WINDTRE offerte fisso e mobile: nuove promozioni di luglio 2020

WINDTRE è un operatore la cui proposta per la connessione fissa e mobile è davvero a tutto tondo: prevede infatti offerte per avere Internet a casa e sullo smartphone pensate per soddisfare un pubblico molto vasto, a prezzi davvero molto competitivi. Ecco quali sono le migliori promozioni WINDTRE da sottoscrivere a luglio 2020.

Le offerte fisso e mobile proposte da WINDTRE sono davvero molto vantaggiose: per quanto riguarda la connessione Internet casa, sono disponibili promozioni che si adattano alle esigenze di clienti diversi, ovvero la possibilità di attivare piani con la FTTH, FTTC o con la rete ADSL.

L’offerta mobile prevede tutta una serie di soluzioni che prevedono costi e vantaggi differenti e che, in alcuni casi, si riferiscono a una fascia di pubblico ben precisa: è il caso, per esempio, delle offerte destinati ai giovani o agli studenti.

Analizziamo di seguito quali sono le proposte per la casa e per lo smartphone più convenienti tra quelle messe a disposizione da WINDTRE e che si consiglia di sottoscrivere nel mese di luglio 2020.

Le offerte fisso di WINDTRE

Le offerte Internet casa di WINDTRE sono declinabili in tre versioni differenti a seconda della velocità di connessione. Nello specifico, si tratta di:

Super Fibra Unlimited , che permette di viaggiare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

, che permette di viaggiare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload; Internet 200/100 Unlimited , che permette di viaggiare alla velocità della fibra FTTC di 200 o 100 Mega in download e di 20 Mega in upload;

, che permette di viaggiare alla velocità della fibra FTTC di 200 o 100 Mega in download e di 20 Mega in upload; Internet 20 Unlimited, che è la connessione Internet di tipo ADSL, con quale navigare alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

1. Super Fibra Unlimited

L’offerta Internet casa chiamata Super Fibra Unlimited può essere attivata da tutti i clienti che sono raggiunti dalla fibra FTTH: scopri subito se il luogo in cui abiti è coperto e sottoscrivi la promozione di WINDTRE direttamente online.

L’offerta ha un costo di 26,98 euro al mese e include la Super Fibra fino a 1 Gigabit al secondo, oltre che le chiamate illimitate e il modem inclusi, senza costi aggiuntivi: oltre al modem è previsto anche il servizio di assistenza gratuita.

All’offerta Internet casa è associata anche una promozione speciale per lo smartphone che permette di attivare una SIM al costo di 9,99 euro al mese, nella quale sono inclusi Giga e minuti illimitati: può essere attivata online oppure recandosi presso uno store WINDTRE.

2. Internet 200/100 Unlimited

L’offerta Internet 200/100 Unlimited permette di navigare con la fibra misto rame, chiamata FTTC: si tratta di una tipologia di connessione che raggiunge un bacino di utenti molto più ampio rispetto a quello previsto dalla fibra FTTH. Verifica la tua copertura e attiva la promozione cliccando sul pulsante in basso.

Nel piano mensile sono inclusi:

la connessione Internet illimitata;

le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili senza lo scatto alla risposta;

il modem e il contributo di attivazione gratuiti.

La promozione ha un costo mensile fisso di 26,98 euro.

3. Internet 20 Unlimited

Internet 20 Unlimited ha un costo di 26,98 euro al mese e si rivolge a tutti quei clienti che sono coperti dalla rete ADSL: scopri tutte le caratteristiche della promozione e attivala direttamente online cliccando sul box qui sotto.

L’abbonamento prevede:

la connessione Internet illimitata;

le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili senza lo scatto alla risposta;

il modem e il contributo di attivazione gratuiti.

Le offerte mobile di WINDTRE

Quali sono le migliori promozioni da attivare sul proprio smartphone a luglio 2020 per connettersi in mobilità? Le proposte disponibili sono davvero numerose: WINDTRE ha messo insieme l’esperienza maturata negli anni sia da Wind sia da Tre nel settore delle offerte per la telefonia mobile per mettere in piedi una gamma di promozioni molto variegata.

Andando più negli dettaglio, da un lato ci sono offerte mobile più moderne, nelle quali viene dato spazio ai Giga disponibili sullo smartphone, in modo da andare incontro a una domanda sempre crescente, dall’altro sono presenti piani tariffari ben diversi, che vengono strutturati sulla base delle necessità che variano a seconda dell’età.

Volendo fare un esempio, un lavoratore che utilizza lo smartphone in modalità hotspot anche per lo svolgimento delle sue mansioni avrà bisogno di un numero di Giga maggiore rispetto a un sessantenne che utilizza Internet solo per scrivere messaggi su WhatsApp.

Tra le varie soluzioni, ne suggeriamo tre individuate con il comparatore di SOStariffe.it e che permettono di disporre di un buon numero di Giga.

Si tratta di:

WINDTRE MEDIUM;

WINDTRE LARGE;

WINDTRE XLARGE.

Scopri subito le loro caratteristiche cliccando sul link qui sotto.

1. WINDTRE MEDIUM

La versione Medium di questa linea proposta da WINDTRE ha un costo di 12,99 euro al mese: non prevede costi di attivazione, ma unicamente un contributo per l’acquisto di una nuova SIM.

Il piano mensile prevede:

chiamate illimitate;

200 SMS;

20 Giga di Internet.

2. WINDTRE LARGE

La versione LARGE è perfetta per chi ha bisogno di un numero maggiore di Giga per navigare da mobile: ha un costo mensile di 14,99 euro, non prevede contributi di attivazione e necessita dell’acquisto di una nuova SIM, al prezzo di 10 euro.

Il piano mensile prevede:

chiamate illimitate;

200 SMS;

40 Giga di Internet.

3. WINDTRE XLARGE

XLARGE rappresenta, infine, la versione più completa di questa particolare tipologia di piani tariffari proposti da WINDTRE, nella quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

200 SMS;

60 Giga di Internet.

La promozione ha un costo di 16,99 euro al mese, non prevede contributi di attivazione, ma anche in questo caso si dovrà acquistare una nuova SIM al costo di 10 euro.

Esiste poi una quarta proposta, chiamata Unlimited, la quale si contraddistingue per la navigazione alla massima velocità, con rete di tipo 5G, Giga, chiamate e minuti illimitati, al costo di 29,99 euro al mese. Questa offerta è disponibile unicamente in versione Easy Pay, ovvero con attivazione tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Le offerte voce e Internet

Le offerte per la telefonia mobile di WINDTRE sono poi suddivise in offerte solo Internet, offerte solo voce e offerte Internet e voce. Tra le migliori soluzioni appartenenti alla categoria Internet e voce troviamo, oltre a quelle già citate:

Unlimited Gaming;

Young Summer Edition;

Student;

Junior;

Junior+;

Senior;

Start.

In tabella sono stati riassunti i vantaggi di ogni promozione sopra elencata: come sarà possibile notare, le promozioni sono state ideate per fasce di pubblico per precise, quindi si potrà scegliere quella più adatta ai propria bisogni sulla base dell’età.

Nome tariffa Caratteristiche offerta Giga Gaming È riservata a chi ha meno di 30 anni: include Giga, minuti e SMS illimitati e il gioco MotoGP 20: ha un costo di 29,99 euro al mese Young Summer Edition È riservata a chi ha meno di 30 anni: include Giga, minuti e SMS illimitati al costo di 9,99 euro per 3 mesi Student È riservata agli studenti con meno di 20 anni: include 80 Giga e minuti e SMS illimitati al costo di 9,99 euro al mese Junior È riservata a chi ha meno di 14 anni: include 60 Giga, minuti illimitati verso i numeri WINDTRE e 100 minuti verso tutti, al costo di 6,99 euro Junior+ È riservata a chi ha meno di 14 anni: include 60 Giga, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al costo di 8,99 euro al mese Senior È riservata a chi ha più di 60 anni: include 6 Giga, 200 SMS e minuti illimitati al costo di 9,99 euro al mese Start È disponibile fino al 26 luglio: include 20 Giga, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 11,99 euro al mese

