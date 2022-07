Aumenti luce e gas 2022: cause e possibili soluzioni di Luglio 2022

La crisi del mercato energetico continua e nuovi rialzi sono in agguato. Dagli esperti di SOStariffe.it una mappa per aiutare gli utenti a percorrere le vie del risparmio a Luglio 2022 e tenere sotto controllo le spese di luce e gas.

Offerte in evidenza Iren Revolution Luce Verde Variabile 1.300,94 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 1.161,62 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L’instabilità del mercato energetico continua ad allungare le sue ombre sui risparmi delle famiglie italiane, schiacciate ormai da mesi dal fardello del caro-bolletta. Nonostante gli interventi del Governo per mitigare l’impatto dei prezzi alle stelle delle materie prime, le fatture di luce e gas restano una voce di spesa pesante nei bilanci familiari.

La stangata è stata tradotta in cifre da ARERA nel suo aggiornamento trimestrale dei prezzi di elettricità e gas per i clienti in regime di Maggior Tutela. Secondo l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, una “famiglia tipo” (con 2.700 kWh di energia e 1.400 metri cubi di gas consumati all’anno) spenderà per le bollette luce circa 1.071 euro tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, con un rialzo del +91% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021). Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per il gas sarà di circa 1.696 euro, con un aumento del +70,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it analizzano le cause di tali rialzi e illustrano le strade da percorrere per domare il dramma del caro-bolletta. In questo viaggio che ha come meta la convenienza, il comparatore online e gratuito di SOStariffe.it per luce e gas (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS) rappresenta un alleato efficace contro i rincari.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Altalena dei prezzi di luce e gas: cosa sospinge i vortici di volatilità

CARO-BOLLETTA: ECCO I PRINCIPALI “COLPEVOLI” “Fame” di energia causata dalla ripresa post Covid-19 Incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino Riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1

Guerra in Ucraina, timori di un (nuovo) blocco delle forniture di gas russo verso l’Europa, traumi da pandemia nelle filiere di approvvigionamento. Sono queste alcune delle principali ragioni che contribuiscono a far oscillare i prezzi delle materie prime (petrolio, carbone e gas naturale), provocando un effetto domino sulle spese in bolletta.

In particolare, le incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino sono fonte continua di tensioni e “benzina” sul fuoco della volatilità dei prezzi nei mercati delle materie prime energetiche. Non solo. Incombe all’orizzonte anche lo spettro dei tagli delle forniture di gas dalla Russia: come comunicato da ARERA, infatti, «i flussi di gas russo verso l’Europa, attraverso i tre principali gasdotti (Nord Stream, Yamal e via Ucraina), si sono ridotti di circa il 40% rispetto alla prima settimana del 2022 e del 70% rispetto ad un anno fa».

Per queste ragioni, l’instabilità del comparto energetico rischia di estendersi anche ai prossimi mesi con nuovi rincari in agguato quando l’inverno sarà alle porte, i termosifoni torneranno a funzionare e la “fame” di metano tornerà a mordere. Ecco perché l’imperativo è risparmiare. Vediamo come nel paragrafo che segue.

Annunci Google

I passi per raggiungere la meta del risparmio a Luglio 2022

SOLUZIONI PER RISPARMIARE QUALI SONO I VANTAGGI VISIBILI IN BOLLETTA Scegliere il Mercato Libero Per chi è in regime di Maggior Tutela, è la prima mossa verso la convenienza. Perché? Propone prezzi di energia elettrica e gas più bassi rispetto a quelli previsti nel regime Tutelato Confrontare con frequenza le offerte Il comparatore di SOStariffe.it aiuta a trovare l’offerta più in linea con le proprie esigenze a partire dai dati di consumo reali Valutare l’opzione Dual Fuel Tanti gestori offrono sconti all’attivazione di un unico contratto di fornitura per entrambe le utenze

Una carta vincente per alleggerire le bollette è affidarsi al Mercato Libero in quanto permette di minimizzare le spese di luce e gas nel breve e lungo periodo. Questo è possibile perché i fornitori del Mercato Libero propongono tariffe con un prezzo dell’energia più basso rispetto al corrispettivo applicato dai contratti di Tutela (dove è invece ARERA a dettare le condizioni di fornitura, compreso il prezzo della componente energia e del gas). Dire “addio” al regime di Maggior Tutela è dunque il primo passo verso la convenienza.

Anche il confronto frequente (almeno una volta all’anno) delle promozioni disponibili sul mercato aiuta i titolari di utenze domestiche a non farsi sfuggire promozioni “ghiotte”. Un aiuto in questa fase di selezione è garantito dal comparatore di SOStariffe.it : esso permette di scandagliare le promozioni disponibili e individuare quella non solo su misura per il proprio portafogli, ma anche in linea con le proprie abitudini di consumo.

Usare il comparatore è semplice: basta inserire una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica o gas. Tali informazioni sono riportate in bolletta, nella sezione consumi. In alternativa, è possibile stimare il consumo con il sistema di calcolo integrato nel comparatore di SOStariffe.it.

Tra le categorie di filtri che possono essere impostate nel comparatore ci sono:

il numero di persone in famiglia;

in famiglia; gli elettrodomestici utilizzati in casa (come forno, lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno, frigorifero e condizionatore);

utilizzati in casa (come forno, lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno, frigorifero e condizionatore); la distribuzione d’uso degli elettrodomestici nell’arco della giornata;

le dimensioni dell’appartamento;

l’ubicazione della fornitura.

Una volta inseriti (o stimati) i dati di consumo, il comparatore restituirà all’utente una classifica delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna promozione, saranno evidenziati sia una stima della spesa annuale sia il potenziale risparmio ottenibile rispetto al mercato Tutelato.

Una terza via per abbattere i costi in bolletta è quella di valutare l’attivazione di una tariffa Dual Fuel, che consiste in un’offerta luce e gas con lo stesso fornitore. Le tariffe “a doppio carburante” possono essere un’opzione economica: diversi gestori di energia offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze.

Da notare, inoltre, che per ottenere un supporto (gratuito e senza impegno) nella scelta delle migliori tariffe luce e gas è possibile affidarsi anche al servizio di consulenza di SOStariffe.it chiamando al numero 02 5005 222.