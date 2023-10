Sky nelle ultime ore ha annunciato una rimodulazione per i propri clienti con attivo il pacchetto Sky TV con attivo il servizio Sky HD 4K. La pay TV ha informato gli abbonati tramite una nota informativa sul suo sito dal titolo “Variazione delle condizioni del servizio Sky HD 4K per i clienti con abbonamento residenziale Sky per adesioni fino al 3 Febbraio 2021“. I clienti coinvolti dalle modifiche contrattuali comunque dovrebbero ricevere un’apposita comunicazione in fattura. Si possono comunque sempre verificare i costi dell’abbonamento nell’area Fai da te.

Con Sky HD 4K potete vedere i contenuti con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte il Full HD (1920 x 1080). L’HDR (High Dynamic Range) migliora la qualità dei singoli pixel garantendo un range di colori più esteso e una luminosità eccezionale con bianchi più accesi e neri più profondi, vicini alla percezione dell’occhio umano.

Sky HD 4K, cosa cambia a dicembre 2023

I dettagli Rimodulazione per Sky HD 4K Cosa cambia? il prezzo di Sky HD 4K aumenta di 3,5 €/mese per i clienti Sky TV fino al 3/2/21 Quando arrivano gli aumenti? la rimodulazione diventerà effettiva dall’1/12/23 Si può recedere? è possibile disattivare Sky HD 4K online o scegliere una delle offerte dedicate proposte di Sky

Il prezzo di Sky HD 4K aumenta quindi di 3,50 euro al mese a partire dall’1/12/23 per tutti i clienti con abbonamento residenziale Sky TV fino al 3/2/21. Sono quindi esclusi coloro che hanno attivato una delle offerte della gamma Open e Smart, che sono state lanciate sul mercato il 4/2/21. Nel caso in cui si stia usufruendo di uno sconto in fattura, Sky conferma che questo non solo verrà prolungato di 3 anni ma resterà invariato e continuerà ad essere applicato fino alla sua data di scadenza.

L’aumento del prezzo, afferma Sky, è motivato dall’obiettivo di fornire “la più completa esperienza di visione, mantenendo sempre i più alti standard di qualità“. “Investire in innovazione tecnologica e contenuti sempre più esclusivi – continua l’azienda – ci permette di portare a casa tua una ricchissima offerta televisiva in alta definizione, sia in diretta che on demand“.

Con Sky HD 4K, sottolinea la pay TV nella sua informativa “hai immagini 4 volte più definite, colori e contrasti ancora più reali e puoi goderti una vasta selezione di oltre 500 titoli di film, serie TV e documentari sempre nuovi pensati per te e la tua famiglia e, sul canale Sky Sport 4K, tutto il meglio dello sport“.

Sky comunque conferma anche di avere riservate delle offerte dedicati ai clienti coinvolti dalla rimodulazione, anche cumulabili tra loro. Ad esempio si potrà attivare Sky WiFi a un prezzo scontato e senza costi di attivazione o passare a una tipologia di connessione superiore.

Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

App Sky WiFi

My Team (esperti sempre a disposizione)

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta costa 24,90 euro al mese per 12 mesi senza vincoli di rinnovo, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro. Potete aggiungere 2 Sky Wifi Spot gratis per 12 mesi, poi 3 euro al mese.

Sono disponibili anche altre offerte come:

I clienti My Sky HD possono passare a Sky Q Black senza costi aggiuntivi

I clienti Sky Q Black possono passare a Sky Platinum senza costi aggiuntivi

I clienti Sky Platinum possono aggiungere gratuitamente un altro Sky Q Mini

3 film gratis tra i più recenti in Full HD su Sky Primafila

3 mesi di Netflix Premium incluso in Intrattenimento Plus

Potete contattare gratuitamente il numero 800918215 per ottenere maggiori informazioni o richiedere la disattivazione di Sky HD 4K anche online sul sito.

Sky HD 4K, come funziona

Per guardare i contenuti con Sky HD 4K è necessario:

avere una TV 4K UHD HDR collegata a Sky Q via satellite

configurare Sky Q via satellite per la visione in 4K HDR

attivare il servizio opzionale Sky Ultra HD disponibile per i clienti con profilo Sky Smart o Sky Open

Sky Ultra HD costa 5 euro al mese per i clienti Sky Smart mentre è gratuito per gli abbonati con profilo Sky Open. Coloro che hanno aderito a Sky prima del 4/2/21 possono avere la visione in 4K con Sky Q Platinum o Sky Q Black, servizio Sky HD 4K attivo e TV compatibile.

Le offerte di Sky di ottobre 2023

Le offerte di Sky Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Intrattenimento Plus

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport 9 euro per 30 giorni Sky TV + Sky Calcio Sky TV

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per giornata, Serie B e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV

Netflix piano Base (ma si può passare a quello Standard o Premium) a partire da 19,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Cinema + Netflix Sky TV

Netflix piano Base (ma si può passare a quello Standard o Premium)

Sky Cinema con 200 prime visioni l’anno e Sky Original 29,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport Sky TV

Sky Sport con Champions League, Europa League, tennis, basket e altri sport 30,90 €/mese per 18 mesi

Sky dispone di diversi pacchetti di abbonamenti tra cui scegliere per chi ama lo sport o preferisce cinema e serie TV:

Intrattenimento Plus

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef oltre a serie TV italiane e internazionali, documentari, cartoni animati, le produzioni Sky Original e Peacock incluso

con tutti i migliori programmi come Masterchef oltre a serie TV italiane e internazionali, documentari, cartoni animati, le produzioni Sky Original e Netflix Base per guardare contenuti in HD 720p su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità e possibilità di passare al piano Standard o Premium

per guardare contenuti in HD 720p su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità e possibilità di passare al piano Standard o Premium Sky Go per guardare tutti i contenuti anche fuori casa su smartphone e tablet

L’offerta costa 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese. Alla scadenza della promozione è possibile rinnovarla allo stesso prezzo. Potete passare a Netflix Standard a 23,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 34 euro al mese, o Netflix Premium a 27,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro al mese.

Sky TV + Sky Cinema + Netflix

Sky TV

Sky Cinema

Netflix Base e possibilità di passare al piano Standard o Premium

e possibilità di passare al piano Standard o Premium Sky Go

Nintendo Switch in regalo (299 euro)

L’offerta costa 29,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 44 euro al mese. Alla scadenza della promozione è possibile rinnovarla allo stesso prezzo. Sky Cinema include:

con oltre 200 prime visioni all’anno

il meglio del cinema italiano e internazionale

20 film Sky Original

1.500 titoli di ogni genere per tutta la famiglia

Paramount+ incluso (7,99 euro al mese)

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

Sky Calcio

Sky Go

L’offerta costa 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese. Alla scadenza della promozione è possibile rinnovarla allo stesso prezzo. Sky Calcio include:

3 partite per giornata di Serie A (quella delle 20.45 del sabato, delle 12.30 di domenica e delle 20.45 del lunedì)

tutta la Serie BTK (compresi playout e playoff)

Serie C fino al 2024/2025

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025 e Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

Se avete un abbonamento a DAZN è disponibile l’offerta ZONA DAZN per vedere 10 partite per giornata di Serie A sul canale 214 al prezzo di 7,50 euro al mese. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Sky Sport

Sky Go

Nintendo Switch in regalo (299 euro)

L’offerta costa 30,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro al mese. Alla scadenza della promozione è possibile rinnovarla allo stesso prezzo. Sky Calcio include:

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

i motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

L’offerta costa 9 euro e permette di vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli e senza parabola. Alla scadenza della promozione potete attivare un abbonamento e personalizzando aggiungendo i pacchetti che più vi interessano in base alle offerte in corso.

