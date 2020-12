Per Natale vuoi regalarti una connessione Internet stabile e veloce per la tua casa? WindTre permette di navigare alla massima velocità con chiamate, modem e attivazione inclusi. In più, regala un abbonamento ad Amazon Prime per un anno. Scopri tutte i dettagli sulle offerte WindTre Internet casa

WindTre è tra i principali operatori di rete fissa in Italia. L’operatore permette di scegliere tra offerte Internet casa tutto incluso con diverse tecnologie di connessione a seconda della copertura disponibile. Chi è già cliente del gestore ottiene anche Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia.

WindTre Internet Casa: le offerte di dicembre 2020

WindTre dispone di offerte fibra casa davvero tutti i gusti. Le tariffe comprendono anche chiamate verso fissi e mobili, modem e attivazione. A dicembre è anche incluso un abbonamento ad Amazon Prime. La piattaforma offre consegne veloci e illimitate per gli acquisti effettuati online, film e serie TV in streaming, ebook, musica e spazio illimitato nel cloud per le proprie foto.

1. Super Fibra

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

Possibilità di sottoscrivere Unlimited Special con minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

La tariffa ha un costo di 28,98 euro al mese fino al 7/12/20. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 29,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro. In caso di ADSL a 7 Mbps la tariffa costa 33,98 euro al mese. L’operatore permette di acquistare un Wi-Fi extender per ampliare la copertura del segnale in casa al costo di 2 euro. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Il modem incluso dell’offerta dispone di:

doppia rete wireless a 2,4 Ghz e 5 GHz

installazione semplificata

possibilità di connettere fino a 100 dispositivi

navigazione sicura con Family Protect

All’offerta è possibile aggiungere:

Wind Family Protect : il servizio permette di proteggere i propri figli dai principali pericoli del web e prevede le due app Wind Family Protect (da installare sul telefono dei genitori) e Wind Family Junior (da installare sul telefono dei bambini). La piattaforma consente di proteggere i dispositivi connessi alla rete e IoT (Internet of Things) da phishing, link dannosi e malware. E’ possibile creare un profilo specifico per ogni membro della famiglia con livelli diversi di sicurezza. Da mobile è possibile monitorare il tempo di utilizzo di Internet dei bambini, decidere a quali contenuti possono accedere, verificare in real time la loro posizione e bloccare la connessione impostando limiti di tempo per la notte e lo studio. Entrambe le app sono disponibili gratuitamente per iPhone e Android. Wind Family Protect è disponibile a 99 cent al mese con primo mese gratuito

: il servizio permette di proteggere i propri figli dai principali pericoli del web e prevede le due (da installare sul telefono dei genitori) e (da installare sul telefono dei bambini). La piattaforma consente di proteggere i dispositivi connessi alla rete e IoT (Internet of Things) da phishing, link dannosi e malware. E’ possibile creare un profilo specifico per ogni membro della famiglia con livelli diversi di sicurezza. Da mobile è possibile monitorare il tempo di utilizzo di Internet dei bambini, decidere a quali contenuti possono accedere, verificare in real time la loro posizione e bloccare la connessione impostando limiti di tempo per la notte e lo studio. Entrambe le app sono disponibili gratuitamente per iPhone e Android. è disponibile a con Call Your Country Home: chiamate illimitate verso fissi internazionali a 5 euro al mese

Altre offerte Internet casa:

Internet 200 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FTTC

(in FTTC/FTTC NGA): fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FTTC Internet 100 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FTTC

(in FTTC/FTTC NGA): fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FTTC Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload in ADSL

(in ADSL): fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload in ADSL Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mbps in download e 256 Kbps in upload in ADSL

2. WindTre Absolute

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

La tariffa ha un costo di 27,99 euro al mese. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta (25,99 euro). Nell’offerta non è incluso il modem. Per chi necessita di assistenza tecnica nell’installazione del modem il costo di 30 euro mentre per l’intervento di un tecnico in loco il prezzo è di 60 euro.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FTTH : fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

: fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload FTTC : fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload

: fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload ADSL: fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload in ADSL

3. Bonus Internet 2020 – Super Fibra

Dal 9 novembre è possibile richiedere il bonus PC e Internet del Ministero dello Sviluppo Economico e ottenere un voucher di 500 euro suddiviso in 200 euro per l’attivazione di una linea fissa da almeno 30 Mbps e 300 euro per l’acquisto di un tablet o PC. I dispositivi vengono forniti in comodato d’uso. L’utente ne diventerà proprietario dopo 12 mesi. Il bonus è valido per famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro e non ha già attiva una linea fissa da 30 Mbps.

L’offerta di WindTre prevede:

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

Possibilità di sottoscrivere Unlimited Special con minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

La tariffa ha un costo di 7,31 euro al mese per 12 mesi, poi 28,98 euro al mese, con il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus di seconda generazione. Il dispositivo dispone di display 10,3″ full HD e altoparlanti laterali con tecnologia Dolby Atmos e inclusa una powerbank da 10.000 mAh. In alternativa, è possibile sottoscrivere la tariffa da 12,31 euro al mese per 12 mesi, poi 28,98 euro al mese, con il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 159 euro.

L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 8,31 euro al mese con tablet Lenovo o 13,31 euro al mese con tablet Samsung e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili a 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

WindTre permette di scegliere anche tariffe che formalmente sono dedicate alla telefonia mobile ma includono un modem Wi-Fi portatile che può essere collegato a qualsiasi presa di corrente. Il piano quindi permette non solo di connettersi ad Internet a casa ma anche fuori dalle mura domestiche. In questo caso la connettività avviene in modalità FWA (Fixed Wireless Access) e il segnale raggiunge il router tramite la rete 4G (velocità media di 44.43 Mbps secondo le rilevazioni di Ookla). Recentemente l’operatore ha lanciato anche la sua offerta 5G in alcuni Comuni.

4. Cube XL Unlimited

Giga illimitati a casa (5G Ready)

Modem WebCube. 4G+ incluso

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi (altrimenti 49,99 euro). La SIM ha un costo di 10 euro. La tariffa può essere prenotata online e acquistata poi in negozio. La copertura è limitata ad alcuni Comuni.

5. Cube Large con Easy Pay

100 GB per navigare in Internet alla massima velocità

Modem WebCube. 4G+ incluso

La tariffa ha un costo di 12,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene prenotata in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi (altrimenti 49,99 euro). Con sottoscrizione online l’attivazione è gratuita fermo restando gli stessi vincoli di durata. La SIM ha un costo di 10 euro. Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano si applica la tariffa di 99 cent per 1 GB al giorno fruibile fino alle 23:59.

WindTre: ulteriori dettagli sulla rete

WindTre offre copertura in tutte le principali tipologie di connessione fissa ed è stata premiata dalla società di analisi indipendente nPerf per la velocità di download (62,38 Mbps di media). Potete verificare la copertura disponibile nel vostro Comune utilizzando l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

La FTTH (Fiber to the Home) prevede che la fibra ottica raggiunga direttamente il modem dell’utente. La velocità è di 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. Nelle aree Bianche coperte da Open Fiber le prestazioni in download sono di 300 Mbps. L’intervallo di latenza, ovvero il tempo di risposta della rete, è di 10 Ms. Tra i Comuni raggiunti con FTTH da WindTre figurano: Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Empoli, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Grosseto, La Spezia, L’aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Olbia, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Selargius, Siracusa, Sondrio, Taranto, Terni, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli e Verona.

Con la FTTC (Fiber to the Cabinet) la fibra ottica arriva fino alla cabina stradale posta nei pressi delle abitazioni. Il segnale raggiunge poi l’utente tramite la tradizionale rete in rame. In questo caso è possibile navigare fino a 100/200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. In ADSL invece la velocità massima è di 20 Mbps in download (7 Mbps dove non disponibile) e 1 Mbps in upload

A seconda della tecnologia è prevista una velocità di download differente:

FTTH FTTC ADSL Film 2 GB 16 secondi 80 secondi 800 secondi Foto 1 GB 8 secondi 40 secondi 400 secondi Musica 5 MB 4 secondi 25 secondi 200 secondi