Vorresti uno telefono potente e ricco di funzioni senza spendere cifre eccessive? Con le offerte WindTre smartphone incluso può scegliere tra tantissimi modelli di produttori come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi e dilazionare la spesa per l'acquisto in comode rate. WindTre offre anche smartphone abilitati alla navigazione in 5G

Il Natale è passato ma c’è sempre tempo per regalarsi un nuovo telefono. Per risparmiare sulla spesa può essere un’idea affidarsi alle offerte smartphone incluso di WindTre, l’operatore di telefonia mobile più veloce in Italia secondo Ookla e che da novembre permette ai suoi clienti di navigare anche in 5G.

Le tariffe smartphone incluso prevedono di pagare il dispositivo in comode rate, che si sommano all’addebito mensile per il piano mobile. Per queste tariffe è previsto un vincolo di durata da 24 a 30 mesi. WindTre permette di scegliere tra i migliori modelli sul mercato, anche senza anticipo, da associare a promozioni anche con Gigabyte illimitati.

WindTre smartphone incluso: le offerte di Dicembre 2020

WindTre permette di associare l’acquisto a rate di uno smartphone a diversi piani mobili. Per questa modalità è previsto un costo di attivazione di 3 euro e un vincolo di 24 mesi. Il pagamento avviene tramite addebito su carta di credito o conto corrente. E’ anche possibile accedere ad un finanziamento con TAN fisso 0,00%, TAEG 0,00% in 30 mesi, salvo approvazione finanziaria. Con questa modalità spese e costi accessori sono azzerati ma c’è un vincolo di 30 mesi.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited 5G illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Xlarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

Confronta le offerte di WindTre »

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

WindTre permette di scegliere tra i seguenti modelli di smartphone (prezzi di partenza):

Apple

Modello Rate Anticipo iPhone 12 Mini da 64 GB 18 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 19 euro al mese 49,99 euro iPhone 12 Mini da 256 GB 21 euro al mese 99,99 euro iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 20 euro al mese 49,99 euro iPhone 12 da 256 GB 26 euro al mese 299,99 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese iPhone 12 Pro da 256 GB 33 euro al mese 299,99 euro iPhone 12 Pro da 512 GB 35 euro al mese 449,99 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 35 euro al mese 149,99 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 37 euro al mese 249,99 euro iPhone 12 Pro Max da 512 GB 42 euro al mese 399,99 euro iPhone 11 da 64 GB 14,99 euro al mese iPhone 11 da 128 GB 16,99 euro al mese iPhone 11 da 256 GB 19,99 euro al mese 39,99 euro iPhone 11 Pro da 64 GB 26,99 euro al mese iPhone 11 Pro da 256 GB 31,99 euro al mese iPhone 11 Pro da 512 GB 36,99 euro al mese 179,99 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 28,99 euro al mese 49,99 euro iPhone 11 Pro Max da 256 GB 34,99 euro al mese 79,99 euro iPhone 11 Pro Max da 512 GB 37,99 euro al mese 249,99 euro iPhone SE da 64 GB 4,99 euro al mese iPhone SE da 128 GB 7,99 euro al mese

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+

Samsung

Modello Rate Anticipo Samsung Galaxy Z Fold2 5G 44 euro al mese 249,99 euro Samsung Galaxy Note20 4G 13,99 euro al mese Samsung Galaxy Z Flip 33,99 euro al mese 199,99 euro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 30 euro al mese Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 28 euro al mese 49,99 euro Samsung Galaxy Note10+ 16,99 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 5G 20,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 5G 21 euro al mese Samsung Galaxy S20 5G 20 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 4G 16,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 4G 17,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 4G 12,99 euro al mese Samsung GalaxyS10+ 13,99 euro al mese Samsung Galaxy Note10 Lite 6,99 euro al mese Samsung Galaxy A51 zero Samsung Galaxy A41 zero Samsung Galaxy A21s zero Samsung Galaxy A20s zero Samsung Galaxy A31 zero Samsung Galaxy S20 FE 8,99 euro al mese Samsung Galaxy A20e zero

Huawei

Modello Rate Anticipo Huawei P Smart 2020 zero Huawei P40 Lite E zero Huawei P Smart 2021 zero Huawei Mate XS 5G 30 euro al mese 1299,90 euro Huawei P40 Pro+ 28 euro al mese Huawei Mate 40 Pro 23 euro al mese Huawei P40 Pro 15 euro al mese Huawei P30 Pro New Edition 11,99 euro al mese Huawei P40 8 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition zero Huawei P40 Lite zero Huawei Y6p zero Huawei Y6s 2019 zero

Altri produttori

Modello Rate Anticipo Oppo A53s zero Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese Oppo Reno 4 Z 2 euro al mese Oppo A91 zero Oppo A9 2020 zero Motorola Razr 29,99 euro al mese 199,99 euro Motorola Razr 5G 30,99 euro al mese 199,99 euro Moto G Pro zero Xiaomi Mi 10T 3 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite zero Xiaomi Mi 10 T Pro 8 euro al mese Xiaomi Redmi Note 8T zero Xiaomi Redmi Note 9 zero Xiaomi Redmi 9 zero

WindTre è uno degli operatori più convenienti per l’acquisto di uno smartphone anche per la presenza delle offerte Smart Pack. Questa famiglia di tariffe permette di accedere a modelli top di gamma selezionati in associazione a un piano mobile pensato per soddisfare le esigenze di specifiche categorie di utenti. In questo caso il telefono può essere prenotato online ma il ritiro avviene direttamente in negozio.

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e prevede un vincolo di 30 mesi. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi10 T Lite zero Xiaomi Mi10 T 3 euro al mese Xiaomi Mi 10 T Pro 8 euro al mese Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese Huawei P40 Pro 15 euro al mese iPhone 12 Mini da 64 GB 18 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 19 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 20 euro al mese Samsung Galaxy Note 20 5G 21 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese Samsung Galaxy S20 Ultra 30 euro al mese

2. Smart Pack 100 con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Samsung Galaxy A21s zero Oppo A53s zero Oppo A9 2020 zero Samsung Galaxy A20e zero Huawei P40 Lite 1 euro al mese Samsung Galaxy A51 2 euro al mese Xiaomi Mi 10 Lite 4 euro al mese iPhone SE (2020) da 128 GB 13 euro al mese iPhone SE (2020) da 64 GB 10 euro al mese Xiaomi Mi 10 T Lite 3 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition 3 euro al mese

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa (50 GB gratis al mese da utilizzare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15). A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2020 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A21s 2 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro

4. Smart Pack Young con Easy Pay (solo under 30)

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa (50 GB gratis al mese da utilizzare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15). A Smart Pack Young può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2020 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A21s 2 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Huawei P Smart (2020) 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A31 da 128 GB 6 euro al mese 49,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Xiaomi Mi 10 T Lite 8 euro al mese 49,99 euro

Chi è già cliente WindTre da almeno 6 mesi e ha sottoscritto un’offerta ricaricabile con opzione dati attiva fino al 14/1/21 può acquistare in negozio i seguenti modelli di smartphone in XMAS Edition:

Modello Rata Anticipo Samsung Galaxy A20e zero 49,99 euro Samsung Galaxy A41 99 cent 69,99 euro Huawei P40 Lite E zero 49,99 euro Huawei P Smart 2021 zero 79,99 euro Xiaomi Redmi 9 zero 49,99 euro Xiaomi Redmi Note 9 99 cent 69,99 euro Oppo A53s zero 49,99 euro Oppo A91 99 cent 99,99 euro