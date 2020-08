Bolletta a2a: come ridurla con le offerte di agosto 2020

I clienti che hanno un contratto per la fornitura di luce e gas con un gestore del servizio a Maggiori tutele cambiando operatore possono riuscire ad ottenere una riduzione delle proprie bollette. Per poter scegliere una delle migliori offerte del libero mercato è importante operare un confronto tra le proposte dei gestori e conoscere le differenti tariffe.

Per poter raffrontare in modo efficace e veloce i piani per l’energia elettrica e il gas per casa potrete avvalervi del comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi fornirà le principali condizioni economiche poste dalle offerte e analizzerà per voi le tariffe di più gestori.

I risultati saranno ordinati fornendovi anche una stima delle bollette mensili e dei conti annuali che vi troverete a pagare. Per ottenere un calcolo quanto più preciso possibile è importante che indichiate con scrupolo le informazioni richieste dal form:

numero di abitanti dell’appartamento

dimensioni dell’abitazione

elettrodomestici utilizzati

sistema di riscaldamento

condizionatori

orari in cui abitualmente si sta in casa

metodo di pagamento

offerte ad energia verde

comune di residenza

Come risparmiare sulle bollette

Uno degli elementi a cui sarà importante prestare attenzione scegliendo la nuova offerta sarà il costo delle materie prime. Solo questo elemento incide sull’importo complessivo che si paga per le proprie forniture per il 40% sulle bollette della luce e per più del 30% per quelle del gas.

Non è solo questo fattore però a decretare la convenienza di una tariffa rispetto ad un’altra. I gestore luce e gas del libero mercato hanno studiato delle promozioni che possono rendere una tariffa con un costo di energia e gas più elevato molto conveniente.

In genere, le offerte più comuni fatte dai gestori di servizi sono voucher, buoni sconto o un tot di consumi gratuiti. Cliccando sul bottone qui in basso potrete confrontare le migliori tariffe luce e gas del mese e scoprire qual è la più adatta a voi.

Per essere certi di non pagare più del dovuto è bene comunicare con regolarità i dati dell’autolettura, questa operazione può essere fatta tramite le Aree clienti o via sms.

Scopri le migliori combinazioni luce e gas

A2a, le informazioni sul gestore

In questa guida ci concentreremo sull’analisi delle promozioni di a2a. Questo gestore è già stato scelto da più di 2 milioni di utenti, tra clienti domestici e imprese. Ad Agosto questo gestore propone dei prezzi e delle condizioni promozionali interessanti.

La società multi utility locale a2a si occupa della fornitura di luce e gas peri clienti domestici e le piccole e medie imprese, oltre che della raccolta rifiuti e dei servizi di mobilità e smart city.

Si tratta di un gruppo che opera soprattutto nel Nord Est e che concentra le proprie attività nelle province di Milano, Brescia e Bergamo. Tra le sue offerte luce e gas sono anche presenti dei pacchetti studiati ad hoc per i tifosi delle squadre di calcio di queste città.

Contatti e servizi

Per poter ottenere assistenza da questo gestore si possono usare i canali come gli sportelli informazioni a Milano, Brescia e Bergamo o al telefono:

numero verde gratuito da rete fissa 800.199.955

contatto per chi chiama da cellulare 02.82.841.510 A2a mette anche a disposizione un altro numero antitruffe per i consumatori, il contatto è l’800.896.965.

Con ogni tariffa a2a è incluso il servizio Bollett@mail, si tratta di una formula per ridurre il consumo di fatture cartacee e che consentirà ai clienti di ricevere la bolletta via mail. Durante il periodo del Covid questo servizio è stata attivato per tutti gli utenti.

Dall’Area clienti online si potrà controllare l’archivio con le vecchie fatture, sarà inoltre possibile caricare e scaricare i documenti dei pagamenti delle bollette o dei piani di rateizzazione dei versamenti. I clienti potranno anche richiedere eventuali rimborsi o di dilazionare i pagamenti, modificare indirizzi di fatturazione e dati dei clienti e si potrà pagare online le proprie fatture in modo sicuro e veloce.

Le offerte a2a per l’energia elettrica

Le migliori offerte luce di a2a di Agosto 2020 segnalate dall’algoritmo di SosTariffe.it sono:

Click Luce

Click Luce Bioraria

Prezzo Chiaro

Scopri come risparmiare sulla bolletta energetica con a2a

Per poter rendere più semplice il confronto tra le offerte luce di a2a prendiamo come esempio una famiglia di 2 persone che vive in un appartamento e utilizza forno, lavatrice e frigo. Il consumo medio stimato per questa coppia tipo è di 2290 kWh in un anno con un uso dell’elettricità concentrato nelle ore serali e nei weekend.

Due clienti con queste caratteristiche che ancora non abbiano operato il passaggio dal mercato tutelato a quello libero pagano ogni anno più di 403 euro per la fornitura luce.

1. Click Luce Mono

La tariffa Click Luce è disponibile in diverse combinazioni:

monoraria

bioraria

Questa offerta inoltre può essere attivata sia come singola promozione luce che come tariffa dual fuel. Le attuali condizioni di Click Luce sono valide solo per i clienti che la acquistino entro il 3 Settembre.

Annunci Google

Il prezzo dell’energia di questa tariffa nella sua versione monoraria è di 0,03500 euro/kWh. La bolletta mensile per la coppia descritta è stimata di 34,71 euro.

Attiva a2a Click Luce

Le offerte di a2a sono ad energia verde, si tratta quindi di tariffe che garantiscono ai clienti di utilizzare solo elettricità prodotta da fonti rinnovabili (eoliche, solari, idroelettriche). Una delle comodità offerte ai nuovi clienti è la possibilità di attivare le tariffe tramite Whatsapp o collegandosi all’Area clienti.

2. Click Luce Bioraria

Nella versione bioraria i prezzi applicati alla materia prima dal gestore sono legati alle fasce orarie di utilizzo. Per l’offerta Click Luce bioraria a2a propone i seguenti costi:

F1 – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, festivi esclusi – 0,05580 euro/kWh

F2/F3 – dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato e domenica tutto il giorno e festivi – 0,02520 euro/kWh

La bolletta mensile per la famiglia presa come esempio sarebbe di 35, 27 euro scegliendo questa promozione.

Questa tipologia di tariffa è conveniente se si trascorrono molte ore della propria giornata fuori casa e si concentrano i lavori domestici di sera e nei weekend. I prezzi delle materie prime sono infatti notevolmente più bassi per le ore notturne e per i consumi di sabato e domenica. Nel periodo di lockdown molti clienti che si sono trovati a lavorare in smart working hanno richiesto di passare da offerte monorarie a biorarie.

Scopri l’offerta bioraria

3. Prezzo Chiaro Luce

La tariffa Prezzo Chiaro offre ai clienti la possibilità di pagare la materia prima al prezzo di costo. Per poter attivare questo servizio a2a richiede un contributo minimo mensile a seconda della potenza della vostra abitazione:

3 kW – 3,90 euro

oltre 3 kW – 6,90 euro

Come incentivo per i nuovi clienti a2a si offre di pagare questa quota mensile per il primo anno.

Il prezzo dell’energia applicata attualmente a questa tariffa è collegato al PUN (prezzo unico nazionale) all’ingrosso e varia ogni mese. Il costo per Agosto è di 0,04294 euro/kWh.

Attiva Prezzo Chiaro a2a

Le tariffe gas di a2a

Per chi è alla ricerca di un’offerta gas, le tariffe a2a tra cui scegliere questo mese sono:

Click Gas

Prezzo Chiaro Gas

La famiglia che consideriamo come esempio è composta da 2 persone con un appartamento di 75 mq che utilizza il gas per cucinare, per il riscaldamento e per l’acqua calda. Il consumo annuale stimato è di 1410 m3, con le attuali tariffe del mercato a Maggiori tutele ogni anno una coppia del genere spende più di 832 euro.

Scopri le offerte a2a gas

1. Click Gas

Il prezzo della materia prima con questa offerta Click Gas è di 0,1400 euro/smc. Anche in questo caso questa tariffa sarà valida solo per quei clienti che sottoscrivano il piano gas entro il 3 Settembre. Si tratta di una promozione esclusiva per chi acquisti le offerte a2a online.

Questa tariffa è a prezzo fisso per 1 anno e nel piano include:

bollett@mail

app

assistenza tramite Facebook, chat e telefono

Questa offerta può essere attiva in abbinamento alle tariffe luce monoraria o bioraria oppure come singola promo gas.

Attiva a2a Click Gas

2. Prezzo Chiaro Gas

Con Prezzo Chiaro a2a sarà possibile pagare il gas al costo del mercato all’ingrosso. Il contributo fisso previsto per poter avere questo il prezzo TTF (Title Transfer Facility) è pari a 3,90 euro per la fornitura gas.

Il gestore si offre di pagare il contributo di Prezzo Chiaro ai clienti che attivano online la tariffa. L’attuale promozione prevede che a2a paghi per il primo anno. Nel caso di doppia attivazione, luce e gas, sarà a2a a pagare il contributo per entrambi i servizi, quindi 3,90 euro per la fornitura luce e 3,90 euro al mese per il gas per 1 anno.

Scopri Prezzo Chiaro a2a Gas

Per i clienti gas che non abbiano ancora attivato il servizio di bollett@mail sarà possibile richiederlo online o contattando il servizio clienti chiamando l’800.199.955. Tutte le offerte analizzate possono essere sottoscritte da quei clienti che provengono da un altro gestore o da chi vuole modificare la sua tariffa a2a.

Annunci Google