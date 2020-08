Wind Internet Casa: le nuove offerte di fine agosto 2020

WindTre dispone di un’offerta Internet casa davvero unica nel panorama della rete fissa italiana. Ad un prezzo ridotto è possibile avere navigazione illimitata alla massima velocità, modem e attivazione inclusa, chiamate gratuite e per un periodo di tempo limitato anche un abbonamento Amazon Prime in regalo. Scopri tutti i dettagli sulle tariffe di WindTre

WindTre è tra i principali operatori di rete fissa in Italia grazie ad offerte Internet casa in grado di soddisfare le necessità di tutte le categorie di utenti. Di seguito sono descritte le dettaglio i costi e le caratteristiche di tutte le tariffe per fibra ottica e ADSL nel nuovo operatore unificato:

Le offerte di WindTre Internet casa

1. Superfibra

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH by Open Fiber (disponibili anche FTTC e ADSL)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia per chi è già cliente WINDTRE

Modem incluso

12 mesi di Amazon Prime

Unlimited Special – minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

Assistenza gratuita

L’offerta ha un costo di 26,98 euro al mese. In caso di ADSL a 7 Mbps il prezzo sale a 33,98 euro al mese mentre con Internet 100 e 200 in FTTC NGA il costo è di 28,98 euro al mese. L’attivazione è inclusa. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più le rate rimanenti per l’acquisto del modem. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Family Protect: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

Wi-Fi extender a 59,99 euro in promozione

L’offerta è valida online fino al 31/8/20.

Altre tariffe per Internet a casa:

Internet 200 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 100 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Attiva SuperFibra di WindTre

2. WindTre Absolute

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH by Open Fiber (disponibili anche FTTC e ADSL)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia per chi è già cliente WINDTRE

12 mesi di Amazon Prime

Assistenza gratuita

L’offerta ha un costo di 25,98 euro al mese. Modem non incluso ma non è previsto alcun costo di attivazione. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta.

La tariffa è valida online fino al 31/8/20.

Velocità di navigazione in base alla copertura:

FTTH: fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Mb/s in upload

FTTC: fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

ADSL: fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

I vantaggi di scegliere WindTre

L’offerta di WindTre è tra le più economiche sul mercato considerando che include navigazione illimitata per tutte le principali tecnologie di connessione Internet (FTTH, FTTC NGA, FTTN e ADSL) e chiamate gratuite verso fissi e mobili nazionali. Il modem incluso nella tariffe offre eccellenti performance in termini di prestazioni e copertura e permette di collegare fino a 100 dispositivi contemporaneamente. Il router si installa e configura con estrema facilità e in caso di necessità è possibile richiedere assistentenza all’operatore in ogni momento.

Se il segnale non è sufficiente a raggiungere ogni angolo della casa, WindTre permette di associare al piano per la rete fissa anche un Wi-Fi Extender che si caratterizza per:

rete wireless dual-bamd cuncurrent AC2100 superveloce

100 dispositivi connessi in contemporanea

collegamento via cavo per 2 dispositivi (PC, smart TV, consolle giochi e decoder IP)

spedizione gratuita

Oggi nel pacchetto è anche compreso un abbonamento di un anno ad Amazon Prime. Il servizio include:

Prime Video: film, serie TV e contenuti in esclusiva

Spedizioni veloci e illimitate su Amazon.it

Amazon Music: musica in streaming

Twitch Prime: contenuti in-game e game live streaming

Prime Reading: ebook

Photos: archivio foto illimitato nel cloud

WindTre permette poi di gestire ogni aspetto della linea fissa anche in mobilità dall’app gratuita WindTre, disponibile per iOS e Android. Tramite questa piattaforma, ad esempio, è possibile visualizzare il traffico effettuato, consultare e pagare le fatture emesse e ottenere assistenza in live chat. Non solo, il provider premia costantemente i suoi utenti grazie al programma WINDAY. Ogni giorno è possibile ottenere un vantaggio diverso:

Lunedì: giga, sconti coupon o contenuti digitali gratuiti con la collaborazione di partner selezionati

Martedì: sconti per l’acquisto online o in negozio di prodotti delle grandi marche

Mercoledì: lotteria settimanale

Giovedì: quiz di 9 domande con in palio sconti e ricariche telefoniche

Cinema: sconto del 50% sul biglietto dal lunedì alla domenica ogni settimana (festivi inclusi), un film in regalo su CHILI e contenuti esclusivi con WINDAY Magazine

WindTre offre copertura in fibra ottica in tutte le principali città italiane. In particolare, l’operatore con FTTH raggiunge i Comuni di:

Acerra

Alessandria

Ancona

Aprilia

Arezzo

Assago

Bari

Basiglio

Beinasco

Bollate

Bologna

Brescia

Bresso

Brindisi

Buccinasco

Busto Arsizio

Cagliari

Calenzano

Campobasso

Casalecchio Di Reno

Castel Maggiore

Castenaso

Catania

Catanzaro

Cesano Boscone

Chieti

Cinisello Balsamo

Civitavecchia

Collegno

Cormano

Cornaredo

Corsico

Empoli

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Grosseto

Grugliasco

Imola

La Spezia

L’aquila

Lanciano

Latina

Lecce

Livorno

Matera

Messina

Milano

Modena

Moncalieri

Montesilvano

Monza

Mugnano di Napoli

Napoli

Nichelino

Novara

Olbia

Opera

Orbassano

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Pero

Perugia

Pescara

Piacenza

Pioltello

Pisa

Pomezia

Potenza

Prato

Quartu Sant’Elena

Quartucciu

Ravenna

Reggio nell’Emilia

Rho

Rieti

Rivoli

Roma

Rozzano

Salerno

San Donato Milanese

San Giorgio a Cremano

San Giuliano Milanese

San Lazzaro Di Savena

Sassari

Segrate

Selargius

Sesto Fiorentino

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Siracusa

Sondrio

Taranto

Terni

Torino

Treviso

Trezzano Sul Naviglio

Udine

Varese

Venaria Reale

Venezia

Vercelli

Verona

Vimodrone

Potete facilmente verificare la copertura disponibile presso il vostro domicilio utilizzando l’apposito strumento fornitovi gratuitamente da SOStariffe.it.

