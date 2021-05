Xiaomi Redmi con Vodafone: i prodotti in offerta a Maggio 2021

Xiaomi come altri produttori di smartphone cinesi ha impiegato pochissimi anni per uscire dal mercato locale della telefonia mobile e imporsi anche su quello internazionale. L’azienda di Shenzhen si caratterizza per telefoni di ottima fattura, con caratteristiche tecniche di alta fascia ma un prezzo contenuto. Tra i suoi dispositivi più popolari figurano certamente quelli della famiglia Xiaomi Redmi, ovvero il marchio low cost diventato indipendente dalla casa madre nel gennaio 2019.

Vodafone è la scelta migliore per acquistare il proprio Xiaomi Redmi. Le sue offerte telefono incluso permettono di metterlo in tasca con pagamento a rate al giusto prezzo.

Xiaomi Redmi con Vodafone: i modelli disponibili

I telefoni Xiamo Redmi che si possono acquistare tramite Vodafone sono i seguenti:

Xiaomi Redmi 9T

Dimensioni: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm

Peso: 198 g

Display: Dot Drop FULL+ (2280 × 1080 FHD+) 6.53″ quasi senza cornice

Tripla fotocamera posteriore ultragrandangolare da 108 +13 +5 MP

Memoria da 128 GB

Sistema Operativo: MIUI 12

Processore Qualcomm SnapdragonTM 662, octa-core, 11nm

RAM: 4 GB

Nano SIM

Batteria ad alta capacità da 6000 mAh con la modalità di risparmio ultra

Colorazioni: Carbon Gray

Connettività

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

USB

HDMi assente

Wi-Fi

Bluetooth 5.1, A2DP

Compatibilità con auricolari Bluetooth

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Dimensioni: 165.75 x 76.68 x 8.8 mm

Peso: 208 g

Display: Dot Drop FHD+ Hole Notch da 6.67″

Quad camera posteriore con AI da 64+ 8+ 5+ 2 MP

Memoria da 128 GB

Sistema Operativo: MIUI 11 (Android 10)

Processore Qualcomm Snapdragon 720G con tecnologia a 8 nm

RAM: 6 GB

Nano SIM (Dual SIM)

Batteria ad alta capacità da 5020 mAh con la ricarica rapida da 30 W

Colorazioni: Interstellar Gary, Tropical Green

Connettività

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

USB

HDMi assente

Wi-Fi

Bluetooth 5.1, A2DP

Compatibilità auricolari Bluetooth

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Dimensioni: 164 x 76.5 x 8.1 mm

Peso: 193 g

Display: Dot AMOLED da 6.67″ con refresh rate 120Hz

Quad camera posteriore da 108 +8 +5 +2 MP

Memoria: 1128G/99.3G

Sistema Operativo: Andriod 11

Processore Qualcomm Snapdragon 732G con tecnologia a 8 nm

RAM: 6 GB

Tipologia SIM: Nano SIM + Nano SIM + microSD

Batteria ad alta capacità da 5020 mAh con la ricarica rapida da 33 W

Colorazioni: Onyx Gray

Connettività

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G, 5G

USB

HDMi assente

Wi-Fi

Bluetooth

Compatibilità auricolari Bluetooth

Xiaomi Redmi Note 9S

Dimensioni: 165.75 x 76.68 x 8.8 mm

Peso: 209 g

Display: Dot Drop FHD+ Hole Notch da 6.67″ con rivestimento Corning Gorilla Glass 5 davanti e dietro

Quad camera posteriore ultra grandangolare da 48 +8 +5+2 MP con i lenti Macro e di profondità

Memoria da 64 GB

Sistema Operativo: MIUI 11 (Android 10)

Processore Qualcomm Snapdragon 720G con tecnologia a 8 nm

RAM: 4 GB

Nano SIM

Batteria ad alta capacità da 5020 mAh con la ricarica rapida da 18W

Colorazioni: Galcier White, Interstellar Gray

Connettività

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

USB

HDMi assente

Wi-Fi 802.11b/g/n a 2,4GHz e 5GHz

Bluetooth 5.1, A2DP

Compatibilità auricolari Bluetooth

Xiaomi Redmi con Vodafone: le offerte smartphone incluso

L’acquisto a rate di Xiaomi Redmi può essere associato a diverse offerte di Vodafone. Alcune di esse permettono di avere Gigabyte illimitati e tutte includono l’opzione per navigare in 5G. Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, non solo non si deve acquistare ogni mese una ricarica manuale ma si ottiene anche uno sconto sul prezzo mensile del piano.

Vodafone attualmente offre copertura outdoor in 5G è al 90% nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari. A Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Catania e Reggio Calabria la copertura è invece del 70%.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso RED Digital Edition illimitati 40 GB 18,99 euro con Smart Pay (altrimenti 24,99 euro) 6,99 euro se si consumano 269 euro di ricariche Gratuita Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso 6 mesi di Amazon Prime (fino al 31/5/21)

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Tutte le offerte Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Con Vodafone è quindi possibile acquistare i seguenti modelli:

Xiaomi Redmi 9T a partire da 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

a partire da con vincolo di più di anticipo Xiaomi Redmi Note 9 Pro a partire da 4,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

a partire da con vincolo di più di anticipo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a partire da 6,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

a partire da con vincolo di più di anticipo Xiaomi Redmi Note 9S a partire da 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

La consegna di Xiaomi Redmi è gratuita e prevista anche nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. Per seguire il proprio ordine basta collegarsi all’apposita piattaforma di tracking e inserire il numero di pratica del prodotto acquistato che si riceverà via email o SMS. Anche per Xiaomi Redmi è possibile usufruire del diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. In questo caso è necessario restituire tutti gli accessori originali. Il codice IMEI presente sul telefono deve corrispondere a quello sulla confezione.

Per chi acquista uno smartphone Xiaomi Redmi è incluso per 3 mesi il servizio Vodafone Care Plus che prevede:

Copertura completa per il telefono contro i danni accidentali (anche quelli causati da liquido) in ogni parte del mondo

Gestione dell’assicurazione e reclami direttamente online

Assicurazione in caso di furto che copre per 3 sinistri l’anno, di cui fino a 2 per furto. L’operatore vi fornirà un dispositivo sostitutivo della stessa marca, modello e capacità

Vodafone Care Plus può essere attivata fino a 12 mesi dall’acquisto dello smartphone. Per farlo si deve inserire sul portale dedicato il codice IMEI del terminale da assicurare. Dopo 3 mesi il prezzo del servizio è a partire da 3 euro al mese.

RED Care incluso per coloro che sottoscrivono una delle offerte Infinito, Infinito Gold Edition o Infinito Black Edition e attivano la copertura entro 30 giorni. Il servizio prevede:

Configurazione : trasferimento contatti, configurazione smartphone e account email esistente, guida all’utilizzo dell’app My Vodafone

: trasferimento contatti, configurazione smartphone e account email esistente, guida all’utilizzo dell’app My Vodafone Protezione Schermo : per la riparazione dello schermo in caso di urto o contatto con liquidi (solo con Infinito e Infinito Gold Edition)

: per la riparazione dello schermo in caso di urto o contatto con liquidi (solo con Infinito e Infinito Gold Edition) KASKO Full: per la riparazione dello smartphone in caso di urto, contatto con liquidi o danneggiamento dello schermo o della fotocamera (solo con Infinito Black Edition)

Protezione Schermo e KASKO Full sono inclusi per 12 mesi e prevedono un solo intervento di riparazione all’anno.

Con KASKO Smartphone Facile è possibile estendere la protezione di altri 12 mesi. Il servizio può essere attivato entro 10 giorni dall’acquisto del telefono in un qualsiasi rivenditore di Vodafone. Per ricevere assistenza si può chiamare gratuitamente il numero 800 688 833. Lo smartphone riparato verrà consegnato all’indirizzo che si preferisce.