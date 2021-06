Vodafone TV: nuove offerte con Amazon Prime e NOW inclusi da 12 euro

Si rinnovano le offerte per l'accesso alla Vodafone TV. La piattaforma dedicata all'intrattenimento domestico di Vodafone può contare su nuove soluzioni a disposizione dei già clienti dell'operatore ed anche dei nuovi clienti che attivano un abbonamento fibra ottica. L'accesso alla Vodafone TV è disponibile a partire da 12 euro al mese oltre al canone dell'abbonamento di rete fissa ed include Amazon Prime Video e l'accesso ai pass di NOW . Ecco i dettagli delle offerte:

Con la nuova settimana, Vodafone rinnova le sue offerte per la Vodafone TV. La piattaforma di intrattenimento è ora disponibile con nuove condizioni, particolarmente vantaggiose, per nuovi e già clienti. Il servizio è attivabile in aggiunta all’abbonamento Internet casa proposto dall’operatore e mette a disposizione del cliente l’accesso ad una piattaforma dedicata per l’accesso ai vari servizi di streaming per l’intrattenimento domestico.

Ecco i dettagli:

Vodafone TV: l’offerta per i nuovi clienti

I nuovi clienti che attivano una delle offerte fibra ottica di Vodafone potranno aggiungere due pacchetti Vodafone TV al proprio abbonamento Internet casa. Ecco le opzioni a disposizione:

Vodafone TV Intrattenimento : aggiunge NOW Enterteinment (per accedere agli show ed alle serie TV di Sky) e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime (con Prime Video incluso), un catalogo di film e programmi on demand ed il TV Box 4K compatibile con DVB T2; il costo del pacchetto è di 12 euro al mese (il primo mese è previsto un canone promozionale di 5 euro)

: aggiunge (per accedere agli show ed alle serie TV di Sky) e (con Prime Video incluso), un catalogo di film e programmi on demand ed il TV Box 4K compatibile con DVB T2; il costo del pacchetto è di (il primo mese è previsto un canone promozionale di 5 euro) Vodafone Sport Plus: aggiunge NOW Sport (pass che permette di accedere a tutti i contenuti sportivi e calcistici di Sky) e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime (con Prime Video incluso), un catalogo di film e programmi on demand ed il TV Box 4K compatibile con DVB T2; il costo del pacchetto è di 15 euro al mese; aggiungendo questo pacchetto è previsto uno sconto di 3 euro sul canone dell’abbonamento di rete fissa

I clienti interessati ad entrambi i pacchetti possono attivare:

Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento: aggiunge NOW Enterteinment, NOW Sport, 12 mesi di abbonamento Amazon Prime (con Prime Video incluso), un catalogo di film e programmi on demand e il TV Box 4K con controllo vocale compatibile DVB T2; il pacchetto ha un costo di 25 euro al mese garantendo anche uno sconto di 5 euro sul canone dell’abbonamento di rete fissa

Per accedere alla Vodafone TV è necessario attivare un nuovo abbinamento Internet casa di Vodafone. L’offerta da attivare è Internet Unlimited:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

attivazione e modem Vodafone Wi-Fi 6 Station gratis

possibilità di aggiungere una SIM dati con 150 GB al mese a 4 euro in più al mese

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 27,90 euro al mese. Con l’aggiunta dei pacchetti Vodafone TV, invece, i costi sono i seguenti:

Internet Unlimited + Vodafone TV Intrattenimento: 39,90 euro al mese

Internet Unlimited + Vodafone TV Sport Plus: 39,90 euro al mese

Internet Unlimited + Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento: 47,90 euro al mese

Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto, raggiungere il sito Vodafone e verificare la copertura della fibra. Successivamente, basterà cliccare sull’opzione AGGIUNGI / RIMUOVI per selezionare il pacchetto Vodafone TV da abbinare al proprio abbonamento Internet casa.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Vodafone TV: le offerte per già clienti

Anche i già clienti Vodafone con un abbonamento di rete fissa attivo possono accedere alla Vodafone TV. Le opzioni sono le stesse viste in precedenza. Ecco i costi:

Vodafone TV Intrattenimento : 12 euro al mese

: 12 euro al mese Vodafone Sport Plus : 15 euro al mese con sconto di 3 euro per il canone dell’abbonamento Internet casa già attivo

: 15 euro al mese con sconto di 3 euro per il canone dell’abbonamento Internet casa già attivo Vodafone Sport Plus e Intrattenimento: 25 euro al mese con sconto di 5 euro per il canone dell’abbonamento Internet casa già attivo

Le offerte Vodafone TV per i già clienti sono disponibili senza costi di attivazione. Per aggiungere uno dei pacchetti Vodafone TV al proprio abbonamento basterà contattare il servizio clienti Vodafone oppure accedere all’area Fai da Te del sito.

Cosa comprende la Vodafone TV

Scegliere le offerte Vodafone TV consente di accedere ad una piattaforma pensata per l’intrattenimento domestico. Oltre ai contenuti inclusi nelle offerte (pass NOW Entertainment e Sport e 12 mesi di Amazon Prime con accesso a Prime Video) le soluzioni proposte da Vodafone includono:

un TV Box da collegare al TV di casa per accedere ai canali del digitale terrestre (c’è la compatibilità DVB T2) ed un catalogo di app che comprende Netflix, Prime Video, NOW, YouTube, Infinity, CHILI e DAZN

da collegare al TV di casa per accedere ai canali del digitale terrestre (c’è la compatibilità DVB T2) ed un catalogo di app che comprende app mobile che consente di guardare i contenuti della Vodafone TV da smartphone e tablet