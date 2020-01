Vodafone, Wind, Tim e Fastweb: offerte internet casa a gennaio 2020 a confronto

Ci sono ancora utenti che pagano 40 euro al mese per una vecchia offerta internet casa, un costo molto alto e che non garantisce le nuove prestazioni della fibra ultraveloce o gli ultimi standard dell’ADSL a 20 o 30 Mega. Uno studio di SosTariffe.it ha calcolato che se questi consumatori passassero ad una delle promozioni offerte dai gestori a Gennaio 2020 potrebbero risparmiare ogni anno anche 150 euro per il servizio internet casa.

Con il comparatore di SosTariffe.it potrete confrontare voi stessi i costi e le condizioni delle promozioni attivabili questo mese. I prezzi per avere la fibra ottica fino a 1 Gigabit/s vanno dai 27 euro al mese a circa 30 euro con i maggiori operatori attivi in Italia. E se verificate la copertura e scoprite di non essere raggiunti da servizio le stesse offerte possono essere acquistate anche con ADSL fino a 20 Mega o con tecnologie FWA (il segnale viene trasmesso con onde radio).

L’unico caso in cui le proposte non saranno particolarmente conveniente è quello in cui sia disponibile, per limitazioni tecniche e di copertura, solo il servizio ADSL a 7 Mega. In questo caso fate attenzione alle clausole poste nei contratti dai gestori perché le offerte per questo tipo di soluzione sono più costose.

Confronta le migliori promozioni internet casa e risparmia

Quali sono i migliori operatori internet casa

Vediamo insieme quali sono i piani internet casa più convenienti di Wind, Vodafone, TIM e Fastweb a Gennaio 2020 e come attivarli. I quattro operatori hanno delle linee che garantiscono delle prestazioni molto buone. TIM è quella che può contare sulla reti di infrastrutture maggiore, ma gli altri gestori recuperano terreno e continuano ad investire.

Nel 2019, secondo gli ultimi rapporti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i clienti con un contratto TIM sono stati il 43.6%, quelli che hanno scelto Vodafone il 17% circa, Wind (dopo la fusione con Tre) ha quasi raggiunto il 15% e Fastweb è al 13.5%.

Il dossier evidenzia come l’ex monopolista italiano detenga delle percentuali molto alte nelle fasce di contratti con internet fino a 10 Mega (più del 68%) e anche per quelli con velocità tra i 30 Mbit/s e i 100 Mbit/s. Molto diversa è invece la proporzione delle quote per le connessioni FTTH e FTTC superiori a 100 Mbit/s. In questo segmento le connessioni più popolari sono quelle di Fastweb (37.7%), seguite delle linee Vodafone (34.7%), Wind (20%), Tiscali (3.8%) e infine TIM (2.7%).

Le promozioni con cui si risparmia di più

Ecco quali sono le offerte internet casa di questi operatori a Gennaio 2020, come attivarle e quali incentivi e servizi aggiuntivi propongono i gestori per acquisire nuovi clienti:

Wind Fibra 1000

Vodafone Internet Unlimited

Fastweb Casa

TIM Super Fibra

1. Fibra 1000

Wind punta su un’offerta dal prezzo molto conveniente. Per la sua tariffa internet casa, compresa di attivazione e modem, il canone mensile proposto è di 26.98 euro per i primi 4 anni e dal 5° anno la spesa si ridurrà a 20.99 euro al mese. Con questo abbonamento gli utenti avranno:

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari nazionali

internet fino a 1 Gigabit/s

solo per i clienti con fibra FTTH incluso anche un pacchetto di 100 GB per gli smartphone

installazione e modem

Questo gestore è uno di quelli che per l’ADSL a 7 Mbit/s pone un canone diverso ai clienti, si passa da 27 euro a 34 euro al mese. Prima di richiedere l’attivazione del servizio in fibra ottica quindi sarà meglio accertarsi che la propria zona sia coperta dalla fibra ottica o almeno dall’ADSL a 20 Mega.

Attiva Fibra 1000

2. Internet Unlimited

La fibra ottica di Vodafone si può avere a 27.90 euro al mese, anche la proposta di questo operatore dal 5° anno rimodulerà in automatico il costo mensile portandolo a 20.90 euro. A Gennaio di tratta della tariffa consigliata da SosTariffe.it, con Internet Unlimited a parte un prezzo competitivo gli utenti potranno contare anche su diversi servizi aggiuntivi.

In particolare sono compresi nel pacchetto internet casa:

chiamate senza limiti anche verso i numeri fissi USA e Canada

internet con Giga Network fino a 1 Gigabit/s

attivazione e modem Vodafone Station

sim con 30 GB da usare con dispositivi mobili

Vodafone TV con NOW TV Intrattenimento e Serie Tv per chi attivi la fibra FTTH

Attiva Internet Unlimited

Le combinazione Vodafone TV

Lo stesso piano può essere attivato nelle sue versioni Internet Unlimited + TV Sport o TV. Queste versione dell’offerta si compongono delle caratteristiche della promozione base per avere la rete internet di Vodafone e di specifici pacchetti Vodafone Tv.

La prima opzione, quindi il piano Internet Unlimited + TV Sport ha un costo di 47.90 euro al mese (sempre con la condizione dei 4 anni e con il ribasso dell’offerta dal 5° anno). Oltre a internet casa e al pacchetto del traffico voce in questa soluzione viene incluso anche il servizio di streaming tv di Vodafone con lo Sport di Sky.

Scopri come avere Internet Unlimited + TV Sport

La versione Internet Unlimited+ TV prevede un abbonamento mensile di 57.90 euro, poi scenderà a 50.90 euro al mese. I 10 euro aggiuntivi sono giustificati dalla combinazione dei pacchetti della Vodafone TV:

10 euro per NOW TV Intrattenimento e Serie TV

20 euro per lo Sport di Sky

Attiva Internet Unlimited + TV

Questi sono dei prezzi scontati per i clienti che attivino la fibra. Per gli utenti FTTC o ADSL i costi di questi abbinamenti saranno diversi, ecco quali sono le combo con Vodafone TV:

NOW Tv Intrattenimento e Serie Tv 10 euro

Sport 10 euro

Sport Plus 30 euro

Intrattenimento e Serie Tv e Sport Plus 40 euro

3. Fastweb Casa

La proposta di Fastweb ha un’offerta scontata per chi attivi il piano online, il prezzo da listino di Fastweb Casa è di 34.95 euro ma con la promozione scende a 27.95 euro. Nessuna riduzione dopo i primi anni di contratto, il costo è fisso.

Nel canone sono compresi:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate senza limite

attivazione e modem FASTGate

WOW Space, uno spazio in cloud senza limiti

Scopri Fastweb Casa

Come Vodafone anche questo gestore ha delle soluzioni abbinabili a questo piano base. Nel caso di Fastweb Casa si può scegliere tra Fastweb Casa + DAZN o Mobile.

Il primo è un’associazione del piano internet casa con un abbonamento alla streaming tv di eventi sportivi. Il costo di questa offerta mista è di 33.95 euro. L’altro è un piano che combina Fastweb Casa con una sim per il vostro smartphone con 30 GB e minuti illimitati. Il prezzo di questa promozione è 34.90 euro.

Scopri l’offerta Fastweb + DAZN

4. Super Fibra TIM

Un costo maggiore degli altri operatori ma comunque inferiore a 30 euro al mese per l’offerta di TIM. La sua promozione è disponibile sia nella versione Fibra, ADSL e Mega (FTTC) ed è a prezzo fisso. Anche con TIM si ha incluso nel canone anche la streaming tv di TIM, il servizio TIMVision.

Le altre condizioni di Super Fibra sono:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti ( solo online )

) attivazione

modem TIM HUB

Attiva Super Fibra TIM

Il piano è disponibile a queste condizioni solo entro il 25 Gennaio.

I consigli per ridurre la bolletta internet

Confrontare le offerte e cambiare spesso operatore passando da una promozione ad un’altra si è rivelato sempre uno dei sistemi più efficaci per risparmiare. Monitorare le tariffe proposte può essere un’operazione lunga e non sempre si ha voglia o tempo di farlo.

L’alternativa è usare i servizi come il comparatore di SosTariffe.it, sono strumenti che confrontano i piani attivabili, riassumo le condizioni e permettono anche di attivarli con pochi clic. Si può anche personalizzare la ricerca inserendo i vostri parametri preferiti e l’operatore delle vostra attuale offerta.