Vodafone, Wind, Tre e Fastweb: le offerte Internet casa più convenienti di novembre 2019

Da quando il telefono cellulare è diventato parte indispensabile della vita di ognuno di noi, sono sempre di più i clienti alla ricerca di offerte Internet casa senza telefono. E se vi dicessimo che tra un’offerta ADSL casa senza linea telefonica e un’offerta Internet casa all inclusive è più conveniente la seconda?

Questo perché le offerte che oltre a Internet illimitato casa prevedono anche chiamate e SMS gratuiti (nella maggior parte dei casi) e illimitati allo stesso prezzo di un’offerta con solo Internet, rappresentano senza dubbio una scelta più vantaggiosa.

Le migliori offerte Internet casa Wi-Fi del mese di novembre sono le seguenti:

Internet Unlimited Chiamate Illimitate , offerta Internet casa Vodafone , che ha un prezzo di 27,90 euro al mese;

, , che ha un prezzo di al mese; Wind Fibra Mille Chiamate Illimitate, offerta Internet casa Wind , disponibile al costo di 26,98 euro al mese;

, disponibile al costo di al mese; Super Fibra di Tre , che ha lo stesso costo di Wind, ovvero 26,98 euro al mese;

, che ha lo stesso costo di Wind, ovvero al mese; Fastweb Casa, la migliore tra le offerte Internet casa Fastweb, che ha invece un costo di 29,95 euro al mese.

Come si può notare le quattro tariffe hanno costi molto simili: ciò che fa davvero la differenza, di solito, sono i vantaggi offerti dalle compagnie e la copertura nella zona in cui si abita, elemento che dovresti assolutamente verificare prima di scegliere una qualunque tipologia di offerta Internet casa.

Internet casa offerte: come scegliere la migliore?

Il fattore convenienza è sicuramente importante, ma, come anticipato, c’è un elemento dal quale dipende la scelta di qualsiasi offerta Internet casa: la copertura e la velocità di connessione possibile nel luogo in cui si abita. Per questo motivo, dopo aver effettuato una comparazione tra le offerte Internet casa più convenienti – potrai farlo tramite il tool gratuito online di Sos.Tariffe.it – è meglio controllare qual è la copertura reale di una determinata offerta Internet casa nella città in cui vivi.

Puoi fare uno speed test che ti permetterà di analizzare la velocità di connessione massima che potrai raggiungere con i vari provider che hai individuato, sia in download sia in upload, e scegliere il miglior servizio in rapporto alle possibilità reali. Di seguito potrai trovare il dettaglio delle offerte Internet casa Wi-Fi migliori fra quelle disponibili attualmente nel nostro Paese. Se sei fortunato e vivi in una grande città, è molto probabile che tu sia raggiunto dalla tecnologia più all’avanguardia, che garantisce le maggiori velocità: la fibra ottica FFTH. Altrimenti scopri quali sono le migliori offerte ADSL di novembre.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Offerta Internet casa Vodafone: Internet Unlimited Chiamate Illimitate

L’offerta Internet casa Vodafone si chiama Internet Unlimited Chiamate Illimitate. La tariffa ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi quattro anni dall’attivazione, che diventano 20,90 euro al mese a partire dal quinto anno.

Nell’offerta Internet casa Vodafone sono presenti i seguenti servizi:

Internet illimitato;

chiamate illimitate e gratuite , con zero centesimi di scatto alla risposta;

, con zero centesimi di scatto alla risposta; Internet mobile;

il modem e l’attivazione totalmente gratuiti;

una SIM Internet inclusa in 4.5G per navigare anche quando si è fuori casa, che sfrutta tutta la potenza della rete Vodafone 5G.

Per quanto riguarda la velocità massima che può essere raggiunta dall’offerta Internet casa di Vodafone è pari a:

1 Giga in download;

20 Mega in upload.

Attivando l’offerta Internet casa Vodafone Internet Unlimited Chiamate Illimitate alla velocità della fibra ottica, si ha accesso anche alla Vodafone TV, con la quale:

sarà possibile collegare le applicazioni di NOW TV , Netflix, Chili, Infinity e YouTube per avere accesso a una grande varietà di film, serie TV e programmi di ogni genere;

, Netflix, Chili, Infinity e YouTube per avere accesso a una grande varietà di film, serie TV e programmi di ogni genere; guardare i propri programmati preferiti anche da tablet e smartphone attraverso la Vodafone TV.

L’offerta prevede anche NOW TV Intrattenimento e NOW TV Serie TV grazie alla quali si ha accesso al meglio dell’intrattenimento e delle serie TV di Sky. In più, per i clienti che possono avere accesso alla connessione in fibra FTTH o FFTC sono previsti in omaggio buoni spesa dal valore di 100 euro, ma solo se si sceglie di attivare la promozione online.

Scopri Internet Unlimited Chiamate Illimitate

Annunci Google

Offerte Internet casa Wind: Fibra 1000 Chiamate Illimitate

L’offerta Internet casa Wind si chiama Wind Fibra 1000 Chiamate Illimitate: è una promozione all inclusive, che prevede il pagamento di 26,98 euro per i primi 48 mesi, che diventano 20,99 euro al mese a partire dal quinto anno. L’offerta Internet casa di Wind viaggia alla velocità massima di 1 Giga in download e di 20 Mega in upload. Nel caso di tariffa ADSL, le velocità sono invece di 1000 Mbs in download e 100 Mbs in upload .

L’offerta Internet casa di Wind include:

chiamate illimitate e gratuite ;

; Internet mobile;

una SIM dati con 100 Giga al mese, che possono essere sfruttati da tutta la famiglia in caso di attivazione di una delle seguenti offerte: Wind All Inclusive, Call Your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart;

al mese, che possono essere sfruttati da tutta la famiglia in caso di attivazione di una delle seguenti offerte: Wind All Inclusive, Call Your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart; Echo Dot, che potrà essere ritirato presso un punto vendita Wind entro il 12 gennaio 2020. Si tratta dell’altoparlante intelligente di Amazon, connesso grazie alla super fibra. È disponibile solo per i metodi di pagamenti automatici. È collegato alla SIM dati 100 Giga, prevede un contributo iniziale di 0 euro e una rata finale di 59,90 euro, addebitati in caso di recesso anticipato.

Scopri Fibra 1000 Chiamate Illimitate

Offerte Internet casa Tre: SUPER FIBRA

L’offerta Internet casa di Tre è molto simile a quella di Wind: il costo dell’abbonamento mensile è di 26,98 euro al mese, ma dopo 4 anni diventa di 20,99 euro al mese. Quali sono le velocità che si possono raggiungere con l’offerta Internet casa di Tre in fibra ottica? Si tratta di:

fino a 1000 Mbs in download e 100 Mbs in upload in FFTH;

in FFTH; fino a 200/100 Mbs in download e 20 Mbs in uploadin FFTC.

Scegliendo di attivare 3 SUPER FIBRA online si avrà accesso ai seguenti benefici mensili:

Internet Illimitato;

Chiamate illimitate e gratuite ;

; Modem incluso e nessun costo previsto per l’attivazione dell’offerta;

Giga extra, promozione speciale con la quale si possono aggiungere 15 Giga in più al mese non solo sulla propria SIM, ma anche su altri 4 numeri a scelta.

Scopri Super Fibra di Tre

Offerte Internet casa Fastweb: Fastweb Casa

Fastweb Casa è una delle offerte Internet casa più convenienti a novembre 2019, disponibile al costo di 29,95 al mese. La particolarità di questo abbonamento, che comprende nel canone mensile sia il costo del modem sia l’attivazione della tariffa, è che il prezzo è bloccato per tutta la durata del contratto e non prevede variazioni di alcun tipo.

Con l’offerta Internet casa Fastweb Casa si accede:

a una connessione Internet illimitata , con velocità massima raggiungibile di 1 Giga in download e di 50 Mega in upload ;

, con velocità massima raggiungibile di ; a chiamate illimitate e gratuite, al costo di zero centesimi al minuto e senza lo scatto alla risposta, sia verso tutti i numeri di rete fissa e sia verso i numeri di cellulare italiani;

alla possibilità di attivare, al costo di 5 centesimi al minuto, chiamate internazionali verso più di 50 destinazioni estere;

al servizio WOW Fi , che permette di accedere alla rete hotspot Wi-Fi dell’operatore quando si è fuori casa (ricordiamo che Fastweb detiene più di un milione di punti di accesso in tutta Italia);

, che permette di accedere alla rete hotspot Wi-Fi dell’operatore quando si è fuori casa (ricordiamo che Fastweb detiene più di un milione di punti di accesso in tutta Italia); al cloud storage illimitato WOW Space, che è incluso nella tariffa;

Chi non ha la possibilità di attivare l’offerta Internet casa di Fastweb con la tecnologia della fibra FTTH, potrà sfruttare le seguenti velocità di connessione:

la fibra mista FTTC , che garantisce una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

, che garantisce una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; la tecnologia di tipo ADSL che invece raggiunge una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Scopri Fastweb Casa

Internet casa, offerte a confronto fra Vodafone, Wind, Tre e Fastweb

Dal confronto fra le offerte Internet casa proposte da Vodafone, Wind, Tre e Fastweb per il mese di novembre 2019 è possibile sintetizzare nel seguente modo: