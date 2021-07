Wind 5G: le offerte di Luglio 2021

La rete di nuova generazione di WindTre ti offre una velocità massima di navigazione di circa 1.6 Gigabit/s. La banda della rete superiore 5G NSA e le reti 5G in modalità FDD DDS del gestore riescono ad unire le migliori caratteristiche del 4G e del 5G. La velocità media di download è di circa 290 Megabit/s.

La tecnologia usata da questo provider permette di avere una copertura 5G del 93,1%, in pratica questo è possibile perché lo spettro FDD consente una connessione dinamica che riesce a switchare tra 4G e 5G. Le due coperture risultano sovrapposte e garantiscono una linea costante.

Grazie a questa soluzione WindTre riesce a garantire una delle migliori reti con tecnologia 5G. Nella continua sfida tra i gestori di telefonia mobile è stato tra i primi a portare questa tecnologia alla portata quasi di tutti sul territorio nazionale.

Luglio 2021, ecco le migliori offerte Wind 5G

Il colosso WindTre è nato 4 anni fa, ma solo nel 2020 i due marchi Wind e Tre si sono fusi anche come proposte commerciali. Di recente nel catalogo delle offerte mobile di questo nuovo provider sono state introdotte diverse nuove tariffe 5G, d’altra parte la nuova tendenza mobile è quella delle offerte per navigare più velocemente o sono le promozioni senza limiti di Giga.

Una delle particolarità a cui dovrai fare l’abitudine se passi alle offerte Wind 5G o 4G è lo sconto sul canone se sei un utente che decide di pagare con Easy Pay. Questo metodo di rinnovo delle promozioni prevede che accetti di addebitare in automatico il costo del canone su una carta di credito o domicili i pagamenti sul conto corrente. La comodità per te sta nel non doverti preoccupare di fare la ricarica mensile e di non doverti ricordare quando scade la tua offerta.

Se la decisione di passare alle offerte Wind 5G è ormai sicura, puoi valutare tra due categorie di proposte. Le caratteristiche della rete di connessione superiore dell’operatore non sono compatibili con dispositivi troppo datati, i cellulari di vecchia generazione non riescono a processare i dati con la giusta velocità. Collegarsi al 5G se non si ha uno smartphone adeguato provoca un blocco continuo delle app e una rete rallentata, insomma invece di migliorare l’esperienza di navigazione la peggiorerà.

Per poter ovviare a questa situazione dovresti cambiare il cellulare. E qui sorge un problema, i modelli 5G delle migliori marche hanno dei costi eccessivi. In alcuni casi, come gli iPhone 12 Pro Max o i Samsung di ultima generazione parliamo anche di 1.500 euro a smartphone. Le soluzioni però potrebbero essere le offerte Wind 5G con smartphone.

Offerte Wind 5G con telefono

Tutti i gestori propongono soluzioni del genere, si tratta di offerte che abbinano al canone tradizionale anche una rata per l’acquisto del cellulare. La condizione a cui prestare molta attenzione quando si valutano queste proposte è la presenza di anticipi o maxi rate finali che possono rendere poco conveniente la spesa complessiva. Inoltre sono delle promozioni che impongono dei lunghi periodi di vincoli ad offerta e gestore.

Per di più non sempre è facile ed immediato capire quale sarà il costo che si dovrà pagare mensilmente per l’accoppiata mobile e canone. Questo però è un problema che si risolve in fretta. Con il comparatore di SOStariffe.it hai la possibilità di confrontare le migliori offerte 5G, anche quelle smartphone incluso. Lo strumento di raffronto delle tariffe ti restituirà uno schema che riassume tutte le caratteristiche della tariffa che vuoi scegliere.

Potrai anche selezionare dall’apposito menu sulla sinistra il cellulare che vorresti acquistare a rate. Avviando la ricerca avrai quindi una panoramica delle promozioni che includono quel modello di smartphone e l’algoritmo calcolerà anche la spesa mensile che dovrai sostenere.

Le Smart Pack 5G

Nel catalogo delle offerte Wind 5G con smartphone incluso ci sono le promozioni Smart Pack, se scegli una di queste proposte potrai acquistare a rate un modello di cellulare top di gamma 5G. Devi anche tenere presente però che con questa formula di contratto sarai vincolato per un minimo di 2 anni e per un massimo di 30 mesi con il gestore. Inoltre se decidi di disattivare l’offerta dovrai pagare in una sola volta le rate residue o in alternativa dovrai garantire lo stesso piano di pagamento a rate.

Ecco quali sono le offerte con smartphone per avere il 5g di WindTre.

1. Smart Pack Reload Plus 5G Limited Edition

Con un canone mensile di 29,99 euro questa soluzione ti garantisce:

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Assistenza senza attese

Reload Plus incluso (ti permette di tenere, cambiare o sostituire smartphone)

Per attivare questo piano è richiesto un contributo di 6,99 euro purché non disattivi il pacchetto per almeno 24 mesi. Puoi azzerare i costi di attivazione se procedi all’acquisto online. La SIM invece ti costerà comunque 10 euro.

Ecco quali sono i modelli di smartphone che puoi combinare al canone di Smart Pack Reload Plus 5G Limited Edition:

Modello Rata Sconto Vincolo Xiaomi Mi 11 5G 10 euro al mese 309 euro 30 mesi Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 19 euro al mese 329 euro 30 mesi iPhone 12 da 128 GB 23 euro al mese 209 euro 30 mesi iPhone 12 Plus da 128 GB 33 euro al mese 99 euro 30 mesi

Con questa offerta è incluso nel canone il servizio Reload Plus, questa opzione può anche essere attiva con altre promozioni a pagamento (costa 6,99 euro al mese). Il servizio ti permette di cambiare gratuitamente il modello di telefono che acquisti a rate, puoi richiedere di passare ad un modello nuovo a partire dal 13 esimo mese di contratto e non potrai richiedere più di 4 cambi. Non solo, questa opzione ti permette anche di cambiare il telefono se dovesse danneggiarsi. Per la sostituzione viene richiesto un contributo di 170 euro per ogni intervento. Puoi attivare Reload Plus per un mese gratis, poi potrai disattivarlo inviando un SMS al 4033 in cui scriverai “PLUS NO”.

2. Smart Pack 100 5G Limited Edition con Easy Pay

Un costo di 16,99 euro al mese per quest’altra proposta. Anche in questo caso il primo mese saranno da considerare le spese di attivazione (se acquisti l’offerta in negozio e se la mantieni attiva per 2 anni) di 6,99 euro e i 10 euro per la SIM. Nel canone mensile sono inclusi:

Minuti illimitati

200 SMS

100 GB per navigare in Internet in 5G

Giga illimitati per 3 mesi

Call center senza attese

I costi e le condizioni dell’opzione smartphone incluso sono i seguenti:

Modello Rata Sconto Vincolo Oppo A54 5G zero 239 euro 24 mesi Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6 euro al mese 309 euro 24 mesi Xiaomi Redmi Note 10 5G 0 euro 219 euro 24 mesi Vivo Y72 5G 3 euro al mese 197 euro 24 mesi Xiaomi Mi 11 5G 16 euro al mese 189 euro 30 mesi Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 16 euro al mese 189 euro 30 mesi Oppo Find X3 Neo 12 euro al mese 199 euro 30 mesi iPhone 12 da 128 GB 25 euro al mese 149 euro 30 mesi

3. Smart Pack Young+ 5G con Easy Pay (per minori di 30 anni)

La promozione più economica di Wind 5G è riservata agli utenti con meno di 30 anni. Il costo del canone per loro sarà di 14,99 euro al mese. Le condizioni dell’offerta restano invariate:

24 mesi di attivazione

6,99 euro come contributo inziale

10 euro per la SIM

Nel canone mensile sono compresi:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

Giga illimitati per le app social, di messaggistica, per ascoltare la musica, stare sulle piattaforme di e-learning e usare mappe, video e gaming

Call center senza attese

Con la tua Smart Pack Young+ 5G potrai acquistare uno smartphone di nuova generazione a queste condizioni:

Modello Rata Vincolo TLC 20 E zero 24 mesi Samsung Galaxy A32 5G 4 euro al mese 24 mesi Samsung Galaxy A52 4G 7 euro al mese 24 mesi Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8 euro al mese 24 mesi Xiaomi Mi 11i 5G 13 euro al mese 30 mesi Xiaomi Mi 11 5G 18 euro al mese 30 mesi iPhone 12 da 128 GB 26 euro al mese 30 mesi

Le offerte Wind 5 G

Per quanto riguarda invece i piani tradizionali del gestore che ti offrono la possibilità di utilizzare la rete 5G ecco una tabella che riassume costi, servizi e condizioni particolari proposte.

Minuti e SMS Giga Canone Attivazione Note Unlimited 5G illimitati verso numeri nazionali 200 minuti verso l’estero illimitati alla massima velocità 5G Priority Pass 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi Assistenza prioritaria chiamando il 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family XLarge 5G Limited Edition minuti illimitati in Italia 50 minuti verso l’estero 200 SMS illimitati per 3 mesi, poi 100 GB 5G Priority Pass 16,99 euro Gratuita se l’attivi online 6,99 euro se vai in negozio vincolo minimo 24 mesi Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Large 5G Limited Edition minuti illimitati se chiami numeri nazionali 200 SMS 70 GB alla massima velocità 5G Priority Pass 14,99 euro Gratuita con attivazione online 6,99 euro se la sottoscrivi in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Medium 5G Limited Edition minuti illimitati verso numeri nazionali 200 SMS 50 GB alla massima velocità 5G Priority Pass 12,99 euro Gratuita con attivazione online 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Unlimited Special 5G Minuti illimitati 200 SMS illimitati alla massima velocità 9,99 euro Gratuita per nuovi clienti Disponibile solo in negozio utilizzando la stessa anagrafica del contratto fisso Super Fibra

Servizi con WindTre

Se attivi uno dei piani descritti in questa guida avrai inclusi nel canone richiesto i messaggi quando sei irraggiungibile e qualcuno cerca di contattarti (Ti ho cercato). Anche gli SMS di ricevuta di ritorno che ti avvisano della consegna di un tuo SMS sono compresi come servizi di default. Inoltre potrai attivare la tua segreteria telefonica chiamando il 4200.

Per chi non conoscesse Family, l’opzione prevista da alcune delle promozioni WindTre illustrate, ecco di cosa si tratta. Il gestore ti permette di attivare su 3 sim della tua famiglia Giga illimitati se hai attiva la sua offerta Super Fibra e una promozione mobile. Se invece passi a WindTre su mobile avrai la possibilità di attivare un’offerta da 9,99 euro al mese per i primi 2 anni su 3 SIM e questa promozione includerà per ogni numero:

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB

Se passi a WindTre potrai ottenere premi e offerte speciali partecipando al programma Winday. Puoi attivarlo direttamente dal tuo profilo personale o tramite l’App.