NOW è la piattaforma di streaming che permette di accedere ai migliori contenuti di Sky senza abbonarsi alla pay TV. L’app di recente ha annunciato di aver esteso la compatibilità anche alla smart TV che utilizzano Android come sistema operativo e a tutti i device con interfaccia Google TV. Non solo, ora è possibile guardare film, serie TV e sport su PC direttamente dal browser, quindi senza scaricare l’apposito plugin.

Per scoprire come vedere i migliori programmi di Sky, film, serie TV o la Serie A e tutte le maggiori coppe europee con NOW e relativi costi basta cliccare sul tasto di seguito.

NOW su Google TV e visione su browser: tutte le novità

Tutte le ultime novità su NOW I dettagli NOW su Google TV L’app si può scaricare da Google Play ed è compatibile con smart TV e dispositivi con interfaccia Google TV e sistema operativo Android 8.0 o successivi e Chromecast NOW da PC potete guardare i contenuti da browser senza scaricare l’apposito plugin Apple TV interfaccia rinnovata dell’app

L’app di NOW si può ora scaricare dal Google Play Store per guardare i contenuti sulle smart TV e device con interfaccia Google TV e sistema operativo Android dalla versione 8.0 e successive. Nello specifico si parla dei televisori di marchi come Philips, Panasonic, Sharp, TCL, Hitachi, NVIDIA, Technika, Toshiba, JVC, Cello, Hisense (no VIDA) e Bush. Fino ad oggi l’app era supportata solo da alcuni modelli di Sony Bravia mentre come TV box con Android la compatibilità era limitata a modelli particolari come quello incluso nelle offerte Internet casa con pacchetto intrattenimento Vodafone TV di Vodafone.

Al momento non è chiaro se presto tornerà compatibile anche il TIMVISION Box di TIM ma pare che la novità sia già stata comunicata ai venditori dell’operatore, anche se al momento l’app di NOW risulta ancora non disponibile su Play Store. L’app poi è supportata anche da Chromecast di seconda generazione e successivi, Chromecast Ultra e Chromecast con Google TV HD e 4K, ad eccezione di Chromecast di prima generazione 2013.

“NOW continua a migliorare e ci sono un sacco di belle novità per te! – si legge nell’email inviata dall’azienda ai suoi clienti – L’App di NOW è adesso disponibile su Google TV! Da oggi potrai guardare i tuoi contenuti anche sulle TV con Sistema Operativo Android (OS 8.0 e oltre) e su Google Chromecast. La lista delle TV che utilizzano Google TV è ampia e comprende Philips, Panasonic, Sharp e tante altre. Clicca qui per consultare l’elenco completo”.

“Ma non finisce qui! – continua la mail – Se vuoi guardare NOW dal tuo PC potrai provare la nuovissima esperienza da computer: ancora più semplice, veloce e direttamente dal sito di NOW! Non sarà più necessario scaricare alcun plugin aggiuntivo. E se usi Apple TV c’è una nuova interfaccia per rendere la tua visione ancora più semplice e intuitiva. Guardare NOW non è mai stato così bello! Stay tuned per le prossime novità in arrivo“.

Ora si può quindi guardare NOW direttamente dal browser su PC senza essere re-indirizzati all’apposito plugin. Basta accedere al sito della piattaforma con le proprie credenziali per riprodurre tutti contenuti, sia in diretta sia on demand. La visione via browser è disponibile su PC con sistema operativo Windows 7 e successivi e Mac con sistema operativo OSX 11, 12 e 13. I browser supportati sono invece:

Google Chrome versione 102 o successive (Mace e Windows)

Mozilla Firefox versione 102 o successive

Safari versione 14 o successive (solo su Mac)

Edge versione 102 o successive

NOW comunque suggerisce di aggiornare il browser alla versione più recente disponibile. La piattaforma ha poi introdotto una nuova interfaccia della sua app per i dispositivi Apple TV con l’obiettivo di rendere la visione “ancora più semplice e intuitiva”.

NOW permette di scegliere tra diversi pacchetti in base ai propri gusti a un prezzo nettamente inferiore rispetto alla pay TV. A ottobre sono disponibili:

Pass Cinema + Pass Entertainment

show come X Factor, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, Masterchef, Pechino Express

le migliori serie TV internazionali e Sky Original come The Las of Us, Gomorra, And Just Like That, Un’estate fa, Domina e la nuova stagione di Winning Time

i film più attesi e prime tv come Black Adam, Tar, Don’t worry darling, Elvis, Mission: Impossibile, Le otto montagne, Tramite Amicizia e Animali Fantastici – I Segreti di Silente

L’offerta costa 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 11,99 euro al mese. In questo caso se non siete soddisfatti si può disattivarlo quando volete con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla scadenza del periodo di visione.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata)

tutta la Serie BTK e Serie C

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

L’offerta costa 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. In questo caso se non siete soddisfatti si può disattivarlo quando volete con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla scadenza del periodo di visione.

Ai vari Pass si possono associare fino a 6 dispositivi sostituirli tutte le volte che si vuole. L’app è compatibile anche con smartphone, tablet, PC, Smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

Da settembre è poi disponibile l’opzione Premium al costo di 5 euro al mese per avere audio immersivo con Dolby Digital 5.1, contenuti on demand senza pubblicità e la visione contemporanea su 2 dispositivi.

NOW TV, tutte le offerte di ottobre 2023

I pacchetti di NOW TV Cosa vedere Costo mensile Pass Entertainment serie TV e show 8,99 €/mese o 6,99 €/mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema serie TV, show e i film più attesi 11,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi Pass Sport 3 partite su 10 di Serie A per giornata

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket 14,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi

