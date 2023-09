Con il blocco AGCOM sono stati chiusi 45 siti pirata per vedere il calcio in streaming . Scopri le migliori offerte per vedere la Serie A e Serie B in modo legale a partire da 9,99 euro al mese

L’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha comunicato la chiusura di 45 siti per lo streaming pirata delle partite di Serie A e Serie B che hanno permesso la visione illegale delle prime due giornate dei due maggiori campionati. Il blocco AGCOM rientra in una operazione più ampia finalizzata a contrastare la diffusione di contenuti coperti da diritto d’autore ed è stata resa possibile, come spiega la stessa autorità in una nota, grazie alle “numerose istanze pervenute da parte di DAZN in qualità di titolare dei diritti per la trasmissione delle partite dei campionati di Serie A e Serie B“.

L’AGCOM conferma di aver impartito “numerosi ordini cautelari ai sensi dell’articolo 9-bis del regolamento sul diritto d’autore online procedendo, grazie anche alla fattiva collaborazione degli Isp, alla disabilitazione dell’accesso ai siti sfruttando indebitamente contenuti protetti dal diritto d’autore“.

A breve l’attività dell’autorità verrà ulteriormente rafforzata non solo dalla legge sulla pirateria approvata dal Parlamento il 14 luglio ma anche dalle modifiche al regolamento sul diritto d’autore deliberate dalla stessa AGCOM, che prevedono la possibilità di emanare “ingiunzioni dinamiche” nei confronti dei siti pirata e bloccarne l’accesso entro 30 minuti. Per l’approvazione e messa in atto del nuovo regolamento è stato convocato per il 7/9/23 un tavolo tecnico con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per valutare quali siano i requisiti tecnici necessari per mettere in atto la piattaforma per il blocco in tempo quasi reale dei siti pirata.

Il nuovo regolamento sul diritto d’autore prevede anche l’introduzione di una sanzione amministrativa e la confisca dei mezzi di diffusione online per chi mette illegalmente a disposizione a disposizione in Rete i contenuti protetti. È stato poi reso più stringere l’articolo 174-ter della legge sul diritto d’autore con un aumento della pena se si diffondono opere e materiali in grandi quantità. All’articolo 4 poi è stata introdotta una modifica per consentire all’autorità giudiziaria anche il sequestro preventivo e la confisca dei proventi dei siti pirata.

Con il nuovo provvedimento l’AGCOM dovrà fornire alla procura della Repubblica l’elenco di tutti i provvedimenti volti a disabilitare l’accesso ai contenuti pirati mentre spetta al Ministero della Cultura l’onere di organizzare le campagne di informazioni e sensibilizzazione del pubblico sull’importanza di proteggere la proprietà intellettuale.

Le offerte per vedere la Serie A di settembre 2023

Le offerte per guardare la Serie A in TV legalmente Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q

tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni NOW Sport

3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 9,99 €/mese per 12 mesi oppure 14,99 €/mese senza vincoli Sky TV + Sky Calcio

3 partite di Serie A per giornata, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,99 €/mese per 18 mesi DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 45,99 €/mese

Alla luce del blocco AGCOM dei siti pirata potrebbe essere arrivato il momento di attivare una delle tante offerte per lo streaming o la pay TV per guardare la Serie A. Oggi infatti è possibile seguire la propria squadra del cuore a un prezzo tutto sommato piuttosto basso. In questo senso la migliore proposta sulla piazza è quella di DAZN, che include tutta la Serie A (10 partite su 10 per giornata) fino al 2024. In più avete tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff. L’app di Perform prevede anche:

Europa League

i migliori incontri della Conference League

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

UEFA Women’s Champions League

NFL

basket italiano ed europeo

boxe

UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Le offerte di DAZN

Potete scegliere tra due abbonamenti:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

Il prezzo è di 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Attivandolo andrete a spendere ogni mese 24,91 euro. Potete anche pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Il prezzo è di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 449 euro in un’unica soluzione. Attivandolo andrete a spendere ogni mese 37,41 euro. Potete anche pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

DAZN è compatibile con diversi dispositivi: Smart TV, console per videogiochi, Chromecast, Amazon Fire Stick, smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android. Da qualche settimana il canale dedicato ZONA DAZN è sbarcato anche su tivùsat al prezzo di 7,50 euro al mese sul canale 214. ZONA DAZN 2 è invece sul 215 ma è disponibile solo in caso di contemporaneità delle partite.

Le offerte di Sky

Sky invece detiene in co-esclusiva i diritti TV per trasmettere 3 partite di Serie A per giornata (quella del sabato alle 20:45, quella di domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45). Avete inclusa tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff.

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo alla fine del periodo promozionale. L’attivazione è a partire da 9 euro con Sky Q via Internet per accedere la pay TV anche senza l’installazione della parabola.

Se oltre al calcio siete interessanti anche a film, serie TV e programmi di successo come X Factor o Masterchef potete invece attivare l’offerta completa:

Prova Sky Q

Sky TV e Netflix o Intrattenimento Plus

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Il prezzo è di 9 euro per 30 giorni di visione. Concluso il periodo promozionale potete scegliere di attivare un abbonamento e personalizzarlo come preferite aggiungendo i pacchetti che vi interessano.

I clienti di Sky con un abbonamento a DAZN possono attivare il canale ZONA DAZN al 204 al prezzo di 5 euro al mese. Per attivarlo basta collegarsi a www.dazn.com/sky oppure nell’area personale “Il mio Account” di DAZN, alla pagina www.dazn.com/myaccount/ppv.

L’offerta di NOW TV

NOW TV vi permette di accedere alla programmazione di Sky senza abbonamento. Per guardare la Serie A e vedere le 3 partite per giornata trasmesse dalla pay TV e tutta la Serie B dovete attivare il Pass Sport, che include anche tutti i contenuti di Sky Sport come:

Champions League (121 partite su 137)

Europa League

Conference League

motori con Formula 1, Moto GP, World Superbike

tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon sul canale Sky Sport Tennis

basket (NBA, EuroLeague, EuroCup)

golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione

rugby, atletica e altro

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. L’offerta senza vincoli costa invece 14,99 euro al mese con possibilità di disattivare l’abbonamento quando si vuole con almeno 24 ore di anticipi rispetto alla scadenza del periodo di visione. La funzione Premium è gratis attivando il Pass Sport entro il 28/9/23, invece di 5 euro al mese. In questo modo avrete incluso audio immersivo con Dolby Digital 5.1, contenuti on demand senza pubblicità e la visione su due dispositivi in contemporanea.

Al Pass Sport si possono associare fino a sei dispositivi e sostituirli tutte le volte che si vuole. L’app è compatibile con smartphone, tablet, PC, Smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

