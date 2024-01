Cala il prezzo del gas : l'ultimo aggiornamento di prezzo per i clienti domestici in Tutela , relativo ai consumi registrati nel corso del mese di dicembre, si traduce in una diminuzione della bolletta del gas per la famiglia tipo. Nel confronto a quanto registrato nel corso del mese di novembre, infatti, la spesa registra un calo del -6,7% . Vediamo i dettagli completi in merito.

Bolletta del gas in calo: -6,7% per i consumi di Dicembre 2023

Buone notizie per i consumatori: il prezzo del gas cala ancora. L’ultimo aggiornamento sui prezzi per i clienti domestici in Tutela, rima dello stop al regime tutelato, è appena stato comunicato da ARERA. L’Autorità ha confermato un calo del -6,7% della bolletta del gas nel confronto con il precedente aggiornamento del mese di novembre. Il calo in questione è legato a doppio filo al calo della sola materia prima gas (CMEM,m) mentre rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata al trasporto e alla misura.

Ricordiamo che la Tutela è terminata a inizio gennaio 2024 per tutti i clienti domestici non vulnerabili. ARERA continuerà ad aggiornare, sempre su base mensile, le condizioni tariffarie del servizio tutelato per i clienti domestici vulnerabili (oltre 2,5 milioni di clienti in totale secondo i dati forniti dall’Autorità). Per tutti i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, è sempre possibile scegliere un nuovo fornitore del Mercato Libero.

Bolletta del gas: spesa in calo per i consumi di dicembre 2023

3 COSE DA SAPERE SUL PREZZO DEL GAS DI DICEMBRE 2023 1. Il nuovo prezzo del gas in Tutela per i consumi di dicembre 2023 è di 0,388501 €/Smc 2. La spesa per la famiglia tipo è calo del -6,7% rispetto a novembre 2023 3. La spesa nell’anno scorrevole (gennaio 2023 – dicembre 2023) è in calo del -29,9% rispetto ai 12 mesi precedenti

In base all’aggiornamento annunciato da ARERA in queste ore, la bolletta del gas per la famiglia tipo in Tutela (consumo annuo di 1.400 Smc) registra un calo del -6,7% per i consumi di dicembre 2023, in confronto a quanto registrato nel corso del mese di novembre 2023. Per quanto riguarda il prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (componente CMEM,m), invece, il nuovo valore fissato da ARERA è pari a 0,388501 €/Smc.

Questo valore, ricordiamo, è calcolato in base alla media mensile del prezzo del mercato all’ingrosso italiano (PSV day ahead). Il calo dell’importo complessivo della bolletta è legato proprio alla variazione della componente CMEM,m mentre gli oneri generali e la tariffa legata alle spese di trasporto e misura restano stabili. Il prezzo di riferimento del gas per la famiglia tipo (comprensivo di imposte, spese di trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema oltre che della spesa per la materia prima) è pari a 97,79 centesimi di euro al metro cubo.

Per quanto riguarda la spesa nell’anno scorrevole (gennaio – dicembre 2023), invece, per la famiglia tipo si registra un valore complessivo di 1.307 euro, al lordo delle imposte. Si tratta di un calo del -29,9% rispetto allo stesso valore registrato nel corso dei 12 mesi precedenti (gennaio – dicembre 2022).

La tabella qui di sotto riassume l’andamento del costo del gas (CMEM,m) per i clienti del mercato tutelato nel corso del 2023:

MESE COSTO GAS (Euro/Smc) dicembre 2023 0,388501 novembre 2023 0,455089 ottobre 2023 0,467879 settembre 2023 0,396386 agosto 2023 0,355331 luglio 2023 0,336178 giugno 2023 0,354598 maggio 2023 0,364547 aprile 2023 0,479694 marzo 2023 0,498408 febbraio 2023 0,608549 gennaio 2023 0,731604

Bolletta del gas: cosa succede ora con la fine della Tutela

Con il mese di gennaio 2024 è prevista la fine del mercato tutelato del gas per i clienti domestici non vulnerabili. Il regime tutelato, invece, continua, come confermato anche da ARERA che continuerà con gli aggiornamenti mensili di prezzo, per i clienti vulnerabili. Rientrano in questa categoria tutti i clienti domestici per cui vale almeno una di queste condizioni:

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)

sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92

hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

hanno un’età superiore ai 75 anni

Di conseguenza, a partire da gennaio 2024:

i clienti domestici vulnerabili che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero continueranno a sfruttare il servizio di Tutela, con ARERA che continuerà ad aggiornare su base mensile il costo del gas e, quindi, l’importo delle bollette; il prossimo aggiornamento è previsto a inizio febbraio 2024 e sarà valido per i consumi registrati a gennaio 2024 da questa categoria di consumatori

continueranno a sfruttare il servizio di Tutela, con ARERA che continuerà ad aggiornare su base mensile il costo del gas e, quindi, l’importo delle bollette; il prossimo aggiornamento è previsto a inizio febbraio 2024 e sarà valido per i consumi registrati a gennaio 2024 da questa categoria di consumatori i clienti domestici non vulnerabili che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero resteranno con lo stesso fornitore ma passeranno a una nuova tariffa, denominata offerta PLACET in deroga con condizioni economiche e contrattuali definite da ARERA ma con una componente fissa annuale (Pfix) definita dal venditore

resteranno con lo stesso fornitore ma passeranno a una nuova tariffa, denominata con condizioni economiche e contrattuali definite da ARERA ma con una componente fissa annuale (Pfix) definita dal venditore i clienti domestici che hanno scelto un fornitore del Mercato Libero continueranno a sfruttare la tariffa attivata, senza alcuna modifica legata alla fine della Tutela

Per tutti i clienti domestici è sempre possibile, a prescindere dall’attuale condizione della propria fornitura, passare a una nuova offerta gas del Mercato Libero, scegliendo una tariffa conveniente e un nuovo fornitore. Il passaggio avviene sempre in modo completamente gratuito, senza interruzione della fornitura e senza la necessità di cambiare fornitore. Per scegliere una nuova offerta è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, utilizzando il tool qui di sotto che permette di identificare le tariffe più convenienti in base al proprio consumo.

