Fastweb aggiunge un nuovo tassello alla gamma di servizi messi a disposizione ai suoi clienti. In collaborazione con Digitouch Ecommerce, infatti, nasce oggi Fastweb Shop , nuovo portale e-commerce dedicato ai clienti dell'operatore che potranno sfruttare un canale agevolato per l'acquisto online di smartphone, tablet e router Wi-Fi portatili. Vediamo i dettagli.

Il nuovo Fastweb Shop rappresenta un ulteriore passo in avanti nel programma di digitalizzazione dei servizi dell’operatore. Per i clienti Fastweb è ora possibile accedere a un sito e-commerce dedicato agli acquisti online di nuovi prodotti di telefonia mobile (smartphone, tablet e router Wi-Fi portatili).

Come funziona il nuovo Fastweb Shop

Il nuovo Fastweb Shop è accessibile direttamente dall’app di Fastweb oppure dall’area personale My Fastweb. Il funzionamento è quello di un tradizionale sito e-commerce, con la possibilità per gli utenti di navigare tra i vari prodotti disponibili e completare l’acquisto del dispositivo desiderato, con possibilità di pagare con carta oppure con PayPal (anche in 3 rate senza interessi). La consegna è gratuita.

Per il momento, il Fastweb Shop non consente di acquistare uno smartphone a rate. Quest’opzione resta disponibile solo optando per l’acquisto in negozio e scegliendo poi il finanziamento Findomestic. Tramite lo Shop online, in ogni caso, è possibile verificare modelli disponibili e costi per la rateizzazione (il finanziamento prevede 20 rate mensili).

Le offerte per passare a Fastweb a giugno 2024

Con Fastweb è possibile scegliere varie offerte, sia per la telefonia mobile che per la telefonia fissa. L’operatore è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato e garantisce svariate opzioni da considerare per chi cerca una nuova tariffa.

Per quanto riguarda la telefonia mobile, ad esempio, c’è Fastweb Mobile. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 4G e 5G

Il costo è di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva qui Fastweb Mobile »

Per la rete fissa, invece, è possibile scegliere Fastweb Casa Light che include:

la linea telefonica fissa

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure fibra mista FTTC fino a 200 Megabit oppure ADSL fino a 20 Megabit

L’offerta prevede un costo di 27,95 euro al mese, con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo. Per attivare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui Fastweb Casa Light »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni