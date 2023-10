Cresce l'uso di Internet in mobilità e aumentano i Giga inclusi nelle offerte di telefonia mobile . La conferma arriva dalla nuova indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it che evidenzia, inoltre, una riduzione del costo medio delle offerte rispetto al recente passato. Vediamo i dati completi in merito allo studio.

Le offerte di telefonia mobile, per soddisfare le esigenze degli utenti, devono oggi proporre un numero sempre maggiore di Giga ogni mese. L’utilizzo di Internet in mobilità, infatti, è in costante aumento e le tariffe proposte fino a qualche anno fa non sono più sufficienti a garantire un utilizzo davvero completo.

I dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it confermano come gli operatori siano riusciti ad adeguarsi alle richieste degli utenti che, come confermano i dati AGCOM, fanno registrare un traffico dati medio per SIM molto maggiore rispetto al 2020.

L’aumento dei Giga nelle offerte, però, non si è tradotto in un aumento dei costi. Sempre in confronto con il 2020, infatti, il costo medio delle offerte mobile è diminuito, garantendo nuove opportunità di risparmio per gli utenti. Vediamo tutti i dettagli dello studio.

Aumenta il consumo di Giga: +98% rispetto al 2020

Gli ultimi dati emersi dall’Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM evidenziano un sostanziale incremento del traffico dati per SIM “human” (senza considerare, quindi, i dati relativi alle SIM di dispositivi IoT). Questa crescita conferma un maggiore utilizzo da parte di Internet mobile per gli utenti, con un aumento significativo rispetto al 2020.

Come confermano le elaborazioni dell’Osservatorio SOStariffe.it sui dati AGCOM, infatti, per il 2020 è possibile stimare un consumo medio mensile per SIM di circa 11 GB. Anche per via della pandemia, si è registrata una crescita significativa negli anni successivi.

Nel 2021, infatti, è stata toccata quota 16 GB al mese mentre nel 2022 è stato raggiunto un valore di 20 GB. La crescita è continuata nel 2023 con un valore medio stimato di 22 GB al mese. Di conseguenza, nel confronto 2020 – 2023 è possibile stimare una crescita del “fabbisogno di Giga” pari al +98%.

Come cambiano le offerte di telefonia mobile: più Giga e prezzi ridotti del -7%

L’aumento dell’uso di Internet in mobilità si è tradotto in un sostanziale incremento dei Giga inclusi nelle offerte. Il trend è evidente analizzato il periodo 2022 – 2023. Nel corso del mese di settembre del 2020, infatti, le offerte del mercato includevano, in media, 52 GB al mese. Successivamente, si è passati a 75 GB nel 2021, 109 GB nel 2022 e, infine, 137 GB nel corso del mese di settembre del 2023. L’aumento è del +163% nel confronto tra il 2020 e il 2023.

La crescita dei Giga delle offerte è evidenziata dal grafico qui di sotto.

Da segnalare, però, la crescita dei Giga è avvenuta con un costo medio mensile delle offerte praticamente stabile. In media, infatti, il mercato è passato dal proporre una tariffa con canone di 10,88 euro al mese, a settembre 2020, a una tariffa con canone di 10,09 euro al mese, a settembre 2023. Lo scorso anno, a settembre 2022, è stato toccato il valore minimo dall’inizio delle rilevazioni, pari a 9,91 euro al mese.

La tabella qui di sotto riassume i dati raccolti dall’Osservatorio:

PERIODO DI RIFERIMENTO GIGA INCLUSI OGNI MESE COSTO MENSILE CONSUMO DI GIGA MEDIO PER SIM* 2020 52 GB 10,88 € 11 GB 2021 75 GB 10,53 € 16 GB 2022 109 GB 9,91 € 20 GB 2023 137 GB 10,09 € 22 GB

*Elaborazione SOStariffe.it dei dati sul consumo giornaliero per SIM Human dell’Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM (n.4 2022 e n.1 2023). I dati su Giga inclusi ogni mese e Costo mensile delle offerte si riferiscono alle rilevazioni SOStariffe.it eseguite a settembre dell’anno di riferimento

La tabella qui di sotto, invece, riassume il confronto tra i dati del 2020 e i dati del 2023 in termini di Giga inclusi ogni mese, costo mensile delle offerte e consumo di Giga medio per SIM.

CONFRONTO 2020 – 2023 DIFFERENZA GIGA INCLUSI OGNI MESE +163% COSTO MENSILE -7% CONSUMO DI GIGA MEDIO PER SIM +98%

