Xiaomi Redmi con Vodafone: i prodotti in offerta a Giugno 2021

Se vuoi un cellulare di ultima generazione ma non vuoi superare i 700 euro di spesa per un nuovo smartphone i modelli Xiaomi sono quelli che possono accontentare le tue esigenze, questa società cinese si è infatti distinta per i prezzi bassissimi di prodotti di buona qualità.

Anche se i cellulari Xiaomi sono economici, un nuovo modello Mi 11 i 5G può costare comunque quasi 650 euro, una spesa impegnativa per molti utenti. In questa guida vedremo come puoi acquistare uno Xiaomi Redmi con Vodafone e i suoi piani smartphone incluso.

L’operatore di telefonia mobile ha lanciato infatti una nuova offerta a Giugno 2021, lo Xiaomi Redmi 10 S a partire da 4,99 euro al mese. I modelli di questo produttore che puoi abbinare alla tua offerta Vodafone sono diversi, c’è ad esempio il Mi 11 i 5G (a partire da 11,99 euro) o il Mi 11 Lite 5G (rate da 10,99 euro al mese), il modello più economico in assoluto presente nel catalogo della promozioni telefono incluso del gestore è il Redmi Note 9S (2,99 euro al mese).

Per ognuno degli smartphone Xiaomi proposti per l’acquisto a rate Vodafone ha studiato diverse possibilità di abbinamento. Ecco una tabella che riassume i costi, le condizioni e i modelli Xiaomi Redmi che possono essere tuoi con Vodafone e le sue offerte:

Promozioni Smartphone incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione RED Digital Edition illimitati 40 GB 18,99 euro con Smart Pay (altrimenti 24,99 euro) 6,99 euro se si ricaricano almeno 269 euro nel periodo di attivazione sim Shake it Easy (under 30) senza limiti in Italia 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in UE) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati 1 GB in roaming in UE velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G 24,99 euro con Smart Pay (o 36,99 euro con rinnovo su credito residuo) 6,99 euro con un consumo di 384 euro nell’arco della durata dell’offerta Infinito Gold Edition illimitati verso numeri nazionali 300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati in Italia 2 GB in roaming in UE velocità limitata a 10 Megabit al secondo in 5G 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Infinito Black Edition illimitati 500 minuti in roaming extra UE illimitati in Italia 5 GB in roaming in UE velocità massima fino a 1 Gigabit al secondo in 5G 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche

Le condizioni dei pacchetti con smartphone sono diversi a seconda del cellulare che vuoi acquistare.

Xiaomi Redmi con Vodafone: i modelli in promo

Per capire quanto ti costa realmente il nuovo Xiaomi Redmi con Vodafone puoi utilizzare una delle funzioni del comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento ti permette di confrontare le offerte mobile del gestore e di conoscere i costi e i servizi in brevi schemi riassuntivi. Se selezioni nel menu la voce tariffe telefono incluso potrai anche vedere quali sono le migliori promozioni per acquistare il nuovo cellulare a rate, ma non è finita qui.

Nella schermata in cui ti appariranno le tabelle con costi e condizioni delle offerte potrai selezionare il modello di smartphone che ti interessa. Potrai quindi ricalcolare l’effettiva spesa mensile che dovrai sostenere per ottenere quello specifico telefono abbinato al canone della tariffa.

I modelli Xiaomi Redmi presenti al momento nel catalogo Vodafone sono il Note 9 Pro, il Note 10 Pro e il Note 9S, oltre al Redmi 9T. Non sono però gli unici prodotti della società cinese che puoi acquistare con il gestore britannico, tra le offerte disponibili trovi anche il Mi11 5G, il Mi11 Lite 5G e altri.

Tra le caratteristiche principali dei modelli Xiaomi Redmi Note 9 Pro ci sono la memoria da 128 GB, il display Hole Notch da 6.67” e Dot Drop FHD, il sistema operativo Android 10 e la RAM da 6 GB. La batteria di questo dispositivo ti offre una ricarica rapida da 30 W ed è un hardware ad alta capacità da 5020 mAh.

Con il modello Note 10 Pro di Xiaomi Redmi avrai un display Dot AMOLED da 6.67″ con refresh rate 120Hz, il sistema operativo Android 11 e un processore Qualcomm Snapdragon 732 G con tecnologia a 8 nm. Questo telefono pesa appena 193 g e ha una memoria 1128G/99.3G. Le sim indicate per questo device sono le nano sim.

Se vuoi una fotocamera grandangolare puoi scegliere il Redmi Note 9S, un modello leggermente più grande e pesante dei precedenti (209 gr) con un monitor Dot Drop FHD+ Hole Notch da 6.67″ con rivestimento Corning Gorilla Glass 5 davanti e dietro. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 720G con tecnologia a 8 nm, la RAM di questo dispositivo è di appena 4 GB.

Uno dei migliori modelli Xiaomi che puoi avere con Vodafone è il nuovo Mi 11 5G, questo cellulare ha un display Dot True Color da 6.81” WQHD + AMOLED che supporta anche HDR10+. La fotocamera in dotazione è ultra grandangolare da 108MP+13MP+ 5MP e una camera anteriore da 20 MP. La batteria di nuova generazione ad alta capacità da 4600 mAH con ricarica rapida wireless. Inoltre sul dispositivo è installato il processore flagship Snapdragon 888 che permetter di navigare con ottime prestazioni su rete 5G ultra veloce.

Xiaomi Redmi con Vodafone: i costi delle offerte

Annunci Google

Le offerte Vodafone descritte in tabella sono tutte promozioni che ti offrono l’opportunità di acquistare uno smartphone Xiaomi, inoltre se le attivi e scegli come sistema di pagamento lo Smart Pay potrai avere Giga Illimitati sulla tua sim.

I piani Infinito, così come l’offerta Shake it o RED sono tutte tariffe per navigare in 5G, potrai utilizzare quindi la rete più veloce se sei in una zona coperta da questo servizio. Ancora ad inizio Giugno la linea ultra veloce è attiva solo nella maggiori città italiane: Bari, Bergamo, Brescia,Bologna, Catania, Cagliari, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Milano, Torino, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Prato, e Reggio Calabria.

Attiva Shake it Easy »

Vediamo quali possono quindi essere i costi proposti per i diversi modelli, sia per i Redmi che per gli altri prodotti Xiaomi presenti nell’elenco degli smartphone di Vodafone. I piani sono tutti da 24 rate mensili e prevedono anche un anticipo al momento della sottoscrizione dell’acquisto. Ecco le condizioni per poter avere i modelli del produttore cinese:

Xiaomi Redmi 9T con rate da 1,99 euro al mese per 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

con rate da per più di anticipo Xiaomi Redmi Note 9 Pro anticipo da 9,99 euro e rate da 4,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

anticipo da e rate da con vincolo di Xiaomi Redmi Note 10 Pro a partire da 6,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

a partire da con vincolo di più di anticipo Xiaomi Redmi Note 9S rate da 2,99 euro al mese per 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

rate da per più di anticipo Xiaomi Redmi Note 10 S rate da 4,99 euro al mese per 24 mesi più 9,99 euro di anticipo

rate da per più di anticipo Xiaomi Mi11 5G da 11,99 euro al mese per 2 anni con anticipo da 69,99 euro

da per 2 anni con anticipo da Xiaomi Mi 11 Lite 5G pagamento all’acquisto di 9,99 euro e rate da 10,99 euro per 24 mesi

Tutti i cellulari che vengono comprati con i piani dilazionati abbinati alle offerte Vodafone saranno consegnati gratuitamente dai corrieri del gestore. Potrai seguire il tuo dispositivo e tracciare la spedizione collegandoti al link che il provider ti invierà segnalandoti il servizio di tracking.

Come per tutti gli acquisti online potrai far valer il tuo diritto di recesso entro un massimo di 14 giorni dal momento in cui ricevi il tuo ordine a casa. Se vuoi sfruttare questo tuo diritto dovrai riconsegnare il dispositivo e tutti gli accessori contenuti nella scatola e dovranno essere i dispositivi originali.

Il tuo telefono è garantito da Care Plus

Con Vodafone è in corso una promozione per chi acquista uno smartphone, avrai inclusa nell’offerta anche la Vodafone Care Plus per 3 mesi. Si tratta di un servizio di polizza per il tuo nuovo telefono da alcuni eventi:

garanzia conto danni accidentali (anche quelli causati da liquidi) – valida in ogni parte del mondo

furto e sinistri – questa clausola ti assicura da 3 eventi incidenti in un anno. Qualora dovessero rubarti o danneggiarti il cellulare Vodafone ti renderà un dispositivo dello stesso modello e marca

gestione dell’assicurazione e reclami online

Per attivare questa polizza dovrai procedere in questo modo, collegati online e richiedi questo servizio omaggio. Inserisci il tuo codice IMEI per poter associare la garanzia al tuo smartphone. Al termine dei 3 mesi gratuiti pagherai 3 euro al mese, per sfruttare il periodo promozionale dovrai sottoscrivere l’assicurazione al massimo entro 1 anno dall’acquisto dell’offerta.

Un incentivo per chi attiva le tariffe Infinito

Se hai acquistato, o se vuoi acquistare, una delle offerte Infinito di Vodafone sappi che viene incluso anche il RED Care. Questo servizio ti consentirà di ottenere delle garanzie che proteggono il cellulare da urti o altri danni allo schermo o da incidenti che danneggino la fotocamera.

Le assicurazioni sono differenti a seconda del piano Infinito che hai attivato, per Infinto Base e Gold è inclusa solo la Protezione Schermo ai clienti Black Edition invece viene offerta la KASKO Full. In ogni caso tutti i clienti possono godere del servizio di assistenza per la configurazione del nuovo smartphone e per il trasferimento dei dati.

La protezione viene offerta per 12 mesi, ma se attivi KASKO Smartphone Facile potrai estendere estendere la garanzia di altri 12 mesi.

Gli altri servizi compresi nei piani Vodafone

Qualsiasi sia la promozione smartphone incluso che vuoi attivare con Vodafone, ecco alcuni vantaggiosi servizi che il gestore ti permette di attivare:

Continuità del servizio per parlare e navigare senza limiti per altre 2 giorni in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 0,99 euro per 1 giorno, pagherai solo se lo usi

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno, solo se usi il servizio)

Chiamami e Recall (0,12 euro al giorno, solo in caso di utilizzo)

Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Smart Passport + è un piano per parlare, navigare inviare sms quando si è all’estero, il costo del servizio viene detratto solo se si usa l’offerta. Con questo piano puoi avere fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno

Ricevuta di ritorno SMS: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione. Il servizio ha un costo di 0,25 euro per SMS