundesliga anche i 3 match del campionato vinti all’asta da DAZN.

Inoltre la streaming tv di eventi sportivi in diretta darà acceso anche alle partite di Serie BKT, della Liga, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores e Copa Sudamericana, La Ligue 1, Eredivisie, MLS, Chinese Super League, Jleague. Ancora più ricco sarà il panorama degli eventi tra cui scegliere per i sottoscrittori di DAZN e Sky Sport, questi infatti oltre a quanto già detto hanno diritto anche a vedere tutte le gare di Formula 1 e MotoGP e il tennis internazionale con ATP Masters 1000 e Wimbledon.

I costi e le soluzioni per nuovi e vecchi abbonati

I pacchetti come costo e condizioni accessorie variano in base all’anzianità acquisita dai clienti o per coloro che attivano per la prima volta il servizio dipendono dal tipo di pacchetto prescelto e dal mezzo (fibra, satellite o digitale). Sul sito di Sky è disponibile un box in cui inserire una serie di informazioni (vecchio o nuovo cliente, pacchetti attivi o che si desidera attivare, ecc.) per capire qual è l’offerta mista attivabile da ciascun utente. È corretto premettere che tutte le soluzioni potranno essere attivate solo con pagamenti tramite carte di credito, domiciliazione/addebito bancario.

Attiva Sky TV + Sport + Calcio »

Poniamo che siate già un cliente della pay tv e vogliate solo aggiungere l’offerta DAZN ad un pacchetto Calcio Sky che avete acquistato. Rispondendo alle domande del form dovrete selezionare il sistema di visione, ipotizziamo abbiate un abbonamento Fibra e che non abbiate un’anzianità di 3 anni e che non siate già abbonato a DAZN.

Inserendo questi parametri risulta che per voi il pacchetto DAZN Sky è incluso nella tariffa di Sky già sottoscritta e sarà gratuito per i primi 3 mesi di servizio. Dal 4 mese in poi inoltre si otterrà uno sconto di 2 € rispetto al prezzo a cui viene venduto l’abbonamento delle streaming tv, tipicamente costa 9.99 € al mese. Per chi ha invece un pacchetto Sport e Calcio e un’anzianità acquisita superiore ai 3 anni la promozione con DAZN gratis sarà valida solo per un mese.

I clienti Sky digitale terrestre invece avranno direttamente uno sconto, da 9.99 € a 7.99€, sul prezzo del pacchetto DAZN senza ulteriori agevolazioni, neanche per i primi mesi di servizio. Quelli che hanno già la combo Sky Calcio e Sport otterranno che la piattaforma attivi gratuitamente anche DAZN nel loro abbonamento senza nessun nuovo addebito. Se successivamente sarà disattivato uno dei due pacchetti in automatico decadrà la gratuità di DAZN e si passerà a pagare 7.99€ al mese per usufruire del canale.

Questo tipo di promozione è valida per tutti i clienti vecchi e nuovi con abbonamento via satellite con Sky Q, My Sky HD o Sky HD. Sarà sufficiente scaricar l’app DAZN sui dispositivi in genere utilizzati per vedere Sky, anche sul televisore di casa se si tratta di una smart tv.

Come si attiva la promo Sky DAZN

Per poter attivare questa soluzione il cliente dovrà accedere alla sezione Fai Da Te sul sito di Sky, se sei già registrato accedi altrimenti crea l’ID Sky. Appariranno diverse opzioni, per proseguire bisognerà cliccare su Promozioni e verrà richiesto di fornire il proprio numero di cellulare sul quale poi si riceverà l’SMS con il codice promozione.

Si dovrà poi cliccare sul link allegato, inserire nel campo apposito il codice cliccare su continua. A questo punto non resterà che creare il proprio account DAZN. Oppure se si è già registrati sull’app DAZN si dovrà accedere al proprio account. Quindi non resterà che avviare la visione dei contenuti desiderati cliccando su Comincia a guardare.

Non si tratta di un accordo a tempo indeterminato, la partnership (di conseguenza anche eventuali vincoli) si protrarrà fino al 30 giugno 2021. La data non è casuale, si tratta infatti del termine in cui scadranno i diritti televisivi sugli eventi del Campionato di calcio italiano acquistati all’asta nel 2018.

Requisiti tecnici per vedere DAZN su SKy

Gli eventi DAZN sulle piattaforme Sky saranno trasmessi con la stessa risoluzione dei canali Sky, quindi a 1080i. Discorso a parte sarà quello delle esclusive in 4K HDR. Se non avete ancora esperienza della visione di questi contenuti di DAZN è importante che sappiate alcune cose per potervi poi godere il servizio senza intoppi. Partiamo dalle basi per accedere all’offerta DAZN è necessario scaricate l’app della streaming tv.

Scopri DAZN »

Dove la trovate? Ogni Smart Tv collegata alla rete ha uno store da cui poter fare il download delle applicazioni. Aprendo il Play Store di Google potrete ricercare DAZN scrivendo il nome dell’App nell’apposito spazio search e una volta trovata dovrete cliccare l’icona per dare il via all’installazione.

Se il vostro è un vecchio modello di tv dovrete dotarvi di una HDMI stick che colleghi il televisore alla rete internet casa. Non sarà sufficiente però solo riuscire a rendere smart il vostro vecchio apparecchio, anche la velocità della vostra connessione influenzerà la visione dei contenuti. Secondo le informazioni fornite da DAZN ci sono dei dispositivi e delle velocità di connessione che rendono più adatto un mezzo piuttosto che un altro:

2.0 Mbit/s è la velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard). Se vi collegate quindi con una rete che garantisce queste prestazioni potete la partita dal vostro telefono cellulare

3.5 Mbit/s viene raccomandata per la risoluzione HD (Alta Definizione). Anche in questo caso il device consigliato è lo smartphone

6.5 Mbit/s è suggerita per la risoluzione HD e con frame rate elevati. Da questa velocità di download in poi è consigliabile guardare DAZN sulla TV

8.0 Mbit/s per gli eventi in alta risoluzione è vivamente raccomandata questa connessione

Altre informazioni utili

Per chi sottoscrivere l’offerta combinata ci sono una serie di informazioni di servizio che è bene conoscere.

I clienti che utilizzano Sky Go non riusciranno ad accedere da questa app ai contenuti di DAZN, dovranno invece scaricare l’apposita app della piattaforma di streaming e collegarsi da quest’ultima da un dispositivo compatibile.

Le funzionalità di registrazione saranno attive e funzioneranno come sempre. Quindi gli utenti Sky Q e coloro che hanno uno dei decoder compatibili con i sistemi My Sky e My Sky HD potranno anche attivare la registrazione da fuori casa dei loro eventi sportivi preferiti.

Oltre alle soluzioni abbonamento DAZN offre anche un’alternativa: i voucher. Questa versione della proposta interessa ai clienti che vogliano aderire alla promozione Sky DAZN ma che avendo la fibra o il digitale terrestre non rientrano dei casi descritti sin qui.

In questo caso la visione dei contenuti sarà la solita a cui sono abituati i clienti DAZN. Gli eventi saranno trasmessi in streaming e saranno disponibili tramite l’app sui device compatibili su cui sarà scaricato l’applicativo. A livello di costi le condizioni economiche della partnership restano invariate, tutto dipenderà dall’anzianità dei vecchi abbonati (più o meno 3 anni), dai pacchetti Sky già acquistati e dall’essere o meno un abbonato di DAZN.

Un sunto dei costi

Ecco un breve riassunto delle principali soluzioni e combinazioni di pacchetti e anzianità che creano le combinazioni di prezzo:

clienti Sky da più di 3 anni che abbiano attivi Sky Calcio e Sport – DAZN gratis fino a giugno 2021 (a meno di disdetta di uno dei componenti Sky)

clienti Sky con abbonamento DAZN ma non un’anzianità inferiore a 3 anni e entrambi i pacchetti Sport e Calcio – DAZN gratis per 3 mesi, poi a 7.99€ anziché 9.99 €

stessa promozione se si è abbonati da meno di 3 anni alla soluzione Calcio o Sport. L’offerta riduce i mesi gratis se non si possiede né il pacchetto Sport né quello Calcio e porta ad un solo mese gratuito la promozione. Poi il costo sarà sempre scontato di 2 € al mese rispetto al prezzo generalmente applicato da DAZN, quindi 7.99€ invece di 9.99€

Se invece di aver optato per le soluzioni Sky avete attivato uno dei piani Ticket o Pass di Now tv le promozioni descritte non possono essere integrate con i contenuti della piattaforma di streaming. In questo caso usate in comparatore di SosTariffe.it per capire se è più conveniente sottoscrivere due abbonamenti separati o pensare di unificarli e approfittare dell’offerta Sky-DAZN.