Prende il via una nuova offerta speciale da Sky : per tutti i nuovi clienti, infatti, il bundle Sky TV + Sky Sport è ora disponibile in offerta, a prezzo scontato. In più, la Pay TV propone un bonus da non perdere: i nuovi clienti Sky riceveranno in regalo un monopattino elettrico Acer (dal valore di 399 euro) semplicemente attivando il nuovo abbonamento, senza dover rispettare alcuna condizione. Ecco i dettagli della promozione.

Sky TV + Sky Sport: in offerta con monopattino elettrico in regalo a Giugno 2023

C’è tempo fino al prossimo 2 di luglio per sfruttare la nuova “Offerta Speciale” lanciata oggi da Sky: per tutti i nuovi clienti il bundle Sky TV + Sky Sport è disponibile a prezzo scontato per 18 mesi, senza vincoli successivi, e, come bonus aggiuntivo, c’è il monopattino elettrico Acer. Si tratta di una promozione completa e molto conveniente che unisce l’intrattenimento di Sky, i tantissimi eventi sportivi inclusi nella programmazione della Pay TV e un bonus di benvenuto che, anche considerando il valore commerciale, sarà sicuramente gradito. La promozione è attivabile in esclusiva online.

Sky TV + Sky Sport in offerta a prezzo scontato e con monopattino elettrico in regalo

LE OFFERTE SKY DI GIUGNO 2023 CONTENUTI INCLUSI COSTO Prova Sky Q Sky TV

Netflix

Sky Cinema con Paramount+

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids 9 euro per 30 giorni, al termine è possibile decidere l’abbonamento da attivare in base alle offerte del momento Sky TV + Sky Calcio (fino al 30 giugno) Sky TV

Sky Calcio 14,90 €/mese Sky TV + Sky Sport (fino al 2 luglio) Sky TV

Sky Sport

monopattino elettrico Acer in regalo 30,90 €/mese

La nuova promozione lanciata da Sky e valida fino al prossimo 2 luglio 2023. Scegliendo Sky TV + Sky Sport è possibile accedere a:

Sky TV con tutti gli show, le serie TV e l’intrattenimento della programmazione Sky

con tutti gli show, le serie TV e l’intrattenimento della programmazione Sky Sky Sport con tutti gli eventi sportivi della programmazione Sky (Champions League e altre coppe europee, Formula 1, Moto GP, NBA e tanti altri sport)

con tutti gli eventi sportivi della programmazione Sky (Champions League e altre coppe europee, Formula 1, Moto GP, NBA e tanti altri sport) Sky G o per accedere ai contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e PC

o per accedere ai contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e PC monopattino elettrico Acer in regalo (valore commerciale di 399 euro)

L’offerta lanciata oggi e valida fino ad inizio del prossimo mese di luglio prevede un costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, inoltre, non ci sono vincoli e sarà possibile passare ad un’altra offerta Sky oppure richiedere la disattivazione dell’abbonamento, senza penali. L’offerta è, inoltre, personalizzabile aggiungendo Netflix (+5 euro) e Sky Cinema con Paramount Plus (+10 euro al mese).

Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Tra le altre promozioni in corso per i nuovi clienti interessati a passare a Sky c’è Sky TV + Sky Calcio. In questo caso, il bundle proposto prevede un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi (sempre senza vincoli). Con il pacchetto Sky Calcio è possibile accedere a tutti i match di Serie di Sky (quindi 3 partite per ogni turno) oltre che alle partite della Serie B che vanno ad affiancarsi a tutti i contenuti di Sky TV e all’intrattenimento proposto da Sky.

L’offerta, in questo caso, è valida fino al prossimo 30 giugno. Per attivarla è disponibile il link qui di sotto.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Ricordiamo, infine, che è sempre valida la promozione Prova Sky Q a 9 euro. Questa promozione consente l’accesso a tutti i contenuti dell’abbonamento Sky al costo di appena 9 euro per 30 giorni. In questo modo è possibile accedere a:

Sky TV

Netflix

Sky Cinema

Paramount+

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

Al termine del periodo promozionale, il cliente potrà decidere se attivare o meno un abbonamento, andando, nel caso, a scegliere la composizione del bundle con tutti i pacchetti preferiti e con costi legati alle offerte in corso.

Prova Sky Q »