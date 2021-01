SIM solo dati Iliad: le migliori offerte di gennaio 2021

Iliad è oramai un punto di riferimento assoluto del mercato di telefonia mobile. In poco più di due anni e mezzo, infatti, l'operatore ha convinto diversi milioni di italiani ad effettuare il passaggio, sfruttando una delle tante offerte con Giga inclusi e senza costi nascosti messe a disposizione dei nuovi clienti. Ecco quali sono le offerte con SIM solo dati di Iliad di gennaio 2021 e come fare ad individuare la soluzione più conveniente a gennaio 2021.

Le offerte solo dati di Iliad

A gennaio 2021, nonostante le tante richieste, Iliad non propone offerte con SIM solo dati per nuovi e già clienti. L’operatore, infatti, ha scelto di non puntare sulle SIM dati ma di proporre soluzioni tariffarie con pacchetti di minuti, SMS e Giga ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Chi è in cerca di una SIM dati con Giga inclusi dovrà valutare le proposte di un altro operatore.

In alternativa, sarà possibile puntare su una delle offerte Iliad andando poi ad utilizzare solo la componente dati ed il ricco bundle che l’operatore mette a disposizione dei suoi utenti. Da notare, inoltre, che da dicembre 2020 è disponibile anche la rete 5G di Iliad, un elemento che rappresenta un plus aggiuntivo che rende le proposte del provider ancora più interessanti.

Le offerte Iliad di gennaio 2021

Chi è in cerca di una tariffa mobile con Giga inclusi e punta a scegliere Iliad può valutare due differenti proposte. L’operatore, infatti, mette a disposizione Giga 50, offerta disponibile da diversi mesi e già scelta da diversi milioni di clienti che sono passati a Iliad, e la nuova Flash 70, la prima offerta 5G dell’operatore che sarà disponibile esclusivamente sino al prossimo 21 gennaio 2021.

Entrambe le proposte di Iliad sono riservate solo ai nuovi clienti. Le offerte sono attivabili sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del proprio numero di cellulare da un altro operatore. In entrambi i casi, inoltre, è possibile sfruttare un pacchetto di minuti, SMS e GB e non solo del traffico dati come invece avviene con le offerte relative alle SIM dati. Vediamo le caratteristiche delle due proposte dell’operatore.

Partiamo da Flash 70. L’offerta in questione è stata lanciata lo scorso mese di dicembre 2020 e sarà disponibile soltanto sino al prossimo 21 gennaio 2021. L’offerta è la prima tariffa 5G di Iliad e mette a disposizione un bundle dati davvero considerevole ad un prezzo particolarmente conveniente. Chi sceglie Flash 70 potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali (l’elenco completo è disponibile sul sito dell’operatore)

70 GB in 4G/4G+/5G ogni mese; una volta esaurito il traffico dati mensile disponibile, l’utente potrà continuare a navigare a consumo al costo di 90 centesimi di euro per ogni 100 MB di traffico dati (1 GB extra quindi costa circa 9 euro)

una volta esaurito il traffico dati mensile disponibile, l’utente potrà continuare a navigare a consumo al costo di 90 centesimi di euro per ogni 100 MB di traffico dati (1 GB extra quindi costa circa 9 euro) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile dell’offerta

Flash 70 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e contributo di attivazione di 9,99 euro. L’offerta, come detto, è l’unica proposta di Iliad che permette di accedere alla rete 5G dell’operatore, disponibile per ora solo in alcuni comuni (Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza).

La nuova offerta 5G di Iliad è disponibile tramite una semplice procedura di attivazione online dal sito di Iliad. Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Per l’attivazione basta avere a disposizione i dati anagrafici e un documento dell’intestatario della SIM, il codice ICCID della SIM (in caso di portabilità del numero) e fornire l’indirizzo di spedizione. Completata la sottoscrizione, la SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attiva qui la nuova Flash 70 di Iliad »

A disposizione di chi vuole passare a Iliad c’è la sempre ottima Giga 50, offerta disponibile da svariati mesi e caratterizzata da un prezzo più basso, ma da meno Giga (oltre all’impossibilità di accedere al 5G) rispetto a Flash 70. Chi sceglie Giga 50 potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese; una volta esaurito il bundle dati disponibile sarà possibile continuare a navigare, sino al rinnovo successivo, a consumo al costo di 90 centesimi di euro per ogni 100 MB di traffico dati (1 GB extra ha un costo di 9 euro circa)

una volta esaurito il bundle dati disponibile sarà possibile continuare a navigare, sino al rinnovo successivo, a consumo al costo di 90 centesimi di euro per ogni 100 MB di traffico dati (1 GB extra ha un costo di 9 euro circa) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile dell’offerta

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile tramite attivazione online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente stesso.

Attiva Giga 50 di Iliad »

Da notare, inoltre, che scegliendo una delle due offerte Iliad è possibile acquistare uno smartphone a rate abbinandolo alla tariffa scelta. L’acquisto a rate di uno smartphone, tra i modelli disponibili nel listino dell’operatore, è disponibile dopo aver mantenuto l’offerta attiva per almeno tre mesi. Gli smartphone acquistabili a rate, al momento, sono solo iPhone. Ecco l’elenco completo con i prezzi disponibili a gennaio 2021. Per tutti i modelli è previsto un anticipo e 30 rate mensili:

iPhone SE 2020: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 489 euro

anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 489 euro iPhone XR: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 599 euro

anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 599 euro iPhone 11: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 699 euro

anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 699 euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 249 euro e 30 rate mensili da 33 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1239 euro

anticipo di 249 euro e 30 rate mensili da 33 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1239 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 819 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 819 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 919 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 919 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1179 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1179 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1279 euro

L’acquisto a rate di uno smartphone non prevede vincoli di permanenza. In caso di recesso, infatti, l’utente dovrà pagare le rate residue senza penali o costi aggiuntivi. Per completare l’acquisto, inoltre, sarà necessario fornire una carta di credito o di una carta di debito con 3D Secure. Le rate dello smartphone saranno addebitate con cadenza mensile sul metodo di pagamento scelto dall’utente. E’ possibile scegliere lo smartphone da acquistare a rate direttamente online. Il dispositivo sarà spedito a casa dell’utente con un costo di 9,99 euro.

Le alternative alle offerte Iliad per massimizzare i Giga mensili

A disposizione degli utenti ci sono tantissime offerte per avere un ricco bundle dati per navigare in mobilità. Destreggiarsi tra le tante soluzioni a disposizione non è facile. La strada migliore è puntare su SIM con pacchetti completi di minuti, SMS e Giga mensili disponibili anche a meno di 10 euro al mese. Per un quadro completo sulle soluzioni migliori a disposizione degli utenti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile cliccando sul link qui di sotto, oppure scaricare l’App di SOStariffe.it dal Google Play Store o dall’Apple AppStore.

Scopri qui le migliori offerte per massimizzare i Giga a disposizione »

A titolo esemplificativo, qui di seguito riportiamo una tabella con alcune delle migliori tariffe da meno di 10 euro al mese disponibili a gennaio 2021.

Offerta Minuti ed SMS GB Costo mensile Attivabile da spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB (+ 100 GB di Riserva Dati) 5,98 euro al mese già clienti spusu, nuovi numeri e portabilità da qualsiasi operatore Kena 5,99 di Kena Mobile minuti ed SMS illimitati 70 GB (4G limitato a 30 Mbps) 5,99 euro al mese portabilità da alcuni operatori Very 6,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati 100 GB (4G limitato a 30 Mbps 6,99 euro al mese portabilità da alcuni operatori TIM Wonder One minuti illimitati ed SMS a consumo (29 centesimi cadauno) 70 GB 7,99 euro al mese portabilità da alcuni operatori Fastweb NeXXt Mobile minuti illimitati e 100 SMS 50 GB (anche in 5G) 8,95 euro al mese nuovi numeri e portabilità da qualsiasi operatore