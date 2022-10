WhatsApp down: le alternative di Ottobre 2022

Nella giornata di oggi, 25 ottobre , si sono moltiplicate le segnalazioni di un down di WhatsApp in Italia . La popolare app di messaggistica, infatti, sta facendo registrare notevoli disservizi con l'impossibilità di inviare e ricevere messaggi oltre che di accedere ad altre funzioni dell'applicazione. Ecco tutti i dettagli in merito al down di WhatsApp e quali sono le alternative disponibili ad ottobre 2022.

Si moltiplicano le segnalazioni in merito al down di WhatsApp di oggi 25 ottobre. Già dalla mattinata, infatti, l’applicazione ha iniziato a registrare i primi malfunzionamenti, come confermano dalle tantissime segnalazioni registrate dagli utenti italiani. I problemi sono di vario tipo e rendono impossibile il regolare utilizzo dell’applicazione per inviare e ricevere messaggi. Ecco cosa sta succedendo:

WhatsApp non funziona: l’app è down dalla mattina del 25 ottobre 2022

WHATSAPP DOWN OGGI 25 OTTOBRE 1. L’app non consente di inviare e ricevere messaggi o chiamate 2. Per ora, non ci sono conferme ufficiali in merito al funzionamento ma le testimonianze sono numerose 3. Per continuare ad inviare messaggi è possibile utilizzare una delle alternative a WhatsApp

Fin dalle prime ore della mattina di oggi 25 ottobre 2022, l’app di WhatsApp non funziona con un down generalizzato che coinvolge tantissimi utenti in Italia e nel resto del mondo. Il problema riguarda tutte le applicazioni di WhatsApp. Il servizio è down sia con le app per smartphone (Android ed iOS) che per quanto riguarda la versione web o l’app per PC desktop. Al momento, infatti, il malfunzionamento riguarda l’intero servizio.

Al momento, non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale da parte di WhatsApp in merito al down registrato nella giornata di oggi. Molto probabilmente, però, i tecnici dell’app sono già al lavoro per una rapida soluzione. Il malfunzionamento sta causando l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi, chiamate e video chiamate. Di fatto, quindi, l’app non è utilizzabile a causa di un problema tecnico che rende impossibili le regolari comunicazioni tramite i server dell’applicazione. Per gli utenti, quindi, non resta che attendere la risoluzione del problema tecnico.

Per restare in contatto con i problemi contatti sarà, invece, necessario valutare una delle tante alternative disponibili per WhatsApp. Il down della popolare applicazione va avanti ma dovrebbe essere risolto nel corso delle prossime ore. Ulteriori aggiornamenti possono essere ottenuti seguendo gli account ufficiali di WhatsApp sui principali social network.

Le alternative da utilizzare dopo il down di WhatsApp

Non mancano le app alternativa da utilizzare per inviare messaggi dopo che il down ha messo KO l’applicazione di WhatsApp. Tra le app più diffuse troviamo Telegram, che utilizza lo stesso meccanismo di WhatsApp andando a recuperare i contatti dai numeri di telefono presenti in rubrica, ma è anche possibile affidarsi all’app di Messenger di Facebook. I social ci vengono in aiuto in questo momento. Per gli utenti, infatti, c’è la possibilità anche di utilizzare i servizi di messaggistica integrata come, ad esempio, Direct di Instagram.

Ricordiamo, inoltre, che in caso di malfunzionamento anche di altre applicazioni di messaggistica, è possibile affidarsi ad un’ulteriore opzione. In caso di emergenza, infatti, è possibile inviare SMS ai propri contatti. Anche se oramai caduti in disuso, infatti, gli SMS continuano a rappresentare una valida opzione per poter inviare messaggi quando un’app come WhatsApp è down. La maggior parte delle tariffe mobile disponibili sul mercato include SMS illimitati o comunque mette a disposizione un bundle consistente di messaggi da inviare ogni mese.

