WINDTRE eSIM: ci sono offerte ad agosto 2021?

WINDTRE eSIM: esistono e di cosa si tratta di preciso? A rispondere a questa domanda è lo stesso operatore di telefonia mobile in una sezione del proprio sito dedicata a risolvere i dubbi della community.

Nella pratica, la eSIM WINDTRE non è altro che una SIM digitale, con la quale sarà possibile attivare un piano sul proprio dispositivo mobile, senza dover utilizzare una SIM fisica, quindi removibile.

Come funzionano le eSIM e cosa bisogna fare per averne una? Scopriamo insieme qual è la procedura prevista nel caso di WINDTRE.

Come si utilizza una eSIM WINDTRE

La prima operazione da portare a termine per installare e attivare una linea telefonica su una eSIM consiste nel download di un profilo eSIM. Di cosa si tratta?

Il profilo eSIM non è altro che un file protetto da una cifratura, scaricabile dalla rete di WINDTRE con il protocollo sicuro HTTPS. Per scaricarlo si dovrà scansionare il QR code contenuto nel voucher relativo alla eSIM acquistata.

Le funzioni di una eSIM saranno esattamente le stesse di quelle di una SIM rimovibile, quindi sarà possibile, per esempio, collegarsi a Internet. La eSIM sarà caratterizzata da due codici:

il codice IMSI indica il profilo del cliente sulla rete WINDTRE;

il codice ICCID indica il profilo eSIM e viene richiesto nel caso di passaggio a un altro operatore o di sostituzione della eSIM con un’altra.

Vantaggi eSIM WINDTRE

Le eSIM di WINDTRE comportando diversi vantaggi, tra i quali la possibilità di poter contenere diversi profili eSIM, ovvero diverse offerte mobile, ognuna con il proprio numero.

Ovviamente, non sarà possibile utilizzare le varie linee nello stesso momento, ma si dovrà effettuare il passaggio dall’una all’altra attraverso uno specifico menu presente sul dispositivo mobile, che permetterà di attivare e spegnere le diverse offerte attive sul proprio profilo eSIM.

In giro, è possibile acquistare:

dispositivi che adottano unicamente le eSIM;

device DUAL SIM, che permettono di inserire sia la SIM rimovibile sia la eSIM.

Offerte mobile agosto 2021 eSIM WINDTRE

Le eSIM dell’operatore WINDTRE potranno essere acquistate presso gli store fisici dell’operatore, presso i quali si riceverà il voucher sul quale è presente il QR code e con cui attivare il proprio profilo eSIM.

La eSIM sarà identificata in modo univoco dal codice EID, che è presente sulla scatola del dispositivo, e permetterà di attivare soltanto dei piani prepagati di tipo:

consumer;

micro.business, ovvero per le partite IVA.

Questo significa che non si potranno sottoscrivere tutte le offerte mobile proposte dall’operatore WINDTRE, ma unicamente le tipologie indicate in elenco.

Scaricare e attivare una eSIM WINDTRE

Nel momento in cui si sceglie di comprare una eSIM ci sono diverse possibilità: i già clienti Wind o WINDTRE potranno, per esempio, richiedere di trasferire il proprio numero su uno smartphone compatibile con la eSIM.

Per farlo, dovranno:

comprare una eSIM sostitutiva;

chiedere un cambio di SIM.

Nel caso in cui, invece, si fosse clienti WINDTRE, Tre o di altri operatori, e si volesse attivare un nuovo numero, si dovrà andare presso un negozio WINDTRE e comprare una nuova eSIM.

Dopo aver scansionato il QR code relativo alla eSIM acquistata, si dovrà completare la sua configurazione: per farlo, si dovrà essere connessi a Internet. In sole 24 ore la eSIM sarà attiva.

Per quanto riguarda il codice PIN della eSIM, sarà disabilitato, ma sarà possibile riabilitarlo tramite il menu del proprio smartphone. Se si digiterà il PIN in modo errato per 3 volte consecutive, la eSIM si bloccherà, come accade nel caso di una SIM removibile. Per sbloccarla, sarà necessario inserire il relativo codice PUK e impostare un nuovo PIN.

Nell’ipotesi in cui, invece, si dovesse inserire un PUK errato per 10 volte consecutive, la SIM andrebbe in blocco in modo permanente e sarebbe necessario sostituirla.

Spostare la eSIM su un altro cellulare

Quando si procede con l’attivazione di una eSIM sul proprio smartphone, è bene sapere che il QR Code potrà essere utilizzato una sola volta. Cosa bisogna fare, dunque, per trasferire l’eSIM su un altro telefono?

In questo caso, sarà sufficiente recarsi presso un negozio WINDTRE e comprare una eSIM sostitutiva con la quale effettuare il trasferimento di eSIM. In pratica, si riceverà un nuovo QR Code.

Si ricorda che:

si dovrà andare in negozio anche per il passaggio da eSIM a SIM rimovibile;

la eSIM sostitutiva sarà necessaria anche nel caso in cui sia stato cancellato il profilo eSIM o sia stato effettuato un reset dal proprio smartphone.

WINDTRE eSIM: quanto costano

Le eSIM di WINDTRE hanno un costo pari:

a 10 euro , nel caso di nuovo numero;

a 15 euro, nel caso in cui si volesse acquistare una eSIM sostitutiva.

Qualora fossi interessato a verificare i costi delle eSIM di altri operatori, prova a dare un’occhiata al comparatore di offerte mobile di SOStariffe.it.

Tornando a WINDTRE, ecco quali sono gli smartphone compatibile con le eSIM vendute dall’operatore:

Apple iPhone 12;

Apple iPhone 12 Pro;

Apple iPhone 12 Pro Max;

Apple iPhone 12 Mini;

Apple iPhone Xs;

Apple iPhone Xs Max;

Apple iPhone XR;

Apple iPhone 11;

Apple iPhone 11 Pro;

Apple iPhone 11 Pro Max;

Apple iPhone SE;

Samsung GALAXY S21;

Samsung GALAXY S21+;

Samsung GALAXY S21 ULTRA;

Samsung GALAXY Z FOLD2 5G;

Samsung GALAXY FOLD;

Samsung GALAXY ZFlip 5G;

Samsung GALAXY ZFlip;

Samsung GALAXY S20;

Samsung GALAXY S20 5G;

Samsung GALAXY S20+;

Samsung GALAXY S20+ 5G;

Samsung GALAXY S20 ULTRA 5G;

Samsung GALAXY NOTE20 4G;

Samsung GALAXY NOTE20 5G;

Samsung GALAXY NOTE20 ULTRA 5G;

Huawei Mate 40 Pro;

Huawei P40;

Huawei P40 Pro;

Google Pixel 5;

Google Pixel 4a;

Google Pixel 3;

Google Pixel XL;

Google Pixel 3a XL;

Motorola Razr 5G;

Motorola Razr;

OPPO FIND X3 PRO.

Nel caso in cui si dovessero avere problemi o malfunzionamenti con le eSIM WINDTRE, si consiglia di richiedere fin da subito il supporto di un negozio ufficiale.

Offerte WINDTRE agosto 2021: quelle di tipo 5G

A proposito delle offerte messe a disposizione da WINDTRE per il mese di agosto 2021, ecco quali sono le migliori soluzioni di tipo 5G, che potranno essere attivate direttamente online senza dover pagare costi aggiuntivi.

Medium 5G Limited Edition ha un costo mensile di 12,99 euro al mese e include:

il 5G Priority Pass;

50 Giga di Internet, alla massima velocità;

minuti illimitati e 200 SMS;

fino a 3 SIM aggiuntive con Family;

il blocco dei servizi a sovrapprezzo;

la ricarica con modalità Easy Pay.

Large 5G Limited Edition ha un costo di 16,99 euro a mese e include:

il 5G Priority Pass;

70 Giga di Internet, alla massima velocità;

minuti illimitati e 200 SMS;

fino a 3 SIM aggiuntive con Family;

il blocco dei servizi a sovrapprezzo;

la ricarica con modalità Easy Pay.

XLarge 5G Limited Edition ha un costo di 16,99 euro al mese e include:

il 5G Priority Pass;

Giga illimitati per 3 mesi, alla massima velocità;

minuti illimitati e 200 SMS;

il blocco dei servizi a sovrapprezzo;

il Call Center senza attese;

la ricarica con modalità Easy Pay.

Unlimited 5G ha un costo fisso mensile di 29,99 euro e comprende:

il 5G Priority Pass;

Giga illimitati, alla massima velocità;

minuti illimitati e 200 SMS;

il blocco dei servizi a sovrapprezzo;

il Call Center senza attese;

la ricarica con modalità Easy Pay.

Si ricorda che per utilizzare al massimo le offerte in elenco, si dovrà vivere in una città dove il 5G è già funzionante e si dovrà, al contempo, avere un dispositivo che supporti il 5G. Nel caso in cui non lo si avesse ancora, si consiglia di dare un’occhiata ai vari modelli di ultima generazione che è possibile comprare con WINDTRE grazie a una delle sue offerte con telefono incluso.

