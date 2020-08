Wind Fibra e Amazon Prime in regalo: 12 mesi inclusi con le offerte Internet casa Wind

WINDTRE lancia una nuova promozione davvero imperdibile per chi è in cerca di un nuovo abbonamento Internet casa. A partire da questa settimana, infatti, attivando l’ abbonamento Super Fibra Unlimited per la connessione Internet di casa si riceverà in regalo un anno di abbonamento ad Amazon Prime . Ecco tutti i dettagli sulla promozione e come fare ad attivarla.

Parte oggi una nuova promozione davvero molto interessante di WINDTRE. Da oggi e sino al prossimo 31 agosto, infatti, attivando Super Fibra Unlimited, una delle offerte Internet casa più economiche e complete disponibili sul mercato si riceverà un bonus aggiuntivo davvero ottimo. Per tutti i nuovi clienti, infatti, WINDTRE mette a disposizione in regalo e senza alcun costo extra un anno di abbonamento ad Amazon Prime, il servizio “premium” di Amazon che offre l’accesso completo a svariati servizi oltre a garantire la possibilità di sfruttare le consegne gratis in un giorno.

Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta presentata oggi da WINDTRE:

Un anno di Amazon Prime in regalo per chi attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

L’offerta presentata oggi da WINDTRE è davvero ottima e completa. Attivando Super Fibra Unlimited si potrà sfruttare una connessione Internet senza limiti (se disponibile anche tramite rete in fibra ottica FTTH) oltre ad una serie di bonus per lo smartphone (per i clienti WINDTRE) e ad un anno di Amazon Prime, il servizio premium di Amazon. L’abbonamento ha un costo di 26,98 Euro al mese, risultando una delle offerte più convenienti del momento.

Super Fibra Unlimited presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se non disponibile la fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità di FTTH e FTTC, invece, la connessione avverrà tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se non disponibile la fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità di FTTH e FTTC, invece, la connessione avverrà tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta (è necessario aver attivato sulla propria SIM un’offerta UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART); successivamente all’attivazione, è possibile abbinare alla propria linea fissa altre 2 SIM WINDTRE (sempre con un’offerta compatibile attiva) su cui avere Giga illimitati senza alcun costo aggiuntivo

senza costi aggiuntivi per la propria offerta (è necessario aver attivato sulla propria SIM un’offerta UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART); successivamente all’attivazione, è possibile abbinare alla propria linea fissa altre 2 SIM WINDTRE (sempre con un’offerta compatibile attiva) su cui avere Giga illimitati senza alcun costo aggiuntivo per i nuovi clienti che passano a WINDTRE: possibilità di attivare Unlimited Special con minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 9,99 Euro al mese; l’offerta può essere attivata direttamente online, in parallelo all’attivazione della linea fissa; l’offerta prevede un costo della SIM di 10 Euro una tantum; in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati e sino a 4,7 GB a mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile dell’offerta

A completare i vantaggi di Super Fibra Unlimited, per tutti i nuovi clienti che attivano l’abbonamento entro i prossimo 31 agosto tramite procedura online, c’è un anno di Amazon Prime in regalo, un bonus del valore di 36 Euro che permette di accedere a tanti vantaggi aggiuntivi. I clienti Amazon Prime possono contare su:

consegne illimitate gratuite in un giorno su 2 milioni di prodotti (in 2-3 giorni su diversi altri milioni di prodotti disponibili sullo store)

accesso illimitato alla piattaforma di streaming Prime Video con tanti film, serie TV e altri documentari da guardare in streaming

accesso illimitato a Prime Music, con 2 milioni di brani da ascoltare in streaming gratuitamente; sconti esclusivi per Amazon Prime Music Unlimited

Prime Reading con centinaia di ebook da leggere gratuitamente

Prime Gaming con contenuti aggiuntivi e giochi gratis ogni mese e vantaggi esclusivi per Twitch

spazio di archiviazione illimitato con Prime Photo

La promozione che unisce Amazon Prime e la fibra Wind, oltre ad essere molto vantaggiosa, è davvero semplice. Dopo l’attivazione dell’abbonamento Internet casa, infatti, il cliente riceverà una e-mail con tutti i dettagli da seguire per richiedere e utilizzare il codice per ottenere un anno di Amazon Prime gratis. Da notare che tale promozione è disponibile sia per i nuovi clienti che per i già clienti Amazon Prime. In questo secondo caso, utilizzando il codice promozionale, l’abbonamento ad Amazon Prime verrà esteso gratuitamente di altri 12 mesi con un risparmio di 36 Euro.

Terminato l’anno gratuito, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 36 Euro all’anno ma l’utente potrà optare per il pagamento mensile (3,99 Euro al mese). In ogni caso, è possibile disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico della sottoscrizione ad Amazon Prime, senza vincoli, penali e costi aggiuntivi di qualsiasi tipo.

Super Fibra Unlimited: costi e modalità di attivazione

L’offerta Super Fibra Unlimited di WINDTRE, con le modalità indicate in precedenza, è disponibile tramite attivazione online sino al prossimo 31 di agosto 2020. Per attivare l’offerta è necessario, come prima cosa, verificare la copertura della fibra e, successivamente, completare una semplice procedura di sottoscrizione online. In pochi minuti, l’abbonamento sarà stato richiesto e il cliente non dovrà fare altro che attendere il completamento dell’attivazione.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un canone mensile di 26,98 Euro a tempo indeterminato. Nel canone mensile sono già inclusi sia il contributo di attivazione (completamente azzerato per i nuovi clienti) che il costo del modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) disponibile in vendita abbinata. Non sono previsti ulteriori costi da affrontare oltre al solo canone mensile. Solo in caso di recesso anticipato andranno pagate le rate residue del modem acquistato in vendita abbinata.

Da notare che il modem Wi-Fi proposto da WINDTRE è dotato di una doppia rete Wireless a 2,4 Ghz e 5 GHz ed è auto-installante. Il collegamento Wi-Fi supporta 100 dispositivi connessi direttamente, permettendo di collegare ad Internet, senza alcun problema, tutti i dispositivi wireless presenti in casa. Per i clienti che scelgono WINDTRE c’è il servizio Family Protect, per garantire la sicurezza degli utenti più giovani, e l’assistenza diretta e garantita da parte dell’operatore.

Per attivare l’offerta di WINDTRE con un anno di Amazon Prime in regalo è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Ricordiamo che per il completamento dell’attivazione online dell’offerta Internet casa di WINDTRE è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della linea

l’indirizzo preciso dove sarà attivato l’abbonamento (necessario per la verifica della copertura della fibra ottica)

il codice di migrazione (disponibile su di una precedente bolletta) per effettuare la portabilità del numero di telefono fisso

un indirizzo e-mail a cui è possibile accedere per ricevere tutta la documentazione contrattuale e il codice per attivare un anno gratis di Amazon Prime

il proprio numero di cellulare WINDTRE per attivare immediatamente l’opzione gratuita con Giga illimitati

Super Fibra Unlimited di WINDTRE, con le condizioni tariffarie riportate, è disponibile sino al prossimo 31 agosto 2020. L’offerta è una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato di telefonia fissa in Italia. Per scoprire tutte le tariffe più vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su smartphone Android e iPhone.

