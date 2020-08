WINDTRE: nuova rimodulazione in arrivo a settembre con rincari di 4 Euro al mese

L’estate terminerà con una nuova rimodulazione tariffaria per i clienti WINDTRE. L’operatore, infatti, ha annunciato una modifica delle condizioni contrattuali per alcuni clienti di rete mobile che verranno contattati, tramite un SMS, a partire dal prossimo 19 di agosto. Ecco quali sono le modifiche annunciate dall’operatore.

Nuova rimodulazione in arrivo per alcuni clienti WINDTRE a settembre

Anche WINDTRE annuncia una nuova rimodulazione per la fine dell’estate. Dopo la maxi rimodulazione annunciata da TIM (per i clienti di rete fissa) ad inizio settimana, infatti, i clienti WINDTRE di rete mobile si preparano a registrare una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Tale modifica riguarderà i piani tariffari a consumo.

Gli utenti interessati dalla rimodulazione verranno contattati da WINDTRE tramite un’SMS a partire dal 19 agosto. La data di entrata in vigore della modifica contrattuale è fissata per il 23 settembre. La rimodulazione, in ogni caso, sarà effettiva dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione via SMS. Senza tale comunicazione, infatti, non ci sarà alcuna modifica.

L’operatore ha “giustificato” la nuova rimodulazione tariffaria specificando che la modifica contrattuale con “l’obiettivo di garantire gli investimenti e continuare ad assicurare un servizio di qualità”. Ecco i dettagli della nuova rimodulazione annunciata questa settimana dall’operatore:

Rincari sino a 4 Euro al mese per i piani a consumo di WINDTRE

La nuova rimodulazione WINDTRE in vigore dal prossimo mese di settembre riguarderà le SIM ricaricabili con un piano a consumo attivo. Gli utenti che verranno coinvolti dalla rimodulazione potranno contare su di un nuovo piano tariffario caratterizzato da un costo di 4 Euro al mese a cui corrisponderà un credito di pari importo da utilizzare con una tariffazione a consumo.

La rimodulazione prevede un costo di 29 centesimi al minuto, senza alcun scatto alla risposta, per le chiamate verso i numeri di rete fissa e mobile. Per quanto riguarda gli SMS, invece, è previsto un costo di 29 centesimi cadauno. La navigazione Internet sarà disponibile con 1 GB di traffico dati giornaliero al costo di 99 centesimi di Euro. L’addebito del costo della navigazione Internet avverrà solo in caso di effettivo utilizzo.

Maggiori dettagli sul nuovo piano tariffario a consumo che riguarderà i clienti WINDTRE al centro della rimodulazione verranno comunicati dall’operatore agli utenti coinvolti con l’apposito SMS. Naturalmente, come avviene per qualsiasi altra rimodulazione, è possibile esercitare il diritto di recesso e passare ad altro operatore senza alcun costo aggiuntivo oppure richiedere la disattivazione della SIM.

Per esercitare il diritto di recesso con WINDTRE è possibile sfruttare una delle seguenti opzioni:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

via PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

recandosi in un punto vendita WINDTRE

chiamata al 159

contattando l’assistente digitale “WILL” in Area Clienti e app WINDTRE

Per maggiori dettagli è, invece, possibile contattare il servizio clienti di WINDTRE e richiedere tutte le informazioni utili in merito a questa modifica contrattuale.

Le migliori offerte mobile per smartphone di agosto 2020

I clienti rimodulati possono passare ad altro operatore ed attivare una delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato. Per scoprire le migliori tariffe del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile sia su Android che su iOS.

Ecco alcune delle offerte più economiche del momento da attivare:

Creami WOW 10 GB di PosteMobil e: minuti ed SMS illimitati e 10 GB al mese in 4G a 4,99 Euro al mese

e: minuti ed SMS illimitati e 10 GB al mese in 4G a 4,99 Euro al mese Very 4,99 di Very Mobile : minuti ed SMS illimitati e 30 GB al mese in 4G (sino a 30 Mbps) a 4,99 Euro al mese (attivabile solo da nuovi numeri o da chi passa da Iliad o da un virtuale)

: minuti ed SMS illimitati e 30 GB al mese in 4G (sino a 30 Mbps) a 4,99 Euro al mese (attivabile solo da nuovi numeri o da chi passa da Iliad o da un virtuale) Kena 5,99 : minuti ed SMS illimitati e 70 GB al mese in 4G (sino a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese (attivabile solo da nuovi numeri o da chi passa da Iliad o da un virtuale)

: minuti ed SMS illimitati e 70 GB al mese in 4G (sino a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese (attivabile solo da nuovi numeri o da chi passa da Iliad o da un virtuale) ho. 5,99: minuti ed SMS illimitati e 70 GB al mese in 4G (sino a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese (attivabile solo da nuovi numeri o da chi passa da Iliad o da un virtuale)

minuti ed SMS illimitati e 70 GB al mese in 4G (sino a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese (attivabile solo da nuovi numeri o da chi passa da Iliad o da un virtuale) Giga 50 di Iliad: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali, 50 GB in 4G a 7,99 Euro al mese

