5G in Italia: obiettivo copertura al 99% entro cinque anni

Il 5G in Italia continua a crescere con l'obiettivo di raggiungere il 99% della popolazione in appena 5 anni. Si tratta di un target molto ambizioso ma non impossibile, almeno stando alle parole del ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao. Nel corso dei prossimi anni, il 5G in Italia registrerà una fortissima crescita per quanto riguarda la copertura di tutto il territorio nazionale. Ecco i dettagli completi:

La rete 5G in Italia è accessibile per gli utenti dal 2019. I primi operatori a lanciare la rete mobile di nuova generazione, consentendo ai loro clienti con dispositivi compatibili di poter accedere alla nuova tecnologia, sono stati Vodafone e TIM. Successivamente, anche WINDTRE, Fastweb e Iliad hanno iniziato a mettere a disposizione della loro clientela la rete 5G che oggi rappresenta un riferimento per le connessioni mobili di milioni di italiani.

Per il futuro, però, gli obiettivi di crescita del 5G sono molto ambiziosi.

5G per il 99% della popolazione entro il 2026: un obiettivo possibile

5G IN ITALIA GLI OBIETTIVI Copertura raggiungere il 99% della popolazione entro 5 anni Velocità migliorare la velocità della rete 5G e raggiungere il top in Europa

L’Italia sta sfruttando appieno i fondi del Pnrr per potenziare l’accesso ad Internet su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il 5G, con l’assegnazione di tutti i bandi di gara previsti, l’obiettivo è accelerare in modo considerevole sulla copertura della rete mobile di nuova generazione. La conferma arriva dal ministro Colao che ha sottolineato: “L’obiettivo è far sì che non ci sia differenza nell’accesso a internet tra chi vive a Roma e Milano e chi invece si trova in Aspromonte o in un piccolo paese sugli Appennini”.

Il prossimo step del progetto sarà rappresentato da un notevole incremento della copertura del 5G. Grazie agli investimenti già avviati, quindi, l’Italia dovrebbe diventare il primo Paese europeo a poter contare sul 99% della popolazione raggiunta dal 5G. Quest’obiettivo dovrebbe essere centrato in tempi rapidi. Entro cinque anni si punta a raggiungere gli obiettivi prefissati, garantendo una notevole crescita della copertura della rete mobile di nuova generazione su tutto, o quasi, il territorio nazionale.

Resta però aperto il tema della velocità del 5G. I dati di fine 2021, basati su di uno studio di Cable.co.uk, confermano una velocità media in download del 5G italiano pari a circa 36 Mbps. Tale dato è superiore alla media globale (29,79 Mbps) ma ancora molto lontano dai dati di diversi altri Paesi. Sia in Germania che in Francia, ad esempio, si registrano prestazioni migliori per il 5G. I leader in Europa sono Islanda e Liechtenstein con dati medi, rispettivamente di 190 e 270 Mbps.

Anche l’ultima indagine di OpenSignal sul 5G vede l’Italia fuori dalla Top 10 di tutte le categorie con cui viene analizzata la qualità della rete mobile di nuova generazione (dalla velocità, in download e in upload, alla disponibilità del 5G e fino ad arrivare all’effettiva esperienza d’uso in vari contesti). La strada per migliorare la qualità della rete mobile è ancora lunga ma le premesse per raggiungere gli obiettivi ci sono tutte.

