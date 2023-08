La fibra ottica di Fastweb ora costa meno : grazie alla nuova promozione, infatti, scegliere l'operatore per fisso e mobile garantisce uno sconto di 5 euro al mese sull'offerta fibra che può, quindi, essere attivata con un costo di 22,95 euro al mese. La promozione è ancora più conveniente considerando che la tariffa mobile costa solo 7,95 euro al mese e include l'accesso al 5G. Vediamo i dettagli della promozione.

Fibra Fastweb in offerta a 22,95€ scegliendo anche un'offerta mobile

Scegliere Fastweb per fisso e mobile conviene ancora di più. Con la nuova promozione appena lanciata dall’operatore, infatti, è possibile ottenere uno sconto di 5 euro al mese sul canone della fibra ottica andando ad attivare, con o senza portabilità del numero, anche l’offerta mobile da 7,95 euro al mese, con 5G incluso senza costi aggiuntivi.

La promozione è attivabile, con pochi clic, direttamente online, anche tramite il comparatore di SOStariffe.it, disponibile al link qui di sotto. Qui è possibile verificare i costi della promozione di Fastweb, anche confrontandola con le altre offerte disponibili sul mercato, per poi procedere con l’attivazione online.

Fastweb conviene di più: fibra scontata con l’Offerta Casa e Mobile

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA CASA E MOBILE DI FASTWEB 1. La fibra ottica Fastweb viene scontata a 22,95 euro al mese attivando anche una SIM Fastweb 2. Fastweb propone tre offerte mobile da abbinare alla fibra, a partire da 7,95 euro al mese 3. Le offerte Fastweb Mobile hanno il 5G incluso e mettono a disposizione almeno 150 GB

È il momento di scegliere Fastweb per fisso e mobile, attivando la promozione combinata, ricca di vantaggi per gli utenti. L’offerta in questione può essere ottenuta attivando la fibra ottica e, contestualmente, attivando una SIM Fastweb, con o senza portabilità del numero di cellulare da un altro operatore.

Per quanto riguarda la fibra ottica, l’offerta prevede:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; le chiamate illimitati sono disponibili in opzione, con un costo di 2 euro in più al mese (l’opzione in questione include anche il nuovo Internet Box NeXXt e un’assicurazione Quixa a scelta tra l’Assistenza Casa e l’Assistenza Pet)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite ADSL, con velocità massima di 20 Mega; i costi della promozione non cambiano

tramite rete in con velocità massima di in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite ADSL, con velocità massima di 20 Mega; i costi della promozione non cambiano modem FASTGate incluso

Opzione Plus al costo di 3 euro al mese: l’opzione in questione include il servizio Assistenza Plus e l’accesso al programma FastwebUP Plus, ricco di vantaggi per gli utenti

Di norma, il costo della fibra ottica Fastweb è di 27,95 euro al mese. Scegliendo di attivare anche Fastweb Mobile, però, il canone viene ridotto a 22,95 euro al mese, grazie a uno sconto di 5 euro che sarà valido fino a quando si manterrà attiva la SIM dell’operatore. Da notare, inoltre, che l’attivazione è gratuita.

Ci sono tre tariffe mobile da attivare per ottenere lo sconto:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e al costo di Fastweb Mobile Full : minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 4G e 5G al costo di 9,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e al costo di Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,95 euro al mese (è inclusa l’Assicurazione Pet di Quixa)

Scegliendo Fastweb Mobile (da 7,95 euro al mese) è, quindi, possibile attivare la fibra ottica di Fastweb a 22,95 euro al mese. Complessivamente, quindi, la spesa per fisso e mobile con Fastweb si riduce a 30,90 euro al mese, senza costi iniziali di alcun tipo.

Tutte e tre le offerte sono disponibili con contributo SIM di 10 euro e sono attivabili con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per ottenere lo sconto sulla fibra, però, è necessario attivare l’offerta mobile in fase di sottoscrizione dell’abbonamento di rete fissa.

La procedura è disponibile tramite il link qui di sotto.

La procedura da seguire è semplicissima. Raggiunta la pagina dell’operatore è sufficiente cliccare su Abbonati Online e inserire il proprio indirizzo di casa. In pochi secondi, il sistema verificherà la tecnologia di connessione disponibile e indirizzerà l’utente al pannello dedicato all’attivazione dell’offerta. Qui è possibile aggiungere una delle tre offerte mobile, necessarie per ottenere lo sconto sulla fibra ottica. La SIM sarà poi consegnata all’indirizzo fornito dall’utente.