WINDTRE smartphone incluso: le offerte di maggio 2020

WINDTRE propone una gamma di soluzione tariffarie che si adattano alle esigenze (e alle tasche) di tutti i consumatori: i piani Medium, Large e XLarge permettono di avere accesso a un bundle di minuti, SMS e dati mensili molto interessante. In più, possono diventare offerte telefono incluso , in quanto consentono di associare alla tariffa anche uno smartphone, da pagare a rat e a un prezzo molto accessibile.

Sono tante le offerte di telefonia mobile proposte dall’operatore WINDTRE: fra queste spiccano i piani Medium, Large e XLarge, che si rivolgono ai clienti interessati a chiamate, messaggi e un certo numero di Giga ogni mese. Si differenziano per un’offerta mensile che è proporzionata al prezzo della tariffa.

Questo significa che a maggiori costi corrisponderanno più Giga, minuti e messaggi a disposizione ogni mese. Inoltre, si tratta di promozioni alle quali può essere associato uno smartphone tra gli ultimi modelli disponibili in circolazione, il quale può essere acquistato non solo a rate, ma solitamente a un prezzo più basso rispetto a quello di listino.

Andiamo alla scoperta delle caratteristiche delle offerte citate e illustriamo quali sono i modelli di smartphone ai quali si può avere accesso scegliendo di sottoscriverne una: ricordiamo che si tratta di tariffe che possono essere attivate da tutti i clienti (vecchi e nuovi), a prescindere dall’operatore di provenienza.

Scopri tutte le proposte di WINDTRE

1. Medium

La prima tariffa telefono incluso di WINDTRE si chiama Medium. Ha un costo mensile di 12,99 euro e include:

chiamate illimitate;

200 SMS;

20 Giga di Internet.

La promozione non prevede costi di attivazione, ma è necessario acquistare una nuova SIM per attivare la promozione, al prezzo di 10 euro. Medium può essere attivata anche con opzione Easy Pay, ovvero attraverso l’addebito diretto su carta di credito, conto corrente e carta conto.

2. Large

La seconda tariffa alla quale è possibile associare uno smartphone di WINDTRE si chiama Large. Ha un costo mensile di 14,99 euro e include:

chiamate illimitate;

200 SMS;

40 Giga di Internet.

La promozione non prevede costi di attivazione, ma è necessario acquistare una nuova SIM per attivare la promozione, al prezzo di 10 euro. Large può essere attivata anche con opzione Easy Pay, ovvero attraverso l’addebito diretto su carta di credito, conto corrente e carta conto.

3. XLarge

XLarge è la terza tariffa per la telefonia mobile con smartphone incluso proposta da WINDTRE. Ha un costo mensile di 16,99 euro e include:

chiamate illimitate;

200 SMS;

60 Giga di Internet.

La promozione non prevede costi di attivazione, ma è necessario acquistare una nuova SIM per attivare la promozione, al prezzo di 10 euro. Xlarge può essere attivata anche con opzione Easy Pay, ovvero attraverso l’addebito diretto su carta di credito, conto corrente e carta conto.

Come funzionano le promozioni telefono incluso

Ci sono diversi modelli di smartphone, tra i più desiderati dal pubblico internazionale, che si possono comprare a rate nel momento in cui si sceglie di sottoscrivere una tariffa per la telefonia mobile. WINDTRE è uno dei provider più convenienti sotto questo punto di vista, in quanto permette di risparmiare sull’acquisto dello smartphone anche fino al 30%.

Le soluzioni telefono incluso sono di tipo modulare, ovvero possono adattarsi in modo diverso rispetto all’offerta attivata. Sono infatti disponibili diverse opzioni di rateizzazione e un listino di modelli tra i quali scegliere. Gli smartphone prevedono generalmente un vincolo di 30 mesi, durante i quali è distribuito il pagamento di 30 rate mensili, per le quali potrebbe anche essere previsto un anticipo, specialmente nel caso di modelli particolarmente costosi.

Ma quali sono i modelli che è possibile comprare attivando una delle offerte WINDTRE? Vediamo di seguito alcuni degli smartphone di maggiore prestigio: dagli iPhone ai Samsung, fino alla proposta di Huawei.

Gli smartphone disponibile con le tariffe WINDTRE

Ecco alcuni esempi dei modelli disponibili con le tre tariffe che abbiamo presentato nei paragrafi precedenti.

Alla tariffa Medium possono essere associati i modelli:

Samsung Galaxy S10 128GB , con anticipo zero, uno sconto di 210 euro e il pagamento di 14,99 euro al mese;

, con anticipo zero, uno sconto di 210 euro e il pagamento di 14,99 euro al mese; Huawei P Smart Z, con anticipo zero, uno sconto di 170 euro e il pagamento di 1,99 euro al mese.

Tali promozioni sono valide con offerta attiva per 24 mesi con carta di credito o SDD.

Alla tariffa Large possono essere associati i modelli:

Xiaomi MI 10 , con anticipo zero, uno sconto di 250 euro e il pagamento di 18,99 euro al mese;

, con anticipo zero, uno sconto di 250 euro e il pagamento di 18,99 euro al mese; Redmi Note 8T, con anticipo zero e uno sconto di 299,90 euro.

Tali promozioni sono valide con offerta attiva per 24 mesi con carta di credito o SDD.

Alla tariffa XLarge possono essere associati i modelli:

iPhone 11 Pro 256GB con anticipo zero, uno sconto di 260 euro e il pagamento di 37,99 euro al mese;

iPhone 11 64GB, con anticipo zero, uno sconto di 250 euro e il pagamento di 19,99 euro al mese.

I modelli Apple

Andando più nel dettaglio nell’analisi dei modelli tra i quali è possibile scegliere, tra i prodotti Apple ci sono l‘iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Sono disponibili in 4 colori differenti e nei formati da 64GB, 256GB e 512GB.

iPhone 11 Pro è uno smartphone con sistema a tripla fotocamera con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, dotato di display Super Retina XDR e con il quale si ha diritto a un anno gratuito di Apple TV+.

Questo modello può essere acquistato con anticipo zero:

con la tariffa Medium, che prevede uno sconto di 160 euro e il pagamento di una rata di 34,99 euro al mese;

con la tariffa Large, che prevede uno sconto di 190 euro e il pagamento di una rata di 33,99 euro al mese;

con la tariffa XLarge che prevede uno sconto di 220 euro e il pagamento di una rata di 32,99 euro al mese.

Il modello Iphone 11 Pro Max può essere acquistato:

con la tariffa Medium, che prevede uno sconto di 120 euro, un anticipo di 49,99 euro e il pagamento di una rata di 37,99 euro al mese;

con la tariffa Large, che prevede uno sconto di 150 euro, un anticipo di 49,99 euro e il pagamento di una rata di 36,99 euro al mese;

con la tariffa XLarge che prevede uno sconto di 180 euro, un anticipo di 49,99 euro e il pagamento di una rata di 35,99 euro al mese.

I modelli Samsung

Tra i modelli Samsung, ci sono invece il Galaxy Z Flip, il Galaxy Fold e l’S20 Ultra 5G, che può permette di avere accesso alla rete 5G.

Il modello Galaxy Fold può essere acquistato:

con la tariffa Medium, che prevede uno sconto di 160 euro, un anticipo di 299,99 euro e il pagamento di una rata di 52,99 euro al mese;

con la tariffa Large, che prevede uno sconto di 190 euro, un anticipo di 299,99 euro e il pagamento di una rata di 51,99 euro al mese;

con la tariffa XLarge che prevede uno sconto di 190 euro, un anticipo di 299,99 euro e il pagamento di una rata di 51,99 euro al mese.

Il modello Samsung Z Flip può essere acquistato:

con la tariffa Medium, che prevede uno sconto di 180 euro, un anticipo di 199,99 euro e il pagamento di una rata di 37,99 euro al mese;

con la tariffa Large, che prevede uno sconto di 210 euro, un anticipo di 199,99 euro e il pagamento di una rata di 36,99 euro al mese;

con la tariffa XLarge che prevede uno sconto di 210 euro, un anticipo di 199,99 euro e il pagamento di una rata di 36,99 euro al mese.

Il modello Samsung S20 Ultra 5G può essere acquistato:

con la tariffa Medium, che prevede uno sconto di 220 euro, anticipo zero e il pagamento di una rata di 35,99 euro al mese;

con la tariffa Large, che prevede uno sconto di 250 euro, anticipo zero e il pagamento di una rata di 34,99 euro al mese;

con la tariffa XLarge che prevede uno sconto di 280 euro, anticipo zero e il pagamento di una rata di 33,99 euro al mese.

La tariffa Unlimited

Oltre alle promozioni elencate in precedenza, è disponibile una quarta tariffa in modalità telefono incluso tra quelle proposte dall’operatore WINDTRE: si tratta di Unlimited, che si contraddistingue perché è una promozione di tipo 5G.

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese e include:

minuti illimitati;

messaggi illimitati;

Giga illimitati.

Con la tariffa Unlimited è possibile acquistare, tra i tanti, i seguenti modelli di smartphone:

iPhone 11 Pro , con uno sconto di 370 euro, anticipo zero e una rata mensile di 27,99 euro;

, con uno sconto di 370 euro, anticipo zero e una rata mensile di 27,99 euro; iPhone 11 Pro Max, con uno sconto di 330 euro, anticipo di 49,99 euro al mese e una rata mensile di 30,99 euro;

con uno sconto di 330 euro, anticipo di 49,99 euro al mese e una rata mensile di 30,99 euro; Samsung Galaxy Fold , con uno sconto di 370 euro, anticipo di 299,99 euro al mese e una rata mensile di 45,99 euro;

, con uno sconto di 370 euro, anticipo di 299,99 euro al mese e una rata mensile di 45,99 euro; Samsung Z Flip , con uno sconto di 390 euro, anticipo di 199,99 euro al mese e una rata mensile di 30,99 euro;

, con uno sconto di 390 euro, anticipo di 199,99 euro al mese e una rata mensile di 30,99 euro; Samsung S20 Ultra 5G, con uno sconto di 430 euro, anticipo zero e una rata mensile di 28,99 euro.

Lo smartphone di Hawei

Un altro smartphone di tipo 5G al quale si può avere accesso con una delle offerte di WINDTRE è il modello Mate XS 5G di Hawei, che può essere acquistato: