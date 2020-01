Wind Telefono Incluso: le migliori offerte con smartphone a gennaio 2020

Scegliere di acquistare uno smartphone a rate abbinandolo alla propria tariffa mobile, sfruttando una delle tante offerte “Telefono Incluso”, può essere una soluzione molto conveniente, soprattutto se si sta valutando l’acquisto di un top di gamma. Wind propone un gran numero di offerte con smartphone che possono rappresentare delle ottime soluzioni per chi è in cerca di un nuovo dispositivo. Ecco tutte le migliori offerte Wind con Telefono Incluso di gennaio 2020.

Se si sta valutando l’acquisto di un nuovo smartphone ed in particolare se il dispositivo che si desidera è un top di gamma, è opportuno analizzare nel dettaglio le migliori offerte con smartphone incluso di gennaio 2020. Tra gli operatori di telefonia mobile che mettono a disposizione dei loro clienti questo particolare tipo di offerte troviamo Wind che presenta tantissime opzioni tra cui scegliere per poter attivare una tariffa mobile conveniente da abbinare ad uno smartphone con pagamento rateale.

Le offerte Wind con Telefono Incluso di gennaio 2020 prevedono una struttura ben definitiva con un anticipo e 30 rate mensili. Gli importi effettivi da pagare dipenderanno dal dispositivo scelto mentre nella maggior parte dei casi (di sicuro per tutti i top di gamma) l’utente dovrà fornire una Carta di Credito per poter completare l’attivazione dell’offerta. Solitamente, le offerte Wind presentano una rata finale che viene azzerata se il cliente mantiene attiva la sua offerta per tutti i 30 mesi.

Tra le migliori offerte Wind con Telefono Incluso di gennaio segnaliamo:

All Digital ; si tratta di una tariffa attivabile direttamente online con l’utente che ha la possibilità di abbinare uno smartphone a rate direttamente dal sito Wind

; si tratta di una tariffa attivabile direttamente online con l’utente che ha la possibilità di abbinare uno smartphone a rate direttamente dal sito Wind All Inclusive Easy Pay ; si tratta di una tariffa attivabile in negozio che può essere utilizzata per abbinare un telefono da acquistare a rate

; si tratta di una tariffa attivabile in negozio che può essere utilizzata per abbinare un telefono da acquistare a rate Wind Smart Pack e Wind Smart Pack Top; le offerte Smart Pack di Wind abbinano in un’unica soluzione una tariffa mobile ed uno smartphone; in questo caso, i modelli disponibili da scegliere sono pochi ma le condizioni sono decisamente favorevoli

All Digital con opzione Smartphone Incluso

Una delle principali opzioni per chi è interessato ad attivare un’offerta Telefono Incluso con Wind è rappresentata dalla possibilità di attivare la tariffa All Digital di Wind con l’opzione Smartphone Incluso. Chi sceglie questa soluzione andrà a sottoscrizione un vincolo di 30 mesi e dovrà aggiungere al costo mensile dell’offerta anche il costo delle rate dello smartphone (sono previste 30 rate mensili). A seconda del modello scelto, è previsto anche un contributo iniziale.

Prima di entrare nei dettagli relativi agli smartphone acquistabili con questa soluzione, analizziamo le caratteristiche di All Digital. Si tratta di un’offerta ricaricabile disponibile per chi passa a Wind da qualsiasi altro operatore oppure per i già clienti Wind interessati a cambiare piano tariffario. All Digital include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia ed in roaming in UE

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia ed in roaming in UE SMS a consumo; al costo di 0,99 Euro in più al mese è possibile aggiungere 200 SMS ad ogni rinnovo

40 GB in 4G al mese ; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 7.1 GB al mese senza costi aggiuntivi

; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 7.1 GB al mese senza costi aggiuntivi Segreteria Telefonica, SMS MyWind e funzione HotSpot inclusi senza costi aggiuntivi

canone di 14,99 Euro al mese con attivazione gratuita per chi sceglie di ricevere la SIM direttamente a casa

Ecco alcuni dei principali smartphone acquistabili con All Digital e l’opzione Smartphone Incluso:

Huawei P30 128 GB: anticipo di 99,99 Euro e 9,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 24,98 Euro

anticipo di 99,99 Euro e 9,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 24,98 Euro Huawei P30 Pro 128 GB: anticipo di 99,99 Euro e 13,99 Euro al mese per 30 mesi

anticipo di 99,99 Euro e 13,99 Euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S10e: anticipo di 129,99 Euro e 14,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 29,98 Euro

anticipo di 129,99 Euro e 14,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 29,98 Euro Samsung Galaxy S10 128 GB: anticipo di 149,99 Euro e 18,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 33,98 Euro

anticipo di 149,99 Euro e 18,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 33,98 Euro Samsung Galaxy S10 128 GB : anticipo di 169,99 Euro e 23,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 38,98 Euro

: anticipo di 169,99 Euro e 23,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 38,98 Euro iPhone 11 64 GB: anticipo di 399,99 Euro e 14,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 29,98 Euro

anticipo di 399,99 Euro e 14,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 29,98 Euro iPhone 11 128 GB : anticipo di 389,99 Euro e 16,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 31,98 Euro

: anticipo di 389,99 Euro e 16,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 31,98 Euro Huawei P30 Lite : anticipo di 89,99 Euro e 2,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 17,98 Euro

: anticipo di 89,99 Euro e 2,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 17,98 Euro Huawei P Smart Z: anticipo di 69,99 Euro e 2,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 17,98 Euro

All Inclusive Easy Pay

Tra le offerte con Telefono Incluso disponibili nel mese di gennaio segnaliamo anche All Inclusive Easy Pay. L’offerta in questione è disponibile per tutti i clienti interessati a passare a Wind. Per sottoscrivere quest’offerta è necessario recarsi in un negozio dell’operatore e seguire la “tradizionale” procedura per l’attivazione di un’offerta in negozio (in caso di portabilità sarà necessario attendere qualche giorno prima che il numero passi effettivamente a Wind).

All Inclusive Easy Pay presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e in roaming in UE

60 GB di traffico dati in 4G ogni mese in Italia; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 8 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

di traffico dati in 4G ogni mese in Italia; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 8 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi Segreteria Telefonica, SMS MyWind e funzione HotSpot inclusi senza costi aggiuntivi

canone di 16,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito; contributo di attivazione di 4,99 Euro invece di 31,99 Euro con offerta attiva 24 mesi;

Chi attiva All Inclusive Easy Pay ha la possibilità di abbinare alla propria tariffa uno smartphone, recandosi in negozio e richiedendo l’attivazione dell’opzione Telefono Incluso che prevede un anticipo e 30 rate mensili (gli importi dipendono dal modello di smartphone scelto dall’utente).

Ecco alcuni degli smartphone acquistabili a rate con Telefono Incluso da chi passa a Wind e sceglie All Inclusive Easy Pay:

Samsung Galaxy Note 10 : anticipo di 499,99 Euro e 7,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 24,98 Euro

: anticipo di 499,99 Euro e 7,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 24,98 Euro Samsung Galaxy Note 10+ : anticipo di 599,99 Euro e 12,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 29,98 Euro

: anticipo di 599,99 Euro e 12,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 29,98 Euro iPhone 11 Pro 64 GB : anticipo di 699,99 Euro e 16,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 33,98 Euro

: anticipo di 699,99 Euro e 16,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 33,98 Euro iPhone 11 Pro 256 GB : anticipo di 739,99 Euro e 21,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 38,98 Euro

: anticipo di 739,99 Euro e 21,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 38,98 Euro iPhone 11 Pro Max 64 GB : anticipo di 859,99 Euro e 13,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 30,98 Euro

: anticipo di 859,99 Euro e 13,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 30,98 Euro iPhone 11 Pro Max 256 GB : anticipo di 869,99 Euro e 20,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 37,98 Euro

: anticipo di 869,99 Euro e 20,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 37,98 Euro iPhone 11 64 GB: a nticipo di 399,99 Euro e 14,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 31,98 Euro

nticipo di 399,99 Euro e 14,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 31,98 Euro iPhone 11 128 GB: anticipo di 389,99 Euro e 16,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 33,98 Euro

anticipo di 389,99 Euro e 16,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 33,98 Euro Huawei P30 Pro 128 GB: anticipo di 99,99 Euro e 13,99 Euro al mese per 30 mesi per un totale mensile di 30,98 Euro

Wind Smart Pack Top

Tra le migliori offerte con smartphone incluso del mese di gennaio segnaliamo il pacchetto Wind Smart Pack Top. Si tratta di un’offerta speciale, rivolta a chi passa a Wind ed ai già clienti Wind che vogliono acquistare un nuovo smartphone (cambiando tariffa), che include una tariffa molto vantaggiosa ed uno smartphone top di gamma da acquistare a rate.

Chi sceglie Wind Smart Pack Top potrà, quindi, contare su:

una tariffa mobile con minuti illimitati e 60 GB in 4G ogni mese

ogni mese uno smartphone top di gamma a scelta tra diversi modelli inclusi nel listino dell’operatore

La struttura dell’offerta è molto semplice. Wind Smart Pack Top prevede un canone mensile unico, che include sia la rata dello smartphone che il costo mensile della tariffa, e può prevedere un anticipo (il cui importo varia in base al modello di smartphone scelto) che il cliente dovrà versare al momento dell’attivazione dell’offerta.

Ecco i migliori smartphone da acquistare con Wind Smart Pack Top:

Huawei P30 128 GB : anticipo di 129,99 Euro e 25,99 Euro al mese per 30 mesi

: anticipo di 129,99 Euro e 25,99 Euro al mese per 30 mesi Huawei P30 Pro 128 GB : anticipo di 129,99 Euro e 30,99 Euro al mese per 30 mesi

: anticipo di 129,99 Euro e 30,99 Euro al mese per 30 mesi Huawei P30 Pro 256 GB : anticipo di 149,99 Euro e 34,99 Euro al mese per 30 mesi

: anticipo di 149,99 Euro e 34,99 Euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S10 128 GB: anticipo di 149,99 Euro e 31,99 Euro al mese per 30 mesi

anticipo di 149,99 Euro e 31,99 Euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S10+ 128 GB: anticipo di 169,99 Euro e 38,99 Euro al mese per 30 mesi

Terminato il pagamento rateale di 30 mesi dello smartphone, l’utente potrà continuare ad utilizzare la tariffa con minuti illimitati e 60 GB in 4G al costo di 11,99 Euro al mese con addebito su credito residuo.

Wind Smart Pack

Tra le opzioni con telefono incluso disponibili nel listino di Wind ci sono anche le offerte Wind Smart Pack. Si tratta di una soluzione molto simile a quella vista in precedenza con Wind Smart Pack Top con la differenza che lo smartphone incluso non è un top di gamma ma un modello di fascia bassa.

Chi sceglie Wind Smart Pack potrà contare su:

una tariffa con minuti illimitati e 30 GB in 4G ogni mese

uno smartphone di fascia bassa o di fascia media

Anche in questo caso, l’offerta prevede un anticipo (di importo variabile in base al modello di smartphone scelto) ed un canone mensile (che comprende sia il costo mensile della tariffa mobile attivata sulla propria SIM che lo smartphone). Wind Smart Pack è disponibile in due soluzioni, una con un costo mensile di 11,99 Euro ed un’altra con un costo mensile di 12,99 Euro al mese. In entrambi i casi, il cliente avrà a sua disposizione una tariffa con minuti illimitati e 30 GB in 4G mentre a cambiare sarà lo smartphone incluso.

Ecco i modelli di smartphone disponibili con Wind Smart Pack da 11,99 Euro al mese:

Samsung Galaxy A10 : anticipo di 39,99 Euro

: anticipo di 39,99 Euro Huawei P Smart 2019 : anticipo di 49,99 Euro

: anticipo di 49,99 Euro Xiaomi Redmi 8 : anticipo di 49,99 Euro

: anticipo di 49,99 Euro OPPO A9 2020: anticipo di 79,99 Euro

Di seguito, invece, riportiamo gli smartphone acquistabili con Wind Smart Pack da 12,99 Euro al mese:

Huawei Y5 2019: anticipo di 39,99 Euro

anticipo di 39,99 Euro Samsung Galaxy A20e: anticipo di 69,99 Euro

anticipo di 69,99 Euro Samsung Galaxy A40: anticipo di 99,99 Euro

anticipo di 99,99 Euro Huawei P Smart Z: anticipo di 99,99 Euro

anticipo di 99,99 Euro Huawei P 30 Lite: anticipo di 149,99 Euro

anticipo di 149,99 Euro Samsung Galaxy A50 : anticipo di 139,99 Euro

: anticipo di 139,99 Euro Xiaomi Redmi Note 8T: anticipo di 99,99 Euro

anticipo di 99,99 Euro Motorola Moto G8 Plus : anticipo di 89,99 Euro

: anticipo di 89,99 Euro LG K50s: anticipo di 59,99 Euro

anticipo di 59,99 Euro TCL Plex: anticipo di 89,99 Euro

Al termine dei 30 mesi di vincolo, il cliente continuerà ad utilizzare l’offerta mobile con minuti illimitati e 30 GB al costo di 11,99 Euro al mese (anche in caso di attivazione del pack da 12,99 Euro al mese per i primi 30 mesi).

Smartphone Reload: il servizio che permette di cambiare smartphone sino a 2 volte all’anno

I clienti Wind che hanno attivato un’offerta Telefono Incluso con uno smartphone a rate abbinato alla propria offerta hanno la possibilità di sottoscrivere l’opzione Smartphone Reload. Si tratta di un servizio che permette di sostituire lo smartphone fino a 2 volte all’anno, per qualsiasi motivo.

Smartphone Reload può essere attivato nei negozi Wind contestualmente all’acquisto di uno smartphone a rate. Il cliente che ha attivato il servizio riceverà una conferma immediata tramite SMS. Il servizio prevede un costo mensile ed un vincolo di 24 mesi. A seconda del modello di smartphone acquistato, il costo mensile di Smartphone Reload varia tra 2,49 Euro e 9,99 Euro al mese.

L’importo di Smartphone Reload va a sommarsi al costo della propria offerta mobile ed alla rata mensile dello smartphone. Di fatto, ci troviamo di fronte ad un servizio aggiuntivo che il cliente ha la possibilità di richiedere al momento dell’acquisto dello smartphone a rate. Le offerte Wind con Telefono Incluso non prevedono alcun obbligo di sottoscrizione del servizio.

Attivando Smartphone Reload sarà possibile effettuare il cambio di smartphone fino ad un massimo di 2 volte all’anno. Come detto, il cambio può essere effettuato per qualsiasi motivo.

Ecco alcune caratteristiche di Smartphone Reload:

il cliente che attiva il servizio può cambiare lo smartphone, senza indicarne il motivo, sino ad un massimo di 2 volte all’anno; a seconda del modello di smartphone acquistato e della rata mensile di Smartphone Reload, è previsto un contributo di importo variabile tra 60 e 330 Euro per effettuare il cambio smartphone

la durata contrattuale di Smartphone Reload è di 24 mesi

una volta terminato il vincolo, il servizio, salvo disdetta, si rinnoverà per ulteriori 6 mesi; alla scadenza del secondo periodo sono previsti ulteriori rinnovi semestrali; il cliente può disdire il rinnovo quando vuole

Per maggiori informazioni in merito a Smartphone Reload e per procedere all’attivazione del servizio, che deve essere fatta contestualmente all’acquisto di uno smartphone a rate, è necessario recarsi in un negozio Wind.