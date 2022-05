Prezzo luce e gas oggi: i costi in bolletta 2022

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.079,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 942,86 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 953,52 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Porre un freno ai consumi di luce e gas non è la sola via d’uscita alle stangate in bolletta. Anzi. Una mossa ancor più importante per abbattere i costi di energia elettrica e gas naturale è trovare le offerte del Mercato Libero che propongono un costo unitario dell’energia e del gas molto basso. Del resto, l’approvvigionamento della materia prima resta la voce di spesa che incide più di tutte sulla bolletta, a maggior ragione in un periodo di profonda instabilità del mercato energetico come quello che stiamo vivendo.

Per centrare l’obiettivo del risparmio, dunque, è necessario individuare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero che garantiscano l’accesso a condizioni più vantaggiose rispetto al prezzo in vigore nel regime di Maggior Tutela.

Ad aiutare i titolari di utenze domestiche nella scelta delle soluzioni più vantaggiose c’è il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS) che consente di confrontare una vasta gamma di offerte per scovare non solo le promozioni più convenienti, ma anche quelle su misura per le proprie abitudini di consumo.

Energia elettrica: i prezzi nel Mercato Tutelato oggi

LUCE: RIPARTIZIONE DELLE SPESE PREZZI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2022 Prezzo di riferimento per il cliente tipo 41,34 centesimi di euro per kilowattora (tasse incluse) Spesa per la materia energia 31,02 centesimi (75% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell’energia

(75% del totale della bolletta) per i costi di 1,91 centesimi (4,7% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 3,84 centesimi (9,3% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità Spese per oneri di sistema spese azzerate, come nel primo trimestre 2022, grazie agli interventi governativi attuati da ARERA Imposte 4,57 centesimi (11% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono l’IVA e le accise

I prezzi di luce e gas nel Mercato Tutelato sono aggiornati da ARERA, l’Autorità italiana del settore energetico, che adegua i prezzi ogni tre mesi, in base all’andamento del mercato all’ingrosso, italiano ed internazionale.

Lo scorso 1° aprile, ARERA ha annunciato il nuovo aggiornamento trimestrale che vedrà i prezzi di tutela per l’energia elettrica e il gas naturale tornare a scendere dopo una marcia in salita di 6 trimestri (7 se si considera il gas). Secondo ARERA, nel periodo tra aprile e giugno 2022 le bollette di una “famiglia tipo” con contratto di Tutela (con 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 metri cubi di gas consumati all’anno) faranno segnare un -10,2% per l’energia elettrica e un -10% per il gas.

Eppure, nonostante questa boccata d’ossigeno figlia degli interventi straordinari del Governo, il prezzo di luce e gas nel Mercato Tutelato è ancora alto.

Fino al 30 giugno 2022, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per i clienti in regime di Maggior Tutela è fissato in 41,34 centesimi di euro per kilowattora (tasse incluse), di cui 31,02 centesimi, ovvero la porzione più cospicua della bolletta (75%), derivano dall’approvvigionamento dell’energia.

La spesa per la commercializzazione al dettaglio, pari a 1,91 centesimi, rappresenta il 4,7% del totale della bolletta. La spesa per il trasporto e la gestione del contatore, che rappresenta il 9,3% del totale della bolletta, è pari a 3,84 centesimi. Le imposte, che comprendono IVA e accise, incidono sul totale della bolletta per l’11%, per un costo complessivo di 4,57 centesimi. Azzerati fino al 30 giugno gli oneri di sistema per effetto del decreto “Taglia prezzi” del Governo.

Gas naturale: i prezzi nel Mercato Tutelato Oggi

GAS NATURALE: RIPARTIZIONE DELLE SPESE PREZZI APRILE-GIUGNO 2022 Prezzo di riferimento per il cliente tipo 123,62 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse) Spesa per la materia gas naturale 89,39 centesimi (72,30% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento del gas naturale e le attività connesse

(72,30% del totale della bolletta) per i costi di 5,60 centesimi (4,53% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 15,59 centesimi (12,61% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità Spese per oneri di sistema -10,16 centesimi Imposte 23,20 centesimi (18,77% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono l’IVA, le accise e l’addizionale regionale

Per quanto riguarda il gas naturale, il prezzo di riferimento per i clienti in regime di Maggior Tutela è fissato in 123,62 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse), di cui 89,39 centesimi, ovvero la porzione più cospicua della bolletta (72,30%), sono legati ai costi di approvvigionamento della materia prima.

La spesa per la vendita al dettaglio, pari a 5,60 centesimi, rappresenta il 4,53% del totale della bolletta. La spesa per il trasporto e la gestione del contatore, che rappresenta il 12,61% del totale della bolletta, è pari a 15,59 centesimi. Le imposte (23,20 centesimi di euro), che comprendono IVA, le accise e l’addizionale regionale, incidono sul totale della bolletta per il 18,77% del totale della bolletta.

Il prossimo aggiornamento ARERA è in programma per il 1° luglio 2022 e sarà comunicato alla fine di giugno. Nel frattempo, chi è ancora in regime di Maggior Tutela ha la possibilità di cambiare fornitore, confrontando le migliori soluzioni del Mercato Libero.

Offerte di Maggio 2022: le “alleate” del risparmio

NOME DELL’OFFERTA FORNITORE TIPOLOGIA CARATTERISTICHE NeN Luce e Gas Special 48 NeN Luce e Gas prezzo bloccato per 36 mesi : 0,25 €/kWh per l’energia elettrica; 1,01 €/smc per il gas

: 0,25 €/kWh per l’energia elettrica; 1,01 €/smc per il gas bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% green Energia e Gas alla Fonte – wekiwi wekiwi Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia e al PSV per il gas

per l’energia e al PSV per il gas bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia 100% da fonti rinnovabili Pulsee Luce RELAX Fix Pulsee Luce tariffa monoraria (0,281 €/kWh)

prezzo bloccato per 24 mesi

sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20 A2A Click Luce e Gas A2A Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi : 0,279€/kWh per l’energia; 1,04 €/Smc per il gas

: 0,279€/kWh per l’energia; 1,04 €/Smc per il gas energia 100% green

esclusiva web Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual Sorgenia Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e TTF per il gas

in base al PUN per la luce e TTF per il gas Buono Amazon di 100 euro con tariffa Dual Fuel

Sconto fino a 3.000 euro se porti amici

Gestione bollette 100% digital

Di seguito presentiamo una selezione dei “campioni” del risparmio per i segmenti di luce e gas di Maggio 2022. I dati sono stati raccolti sulla base di una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di:

2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW); 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Molte delle offerte presentate di seguito potranno essere attivate singolarmente o in modalità Dual Fuel, ovvero potrà essere sottoscritto un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas.

NeN Luce e Gas Special 48

La proposta di NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e legata al gruppo A2A), prevede:

prezzo bloccato per 36 mesi , con una tariffa (monoraria) di 0,2530 €/kWh per l’energia elettrica e 1,010 €/smc per il gas;

, con una tariffa (monoraria) di 0,2530 €/kWh per l’energia elettrica e 1,010 €/smc per il gas; bonus di benvenuto di 48 euro;

di 48 euro; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 70 euro al mese per la luce (con un risparmio annuo di 264 euro rispetto al mercato di Tutela) e di 173 euro al mese per il gas.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

L’offerta di wekiwi, web company che fa parte del gruppo Tremagi, si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (punto di scambio virtuale) per il gas;

in base (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al (punto di scambio virtuale) per il gas; bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

con il codice sconto SOSW22; l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 77 euro al mese per la luce e di 167 euro per il gas (con un risparmio annuo di 183 euro in bolletta per la luce e 60 per il gas rispetto al mercato tutelato).

Pulsee Luce RELAX Fix

Scegliendo l’offerta di Pulsee, marchio di Axpo Italia, divisione italiana del gruppo Axpo, l’utente potrà contare su:

tariffa monoraria (0,281 €/kWh);

prezzo fisso e bloccato per 24 mesi ;

fisso e ; sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20;

di 20 euro con il codice SOS20; attivazione e gestione online.

In media il prezzo sulle bollette è pari a 80 euro al mese, con un risparmio stimato di 142 euro annui rispetto a una tariffa nel regime di Maggior Tutela.

A2A Click Luce e Gas

L’esclusiva web proposta da A2A Energia prevede:

prezzo fisso per 12 mesi : 0,279€/kWh per l’energia e 1,04 €/Smc per il gas

: 0,279€/kWh per l’energia e 1,04 €/Smc per il gas pagamento tramite RID;

bolletta elettronica ;

; energia 100%green

La spesa stimata è di 82 euro al mese in bolletta per l’energia elettrica (con un risparmio annuo di 121 euro) e 183 euro al mese per il gas. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual

La promozione di Sorgenia prevede:

prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas;

Buono Amazon da 100 euro con tariffa Dual Fuel (unica fornitura per luce e gas)

con (unica fornitura per luce e gas) Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici in Sorgenia

gestione della fornitura 100% digital

In media il prezzo sulle bollette della luce è pari a 80 euro (con un risparmio di 153 euro annui rispetto a un contratto di Tutela), mentre quelle del gas di 187 euro.

