Passa a Tim, le 5 migliori offerte per contrastare Vodafone, Iliad, Wind e Tre

Tim è tra i più importanti operatori di telefonia mobile in Italia e non teme la concorrenza né dei grandi player del settore né dei nuovi provider virtuali con le loro proposte a prezzi low cost. Scopri le 5 migliori tariffe di Tim specifiche per chi arriva da Vodafone, Wind, Tre e Iliad

Tim è il primo operatore di telefonia mobile per numero di utenti in Italia ma mantenere la corona non può permettersi di mollare il colpo. I suoi concorrenti si impegnano ogni giorno per scalzarlo dalla vetta della classifica e lo fanno rinnovando costantemente le proprie tariffe operator attack, ricche promozioni a tempo limitato e anche operazioni winback, volte a convincere quei clienti che sono passati a Tim a ritornare sui loro passi.

Tim comunque non teme la concorrenza, nemmeno quella più agguerrita, e ha già pronte le contromisure per contrastare sia i grandi player del settore mobile come Vodafone, Wind e Tre sia nuove realtà come Iliad. L’operatore francese grazie alle sue offerte low cost ma ricche di traffico dati e voce, la massima trasparenza nei confronti dell’utente su temi come costi e servizi inclusi e nessun vincolo, ha guadagnato la quarta posizione nella classifica italiana dei provider per numero di linee attive nonostante abbia debuttato nel nostro Paese appena 3 anni fa.

Tim oggi punta sulle tariffe della linea Special, che sebbene non siano le più economiche sono comunque molto interessanti. Chi le sottoscrive non deve sobbarcarsi alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese di offerta è gratuito. Inoltre, sia ha la possibilità di navigare sui social network come Facebook e Instagram, accedere alle chat di piattaforme di messaggistica come WhatsApp o ascoltare musica in streaming su servizi come Spotify senza consumare il traffico dati previsto dal piano. Tim ha poi previsto una tariffa specifica per i giovani e tagliata ad hoc sulle loro esigenze di consumo.

Tim per poter competere con Iliad ha dovuto però lavorare comunque sui costi e per questo ha realizzato due offerte disponibili in modalità classica e winback chiamate Tim Titanium e Tim Iron X. Entrambe offrono minuti ed SMS illimitati e 50 GB per navigare in Rete e accedere alle app e servizi online preferiti in mobilità (gli stessi servizi offerti da Giga 50 di Iliad) ad un costo che non supera i 10 euro. Tim Titanium può essere sottoscritta anche dai clienti Wind e Tre mentre Tim Iron X è un’esclusiva per chi arriva dai principali operatori virtuali, eccetto Kena Mobile, ovvero il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di Tim.

I vantaggi di passare a Tim

Chi passa a Tim ha la possibilità di accedere alla più estesa e capillare rete 4G a livello nazionale. Gli utenti dell’operatore italiano possono navigare anche alla velocità del 4.5G fino a 700 Megabit. La sua copertura ha raggiunto 7.458 Comuni, per una copertura di oltre il 98% della popolazione. I clienti Wind, Tre e Iliad non possono contare su una infrastruttura di rete altrettanto estesa e stabile. Per i loro utenti infatti non è raro dover affrontare disservizi o mancanza di campo anche in zone discretamente popolate.

Tim poi offre gratuitamente la modalità Hotspot, funzione che tramite tethering permette di condividere il traffico dati previsto dal proprio piano con altri dispositivi rendendo di fatto lo smartphone un modem Wi-Fi portatile.

Se siete già clienti di Tim per la rete fissa passare all’operatore italiano anche per quanto riguarda quella mobile è decisamente un affare. L’azienda infatti premia chi ha un contratto in fibra ottica o ADSL per il PC di casa regalandogli da fino a 15 GB ogni mese aggiuntivi e permettendogli di accedere al servizio Tim Ricarica Automatica, che rinnova in automatico l’offerta il giorno prima della data di scadenza mensile o effettua una ricarica da 5 euro quando il credito scende al di sotto dei 3 euro senza che l’utente debba fare nulla.

Ci passa a Tim può poi accedere all’unico ed esclusivo programma Tim Party, che offre gratuitamente Gigabyte, minuti, bonus in fattura, smartphone a prezzi esclusivi e tanti altri sconti per i tuoi acquisti online. Più passa il tempo e si resta fedeli all’operatore più i premi diventano ricchi ed interessanti.

L’iscrizione a Tim Party può avvenire gratuitamente dalla pagina dedicata www.timparty.it da mobile, dal PC di casa e da un altro computer inserendo le credenziali di My Tim. Se non si dispone di un account è possibile crearlo dal sito dell’operatore. Una volta fornito numero di telefono, nome utente e password basterà attendere l’SMS e inserire il codice di riconoscimento in esso contenuto per completare l’operazione.

Gli utenti possono ritirare i propri premi da tre diverse sezioni:

Un regalo per te: promozioni ad hoc per l’utente che cambiano a cadenza regolare e in periodi diversi. Il premio può essere ritirato una volta sola

Vantaggi dedicati: regali e promozioni dedicate per clienti della stessa tipologia che si rinnovano ogni settimana. Si ha la possibilità di attendere i 7 giorni successivi per ritirare i nuovi premi o quelli ancora disponibili

Gioca e vinci: lotteria giornaliera con premi fantastici

In questo periodo, ad esempio, è possibile vincere un viaggio a Copenaghen per tutta la famiglia, regalare ai propri bambini un giocattolo ispirato al nuovo capitolo della serie animata Toy Story o richiedere una Gift Card da 20 euro per vedere film e ultime uscite in HD su CHILI senza abbonamento.

Le 5 migliori offerte di Tim per contrastare Vodafone, Iliad, Wind e tre

1. Tim Senza Limiti Gold

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

18 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Gold

2. Tim Senza Limiti Platinum

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

Traffico illimitato per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 49 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 59 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Superati i 50 GB la velocità si riduce a 32 Kbps.

Attiva Tim Senza Limiti Platinum

3. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

4. Tim Titanium

minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Iliad, ho. Mobile, Tre e Wind.

5. Tim Iron X

minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese, poi 6,99 euro al mese. La promozione ed è disponibile per chi arriva da PosteMobile e altri MVNO (Mobile Virtual Network Operato) eccetto Kena Mobile

Tutte le offerte 4G di Tim sono abilitate gratuitamente alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload fino al 23/6/19. Dopo tale data l’offerta sarà abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.